Беларусь планирует переориентировать торговые потоки из недружественных стран в Россию и Китай

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует переориентировать внешнеторговые потоки из недружественных стран в направлении перспективных рынков, прежде всего России и Китая. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время заседания коллегии Минэкономики об итогах работы в 2021 году и задачах на ближайшую перспективу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На коллегии обсуждали пути оперативного повышения устойчивости экономики в новых условиях. Во время мозгового штурма экспертов экономического ведомства рассматривались инструменты решения наиболее актуальных проблемных вопросов.

На заседании рассматривались ключевые направления деятельности экономического ведомства, на которых необходимо особо сфокусировать внимание и ресурсы. Одно из них - рост экспорта. "Задача государственного масштаба - переориентировать наши внешнеторговые потоки из недружественных стран в направлении перспективных рынков, прежде всего России и Китая. Эта тема не новая, над ней наши предприятия работают больше года. Опыт имеется. Сегодня нужно быстро применять его на практике", - подчеркнул Александр Червяков.

Еще одно важное направление - импортозамещение. "Мы определились с рычагами управления процессом. Это локализация, технологические переделы, вовлечение в кооперацию малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями, глубокая переработка местного сырья. В конечном итоге мы должны выйти на конкретные инвестиционные проекты", - отметил министр.

Третье направление - наращивание инвестиций. "Любую ситуацию бизнес рассматривает как новые горизонты к развитию и призыв к действию. Задача главой государства поставлена: в каждом районе должны быть созданы экспортно ориентированные производства на 100-150 человек. Решение видится через реиндустриализацию на основе импортозамещения, которая должна пройти на цифровой базе, а также через трансфер разработок науки в производство", - сказал Александр Червяков.

Ключевой приоритет программы социально-экономического развития страны на пятилетку - сильные регионы. "Инструментом достижения параметров пятилетки должна стать концепция государственной политики регионального развития. При подготовке документа мы придерживались основного принципа стимулирования регионов: чем меньше потенциал, тем больше преференций. Только так создадим условия для сокращения межрегиональной дифференциации, в первую очередь по зарплате. Здесь главный двигатель развития - конкретные инвестпроекты. Именно на этом необходимо сосредоточить внимание", - подчеркнул министр.

Кроме того, члены коллегии обсудили развитие бизнеса, повышение эффективности реализации госпрограмм, работу Национального агентства инвестиций и приватизации, усиление кадрового потенциала.-0-