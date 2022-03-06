Богданов: МАРТ будет пресекать любые спекуляции на продовольственном рынке

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет пресекать любые спекуляции на продовольственном рынке. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"МАРТ будет жестко контролировать и отслеживать любые спекуляции на продовольственном рынке и пресекать эти вещи. Мы такого не допустим", - сказал Алексей Богданов.

Он подчеркнул, что Беларусь готова к разным сценариям развития событий, отрабатываются альтернативные варианты поставок, замещения продукции. "Мы не закрытое государство сегодня, только небольшая часть мира против нас ополчилась. Есть и другие места. Мы работаем с теми странами, которые хотят с нами работать", - отметил министр.-0-