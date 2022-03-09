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«Здесь как в центре туристического города: кофе − дорогой, припарковаться - негде». Побывали в "Маяке Минска" и поговорили с жителями
09.03.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В это уже сложно поверить, но еще каких-то 14-15 лет назад за Национальной библиотекой не было ни фонтанов, ни торговых центров, ни квартир с ценником по $ 2200 за метр. Судьба яблоневого сада за станцией метро «Восток» решилась в 2008 году, когда компания «Зомекс Инвестмент» получила право застройки этой территории. Сегодня жилой комплекс «Маяк Минска» − один из крупнейших новых кварталов столицы. И хотя белорусской Венецией он так и не стал, квартал за библиотекой все равно получился одним из самых заметных в Минске. Мы прогулялись по дворам «Маяка Минска» и поговорили с теми, кто там живет.
Ориентир – законсервированный на зиму свето-музыкальный фонтан. Не хотелось бы снова вспоминать о гондолах (на заре строительства по бульвару планировали проложить искусственный канал и пустить на него гондольеров), но небольшой фонтан напротив огромного квартала выглядит как насмешка. В глаза бросается и ограда гидротехнического сооружения: зачем проектировщики решили огородить фонтан от зрителей забором – непонятно.
Заходим в ворота комплекса и попадаем на пешеходный бульвар Пикассо. На местном бродвее, учитывая не самую теплую погоду, немноголюдно. Осматриваемся. Вокруг – множество мелких магазинов, салонов красоты и, конечно, кафешек. Голодным в Маяке не останешься точно: на выбор − кондитерские, кофейни, вегетарианские бистро и прочие заведения. Пытаемся заговорить с прохожими, но в ответ слышим: «А мы тут не живем». В основном, в рабочий день люди приезжают в квартал по делам (тут много офисов) или заходят перекусить.
Что касается качественного наполнения бульвара, то тут есть скамейки, фонари, редкие кустики, скульптуры художников (один из них – точно Пабло Пикассо) и, в общем-то, все. Возможно, весной и летом пространство выглядит более живым, но сейчас здесь не очень уютно. Народ мелкими перебежками передвигается от магазина к магазину, а по пешеходке прогуливаются лишь мамы с колясками. Так как бульвар полностью окружен высотками, тут не дует.
Впрочем, транспортный вопрос для «Маяка Минска» по-прежнему актуален. В разгар рабочего дня свободных мест во дворах не найти. Что же тут творится вечером, когда все приезжают с работы? Самая тяжелая ситуация на улице за торговым центром «Дана Молл». Поток машин тут кажется бесконечным. Большинство участников движения – посетители торгового центра, но и местным жителям надо как-то попасть домой.
Возле одного из домов встречаем приветливую даму с собачкой. Диана с семьей переехала в «Маяк Минска» в 2015 году. До этого все жили в Уручье и менять направление не хотели.
− Мы покупали квартиру, когда дом уже был сдан. Наши соседи брали метр еще по $ 1200, мы отдали больше, но затем был обвал. О переезде ни в коем случае не жалеем. Тут все новое, красивое. Много молодежи, много магазинов. Единственное, хотелось бы какой-то бассейн поблизости. Вроде бы планировали спа-центр открыть в новых домах, но пока ничего не слышно. В остальном все хорошо – рядом водоем, всегда есть, где погулять.
Говоря о большом количестве автомобилей во дворах, наша собеседница отметила, что проблема, безусловно, есть.
− С парковками плохо, но мы купили себе гараж там чуть подальше, в паркинге 90-х годов. Новый паркинг тоже вот сделали, но стоимость там такая, что можно еще одну комнату себе купить (Для справки – на сайте «Дана Холдингз» стоимость места в паркинге составляет 6800 евро, или 23 тысячи рублей). Поэтому, честно говоря, ситуация не улучшается. Раньше еще можно было вечером приехать, где-то стать. Теперь сложно.
− А как сами квартиры? Нет ощущения «окна в окна»?
