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В Беларуси с 9 марта изменятся розничные цены на автомобильное топливо
08.03.2022 18:15 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 марта изменятся розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.
"С 9 марта 2022 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменятся", - говорится в сообщении.
Так, цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит Br2,04, АИ-95-К5-Евро - Br2,14, АИ-98-К5-Евро - Br2,36. Стоимость дизельного топлива составит Br2,14.-0-
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Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит Br2,04, АИ-95-К5-Евро - Br2,14, АИ-98-К5-Евро - Br2,36. Стоимость дизельного топлива составит Br2,14.
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