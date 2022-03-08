"Чего переться в этот центр? То демонстрации, то еще что". Как жили раньше и живут сейчас в элитном доме 90-х на берегу Свислочи

«Малыми мы частенько поднимались на техэтаж и ходили по крышам»

В подъездах несколько лет назад обновили лифты. Их в подъезде два, но оба маленькие. Мебель приходится заносить по лестнице. Золотая жила для грузчиков.

Елена разговаривала с нами, стоя на балконе. Несмотря на то, что она живет на первом этаже, расслышать слова друг друга было тяжело из-за сильного ветра. В этот дом она переехала еще в детстве. Тогда в 1989 году государство выделило семье квартиру взамен ветхого жилья.

- До этого проживали на Интернациональной в двухэтажной постройке. Сейчас там офисы.

О том, что дом считался первоклассным жильем, женщина не знала. По ее мнению, он совершенно обычный, и даже близкое расположение Свислочи не делает его особенным. Елена больше беспокоится, что в будущем может исчезнуть парковая зона у гостиницы “Беларусь”, а на ее месте появится очередная бетонная махина.