− Конкретно в нашем доме нет. Мы живем на 10-м этаже, из нашей квартиры − хороший вид на обе стороны. Но в других домах – да, есть такой момент. Но когда люди покупали квартиры, они же знали, на что идут. Да и плюсов в комплексе все-таки гораздо больше, чем минусов. Быстро привыкаешь, что метро рядом, что магазины хорошие под боком. Green в "Дана Молл" − это вообще супер. В обычный магазин уже не пойдешь, ведь хочется определенный творог, молоко, мясо, а в этом магазине − выбор хороший. Я вообще люблю Первомайский район, никуда отсюда не уеду. В Уручье, правда, поликлиника была удобнее расположена – прямо рядом с домом. Тут до 19-й поликлиники придется ехать на общественном транспорте или автомобиле. Но с врачами, к слову, никаких вопросов – мы думали, что будет тяжелее, все-таки огромный микрорайон. Но нет, если вызываешь врача – все четко, приходят по расписанию.
Возвращаемся на бульвар и знакомимся с Еленой и ее воспитанником. Женщина – педагог, сейчас работает в семье, которая живет в одном из столбиков «Маяка Минска». Она соглашается рассказать нам о своих впечатлениях от квартала.
− Если честно, то для жизни – это не самое лучшее место: большая высотность, окна в окна, зелени почти нет. С другой стороны – тут живут приличные люди, нет алкашей, все на машинах, во дворах, кроме центрального бульвара − тихо.
Елена обращает наше внимание на то, что на бульваре не хватает детских площадок или каких-то зон для активности детей.
− Учитывая размеры комплекса, площадок тут очень мало. Есть одна большая в соседнем дворе, а так получается, что вокруг – плитка, асфальт и машины. Да, тут неплохие кафе, но цены – бешеные. Здесь как в центре туристического города − хлеб, кофе, лекарства, все стоит дороже. Из магазинов − только Green. Я сама живу в Зеленом Луге, так у меня в пешей доступности располагаются 11 магазинов. Хочешь, идешь в «Виталюр», хочешь в «Евроопт», а тут даже за хлебом надо идти в гипермаркет.
«Не понимаю тех, кто ругает этот жилой комплекс. Тут все отлично»
На выходе одного из магазинов останавливаем молодого парня. Оказывается, Евгений вместе с девушкой снимает в «Маяке Минска» квартиру. За небольшую двушку он платит около 500 долларов.
− Это место меня полностью устраивает. Все, что нужно – рядом. Дома – новые, подъезды – современные. Не понимаю тех, кто ругает этот жилой комплекс. Скорее всего это те, кто не может позволить себе жилье в Маяке. Да, есть проблемы с парковками, но не думаю, что в обычном дворе их меньше.
На наш вопрос о гондолах, Евгений смеется.
− А что, кто-то, правда, в это верил? Я следил за этим комплексом с самого начала и, в принципе, сразу понимал, что это маркетинговый ход. От себя скажу, что и без венецианских каналов, тут есть, где прогуляться. Маршрут вдоль Слепянской водной системы – мой топ. Там хорошо и пешком, и на велике. Пока есть возможность, менять этот район на другой я не хочу.
Отметим, что в нашей базе сейчас представлено около 200 разнообразных квартир в «Маяке Минска». Есть жилье с ремонтом, есть и «полуфабрикаты» без стен и отделки. При этом жилья, готового к проживанию, стоимостью ниже 100 тысяч долларов – здесь практически нет. Стоимость самых недорогих однокомнатных квартир начинается от 80 тысяч долларов. Среди них, к примеру, вот эта
А недавно мы
К слову, красивые дома на первой линии комплекса фактически не заселены. Как мы
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«Здесь как в центре туристического города: кофе − дорогой, припарковаться - негде». Побывали в "Маяке Минска" и поговорили с жителями
В это уже сложно поверить, но еще каких-то 14-15 лет назад за Национальной библиотекой не было ни фонтанов, ни торговых центров, ни квартир с ценником по $ 2200 за метр....
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