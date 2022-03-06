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Брыло: обеспечим свой рынок продовольствием, проблем со сбытом за рубежом тоже не будет

06.03.2022 21:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспечит свой внутренний рынок продовольствием, проблем со сбытом сельхозпродукции за рубежом тоже не будет. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы же знаете, насколько много нашей сельхозпродукции мы экспортируем - почти под $7 млрд. Рынки у нас отработаны. Проблем со сбытом нашей продукции не будет, невзирая даже на ситуацию в Украине. Хотя, конечно, Украина сама потребляла у нас определенный объем товаров. Но эту продукцию мы сейчас переориентировали на другие рынки", - сказал Игорь Брыло.

Он также отметил, что ведется работа по замещению импортных поставок продовольствия. "Стараемся максимально сейчас использовать резерв наших предприятий, которые выращивают плодоовощную продукцию. Планируем в ближайшие год-два модернизировать тепличные хозяйства страны, чтобы получать продукты под полную потребность", - отметил министр.

"Нам надо хорошо провести весенние полевые работы, посеять сельхозультуры и получить урожай, чтобы прежде всего обеспечить самих себя. Это позволит в будущем получить и продукцию животноводства, и продукты питания для реализации на внутреннем рынке", - резюмировал Игорь Брыло.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Вы же знаете, насколько много нашей сельхозпродукции мы экспортируем - почти под $7 млрд. Рынки у нас отработаны", - сказал министр сельского хозяйства и...
 
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