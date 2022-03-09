Российский эксперт: доля национальных валют во взаимных расчетах с Китаем будет расти

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля юаней и рублей во взаимных расчетах будет расти. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказала директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова, сообщает БЕЛТА.

Эксперт подчеркнула, Китай - ключевой экономический партнер Беларуси и России. И доля национальных валют во взаимных расчетах будет расти.

"Нас отрезают от западных источников финансирования, нам блокируют допуск к корреспондентским счетам. Практически в режиме реального времени происходит открытие корреспондентских счетов в китайских банках. Это первое. Второе - возникают сложности с грузоперевозками. Все прекрасно понимают, что транзит между Европой и Азией никуда не денется. То есть территория у России огромная и в любом случает этот контейнерный поток нужно будет обслуживать. Если вдруг в этом направлении будет усиливаться санкционная эскалация, то очень высоки шансы, что часть освобождающегося рынка по обслуживанию контейнерных перевозок будет занята китайскими компаниями", - сказала Екатерина Арапова.

Эксперт подчеркнула, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы постепенно снижать долю транзакций, в первую очередь в долларах, и наращивать долю взаимных расчетов в национальной валюте. "У нас есть двухсторонние соглашения, и я думаю, что сотрудничество будет расширяться. И доля юаней и рублей во взаимных расчетах будет расти", - добавила она.-0-