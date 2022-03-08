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"Чего переться в этот центр? То демонстрации, то еще что". Как жили раньше и живут сейчас в элитном доме 90-х на берегу Свислочи
08.03.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом на Сторожевской, 8 негласно называют ”Панорама” из-за магазина, который в нем размещался. Но и без этого факта другой ассоциации с ним не возникает, потому что дом длиною в 400 метров располагается на берегу Свислочи. Видам на город можно только позавидовать. Приобрести здесь квартиру в 90-х считалось настоящей роскошью. Сейчас же назвать дом элитным не могут даже местные. А жизнь в центре кажется им уже не такой привлекательной. Realt делится историями жителей, которые живут в доме с момента его постройки.
«Раз в месяц может подметают, но слава Богу, что хоть так»
На Сторожевской улице, у самого берега Свислочи, стоят два особенных дома: «Панорама» и «Дом Чижа». Совершенно разные по архитектуре и возведенные с промежутком в несколько десятилетий, они имеют общее звено - оба являются элитными. Но каждый в свое время.
Дом «Панорама» строили 11 лет. Последний, 15-й подъезд, сдали в 1998 году. Интересно, что нумерация не совпадает с порядком строительства подъездов. Первый был возведен самым последним.
На первых этажах находятся различные организации, магазины, мастерские и почта. Если присмотреться, можно заметить, как отличаются балконы. Где-то еще видны деревянные основания.
Попасть в подъезд можно двумя способами: один вход ведет к лифту, другой - на лестницу. Около одного из них мы встречаем Жанну. Женщина переехала сюда в 1989 году. Домом она довольна: построен надежно, из кирпича, и вид открывается прекрасный. Радует и то, что перед ним уже ничего не построят.
- Сын живет около Национальной библиотеки. Но там же Чикаго - дом возле дома! Люди смотрят друг другу в окна, а здесь - простор.
Жанна живет в двухуровневой пятикомнатной квартире на последнем этаже.
- Кухня маленькая - 8 квадратных метров. Рассчитывали, наверное, чтобы как в Европе, семья обедала в зале. Когда приходят гости, все переносить в другую комнату не очень удобно, - говорит она. - Всем членам семьи по комнате досталось. Сейчас дети выросли, а я живу одна. Конечно, тяжело ходить по лестнице туда-сюда, но сын говорит: «Мама, это у тебя тренажер».
Общая площадь квартиры - 104 квадратных метра. За коммунальные услуги женщина платит больше 100 рублей. Чтобы купить здесь жилье, семья продала две квартиры: двушку и трешку.
- Мы рассматривали несколько мест для жизни. Этот дом еще только строился, рядом была только речка и вокруг пустота. Сказала своему мужу, что здесь бы жила с удовольствием, - вспоминает Жанна. - Дом считался элитным. В моем подъезде жила оперная певица Тамара Николаевна Нижникова, но были и попроще люди.
От элитного дома сегодня осталось одно название, считает Жанна. Она не понимает, как в доме в центре города могут быть ободранные и грязные подъезды.
- Да возьмите уже на пару копеек больше за уборку, если нужно. Мы же и так платим за нее. Раз в месяц, может, подметают, но слава Богу, что хоть так. Все оставляет желать лучшего. Вот у сына, который живет рядом с библиотекой, в подъездах даже зеркала висят. Картины - красивее, чем в квартире, - смеется женщина.
Из минусов расположения в центре Жанна отмечает шум от бесконечных праздников: “До пандемии было что-то кошмарное. Сейчас зима и как-то более-менее тихо, но что будет летом - не знаю”.
Все окна у Жанны выходят на реку. У прекрасного вида есть и обратная сторона. Экран торгового центра Galleria Minsk работает до ночи и даже темные шторы не спасают от яркого света, рассказывает она.
Появление «Дома Чижа» на жизни жильцов "Панорамы" особо не сказалось. Жанна говорит, что изменилась лишь роза ветров.
