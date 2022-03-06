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Предприятия "Беллегпрома" намерены наращивать поставки на рынки Беларуси и России
06.03.2022 21:57 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" намерены наращивать поставки на рынки Беларуси и России. Об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина в интервью программе "Неделя" на телеканале
"Перед нами стоят задачи пребывания на внутреннем рынке и на рынке России. Мне кажется, это достаточно большое окно возможностей. Самое главное нам не упустить эти возможности, вовремя заместить импортную продукцию. Как говорится, карты в руки, только надо нам шевелиться и работать", - сказала Татьяна Лугина.
Глава концерна планирует отработать с "Белтаможсервисом" и Агентством внешнеэкономической деятельности вопросы логистики, чтобы в будущем минимизировать риски, связанные с поставкой сырья.-0-
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"Перед нами стоят задачи пребывания на внутреннем рынке и на рынке России. Мне кажется, это достаточно большое окно возможностей", - сказала председатель концерна...
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