Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" намерены наращивать поставки на рынки Беларуси и России. Об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Перед нами стоят задачи пребывания на внутреннем рынке и на рынке России. Мне кажется, это достаточно большое окно возможностей. Самое главное нам не упустить эти возможности, вовремя заместить импортную продукцию. Как говорится, карты в руки, только надо нам шевелиться и работать", - сказала Татьяна Лугина.

Глава концерна планирует отработать с "Белтаможсервисом" и Агентством внешнеэкономической деятельности вопросы логистики, чтобы в будущем минимизировать риски, связанные с поставкой сырья.-0-