- У нас всегда было ветрено около речки, а стало еще хуже. Судить архитектуру я не могу, но здание заслонило вид на оперный театр.
Жанна считает, что люди сейчас не стремятся жить в центре. Тому причина - загазованность.
- Состоятельные выбирают район, где больше парков, где легче дышать. У них есть возможность добраться на машине до центра, если нужно. А так, чего сюда переться, в этот центр? То демонстрации, то еще что.
«Малыми мы частенько поднимались на техэтаж и ходили по крышам»
В подъездах несколько лет назад обновили лифты. Их в подъезде два, но оба маленькие. Мебель приходится заносить по лестнице. Золотая жила для грузчиков.
Елена разговаривала с нами, стоя на балконе. Несмотря на то, что она живет на первом этаже, расслышать слова друг друга было тяжело из-за сильного ветра. В этот дом она переехала еще в детстве. Тогда в 1989 году государство выделило семье квартиру взамен ветхого жилья.
- До этого проживали на Интернациональной в двухэтажной постройке. Сейчас там офисы.
О том, что дом считался первоклассным жильем, женщина не знала. По ее мнению, он совершенно обычный, и даже близкое расположение Свислочи не делает его особенным. Елена больше беспокоится, что в будущем может исчезнуть парковая зона у гостиницы “Беларусь”, а на ее месте появится очередная бетонная махина.
Николай провел большую часть детства в этом доме. Родители получили квартиру в связи с расширением. С однокомнатной квартиры семья переехала в трехкомнатную общей площадью 63 квадратных метра.
- У нас в подъезде двухуровневых квартир нет. Несколько лет назад дом прошел тепловую реабилитацию, стены утеплили, были заменены балконные рамы по желанию жильцов. Нельзя сказать, что здесь плохо живется.
Мужчина работает в строительной сфере и уверяет, что проект дома очень хороший. Также Николай говорит, что постройку, где находятся 14 и 15 подъезды, возводили как элитное жилье.
- Это монолитный дом с утеплением. Верхние этажи - это пентхаусы, а нижние этажи имели потолки высотой до 3 метров.
Родители рассказывали ему, что раньше в этом доме старались выкупать квартиры посольства. Проживает ли сейчас кто-нибудь из дипломатов, Николай не знает.
- Малыми мы частенько играли на техэтаже, ходили по крышам, лазали по лифтовым шахтам. Сейчас, конечно, все выходы уже заварены. Вот такое было детство.
В доме находятся несколько хостелов и сдаются в аренду апартаменты. От таких гостей часто страдают сами жители, признается Наталья Викторовна.
- Постоянно есть какие-то чужие люди, которые не поддерживают порядок на площадке, шумят, не закрывают двери, хотя написано и на русском и на английском. Знаю, что хостелы находятся в 11 и 14 подъездах, может их и больше. У нас на этаже сдается на кратковременный срок пятикомнатная квартира. Писали в инстанции, но все бесполезно: налоги платят, а на жильцов-соседей наплевать.
Женщина живет в этом доме с 1989 года. Квартиру получили с трудом, хотя сдали в обмен государству две квартиры в центре города.
- Здесь получали жилье артисты, футболисты и чиновники. Была знакома с Тамарой Нижниковой, оперной певицей, проживал футболист Сергей Алейников. У нас в подъезде располагалась квартира чемпионки по художественной гимнастике Светланы Багинской. Она уже живет в США. В 6 подъезде жил известный художник Владимир Стельмашонок, а также жила солистка оперного театра Мария Гулегина. Она также уехала из Беларуси. По сравнению с тем, кто здесь жил раньше, сейчас элитным дом я бы не назвала.
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"Чего переться в этот центр? То демонстрации, то еще что". Как жили раньше и живут сейчас в элитном доме 90-х на берегу Свислочи
Дом на Сторожевской, 8 негласно называют ”Панорама” из-за магазина, который в нем размещался. Но и без этого факта другой ассоциации с ним не возникает, потому что...
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