Возле одного из домов встречаем приветливую даму с собачкой. Диана с семьей переехала в «Маяк Минска» в 2015 году. До этого все жили в Уручье и менять направление не хотели.

− Мы покупали квартиру, когда дом уже был сдан. Наши соседи брали метр еще по $ 1200, мы отдали больше, но затем был обвал. О переезде ни в коем случае не жалеем. Тут все новое, красивое. Много молодежи, много магазинов. Единственное, хотелось бы какой-то бассейн поблизости. Вроде бы планировали спа-центр открыть в новых домах, но пока ничего не слышно. В остальном все хорошо – рядом водоем, всегда есть, где погулять.