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Червяков: в условиях санкционного давления надо снизить нагрузку на бизнес

06.03.2022 14:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях санкционного давления надо снизить нагрузку на бизнес. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время заседания коллегии Минэкономики об итогах работы в 2021 году и задачах на ближайшую перспективу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На коллегии обсуждали пути оперативного повышения устойчивости экономики в новых условиях. Во время мозгового штурма экспертов экономического ведомства рассматривались инструменты решения наиболее актуальных проблемных вопросов.

На заседании рассматривались ключевые направления деятельности экономического ведомства, на которых необходимо особо сфокусировать внимание и ресурсы. Одно из них - развитие бизнеса. "Для стимулирования деловой инициативы уже действует много разных инструментов. Создана комфортная среда. Необходимо поддерживать предпринимателей в реализации их собственных идей и предложений. Также предстоит сформировать четкие ориентиры и правила игры, упрощая и ускоряя взаимодействие бизнеса и государства через внедрение "цифры". Особенно в условиях санкционного давления необходимо снизить нагрузку на бизнес, оптимизировав и сократив административные процедуры", - подчеркнул Александр Червяков.

Также в числе ключевых направлений работы - импортозамещение, рост экспорта, наращивание инвестиций и развитие регионов. Кроме того, члены коллегии обсудили повышение эффективности реализации госпрограмм, работу Национального агентства инвестиций и приватизации, усиление кадрового потенциала.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Особенно в условиях санкционного давления необходимо снизить нагрузку на бизнес, оптимизировав и сократив административные процедуры", - подчеркнул Александр...
 
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