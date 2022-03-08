﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси с 9 марта изменятся розничные цены на автомобильное топливо

08.03.2022 18:15 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 марта изменятся розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.

"С 9 марта 2022 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменятся", - говорится в сообщении.

Так, цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит Br2,04, АИ-95-К5-Евро - Br2,14, АИ-98-К5-Евро - Br2,36. Стоимость дизельного топлива составит Br2,14.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит Br2,04, АИ-95-К5-Евро - Br2,14, АИ-98-К5-Евро - Br2,36. Стоимость дизельного топлива составит Br2,14.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Чего переться в этот центр? То демонстрации, то еще что". Как жили раньше и живут сейчас в элитном доме 90-х на берегу Свислочи
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by