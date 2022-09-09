|
«Чужие тут не ходят». Побывали в самом высоком ЖК Минска, который строили больше 10 лет и наконец сдали
09.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этом году незаметно для всех завершилась, пожалуй, одна из самых громких строек последних лет. В эксплуатацию был введен самый высокий жилой дом столицы – комплекс под названием «Лазурит». «Корону» Минска на проспекте Победителей строили больше десяти лет: первые секции дома начали заселяться еще в 2019-м, а самую высотную часть (в ней – 37 этажей!) ввели в строй совсем недавно. Мы прогулялись по «Лазуриту», полюбовались на город с головокружительной высоты и заодно узнали, почем тут продают квартиры.
Начнем с совета (проверенного на себе): не назначайте встречу с коллегой, ориентируясь на «где-то у Лазурита». Дело в том, что длина восьмиподъездного дома по внешней стороне составляет целых полкилометра. Если вы не хотите потратить на прогулку от одного конца здания к другому 10 минут, встречайтесь сразу у центральной секции. Возле лесенок и лавочек, например.
Первые этажи с террасами со стороны проспекта Победителей занимают встроенные помещения. Несмотря на то, что они выглядят несколько безжизненными, здесь уже работает банк, ветеринарная клиника, кафе и пару магазинов. Из 38 помещений часть находится в поисках арендатора – говорят, тут собираются открыть супермаркет. Новоселы были бы рады. Пока приходится ходить через дорогу в «Арену сити», а также вглубь района в «Виталюр» или «Евроопт».
Но настоящий сюрприз скрывается с правой стороны дома – тут мы обнаруживаем филиал поликлиники №4. Новая амбулатория работает с прошлого года и рассчитана, как на взрослых, так и на детей. Здесь принимают врачи-педиатры, участковые терапевты, есть прививочный и процедурный кабинеты. Завидуем жильцам – врачи прямо под домом, без необходимости ехать куда-то на транспорте, это очень удобно.
Прямо с пешеходной террасы, которая опоясывает весь дом, через специальные арки можно попасть во внутренний двор дома. Отметим, что сделать это могут только жильцы. Все калитки тут имеют запорный механизм. Правда, как нам сказали местные жители, не все новоселы еще к этому привыкли, и днем чаще всего калитки открыты.
Въезд во двор осуществляется через шлагбаум.
Вновь спускаемся во двор и заговариваем с женщиной, которая гуляет на площадке с ребенком. Сама она тут не живет, гостит у родственников. Рассказывает, что им комплекс очень нравится: красивые подъезды, хорошие лифты, закрытая территория, «лишние люди не пройдут», везде видеонаблюдение. Единственный момент – мало детских садов в округе. Приходится возить ребенка в Веснянку.
Кстати, не остались незамеченными и мы. Увидев, что по территории бродят посторонние, к нам вышел администратор Александр. После согласования с ТС, нам разрешили подняться в центральную часть, чтобы сделать фото сверху.
Пока мы едем на лифте с тремя рядами кнопок на верхние этажи, напомним, что история жилого комплекса «Лазурит» началась в 2011 году. За реализацию проекта сначала взялся российский предприниматель с белорусскими корнями Николай Бурнос. Затем в 2014 году стройка перешла в руки компании СООО «Вармани». Однако и этому застройщику не удалось реализовать проект. В 2015 году, после вмешательства государства, заказчика строительства объекта снова поменяли − им стал УКС Мингорисполкома. Он же и довел строительство до конца. Весь комплекс сдавался частями. В итоге, боковые подъезды на данный момент уже обжиты, а центральная часть – только заселяется.
Что здесь сейчас продается?
В настоящий момент на нашей площадке выставлено 35 квартир в ЖК «Лазурит». Среди предложений можно найти как варианты без отделки, так и полностью готовые квартиры с ремонтом и мебелью.
Самое экономичное предложение –
За 110 тысяч долларов предлагается вот такая 52-метровая
Самый дорогой вариант на данный момент − 4-комнатная
Из квартир с черновой отделкой самая недорогая − двухкомнатная
Помимо вторички, разнообразные варианты квартир есть и у застройщика – УКСа Мингорисполкома. Стоимость квадратного метра в комплексе варьируется от 2900 до 4200 рублей. К примеру, однокомнатная квартира площадью в 56,6 «квадрата» в центральной части предлагается за 240,2 тысячи рублей (94,2 тысяч долларов). Заметим, что в эту стоимость входит и место в паркинге.
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Чужие тут не ходят». Побывали в самом высоком ЖК Минска, который строили больше 10 лет и наконец сдали
В этом году незаметно для всех завершилась, пожалуй, одна из самых громких строек последних лет. В эксплуатацию был введен самый высокий жилой дом столицы –...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)