Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 марта изменятся розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.

"С 9 марта 2022 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменятся", - говорится в сообщении.

Так, цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит Br2,04, АИ-95-К5-Евро - Br2,14, АИ-98-К5-Евро - Br2,36. Стоимость дизельного топлива составит Br2,14.-0-