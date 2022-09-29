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"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
29.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Diamond City — один из самых молодых торгово-развлекательных центров в Минске. Он
Строила Diamond City компания «Миллениум Групп» крупного бизнесмена Дмитрия Мерзона, которая до этого не занималась таким бизнесом. В структуру холдинга входит один из крупнейших грузоперевозчиков Беларуси — компания «Белгрузавтотранс». Кроме того, раньше «Миллениум» была автодилером Scania и Mitsubishi в Беларуси. Отличает ТРЦ и то, что он построен из художественного бетона, который возили из Литвы и монтировали с колес на месте. Поэтому выглядит торговый центр необычно.
Но добираться до Diamond City общественным транспортом не очень удобно. От конечной станции «Малиновка» еще около трех километров или несколько остановок на автобусе. В то же время такое расположение покажется удачным для тех, кто хочет затариться на выезде из Минска.
Вспомнили об этом торговом центре мы благодаря Станиславу. С молодым человеком
— «Даймонд» открывался в богатые и докризисные по нынешним меркам времена — в 2018 году. Тогда в Минске уже была большая конкуренция торговых центров и многие смотрели на новый ТРЦ скептически, — рассуждал Стас. — Пока «Грин Сити» и «Дана Молл» приводили в Минск международные бренды, то в «Даймонде» ничего такого не было. Помню, что на момент открытия самым известным магазином там был ГИППО. Людей сразу тоже было там негусто. Но в торговом центре старались. Пустили бесплатные маршрутки и пригласили на открытие ТРЦ Сергея Михалка, который выступил с концертом.
— Это было достаточно необычно — «Ляписы» на парковке ТЦ, — вспоминает концерт Антон, ради которого приехал на открытие торгового центра. — Творческие люди, конечно, рассуждали о том, нормально ли это — для артиста, который собирал нормальные залы, выступать на открытии ТЦ (куда же без таких разговоров?). Но, как по мне, получилось тогда очень классно и людям понравилось.
«Неплохой ТЦ рядом с домом, но из другого района не поехали бы»
Через четыре года после открытия брендов, ради которых стоило бы целенаправленно ехать из другой части города, здесь по-прежнему не появилось. Как и в нескольких других ЦТ, есть Sinsay с недорогой одеждой (несколько месяцев назад мы
— Для меня это неплохой ТЦ рядом с домом, где можно купить все одним махом: косметику и бытовую химию в Миле, закупиться на неделю в продуктовом, можно и из одежды что-то подобрать, — говорит Ольга, женщина живет по соседству и часто заходит сюда. — Кстати, ребенка к школе мы собирали здесь. Мы готовились заранее, когда людей было еще немного, за несколько часов купили все — от канцелярских принадлежностей до одежды с обувью. Но если бы мы жили в другом месте, то специально сюда не поехали бы.
Ольга говорит, что здесь не хватает большого магазина бытовой техники.
— Мне кажется, что какой-нибудь «5 элемент» был бы здесь очень кстати. Какие-то мелочи можно найти на островках, но если захочешь купить что-то из более серьезной бытовой техники, сделать это негде.
Что касается цен, по мнению женщины, это один из самых бюджетных ТЦ.
— Здесь нет дорогих брендов. Или я просто не знаю о них? — улыбается Ольга. — А цены в том же sinsay или LC Waikiki вполне неплохие. Да и плюс постоянно есть скидки
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"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
Diamond City — один из самых молодых торгово-развлекательных центров в Минске. Он открылся в 2018 году. Dana Mall и Galleria Minsk на тот момент работали уже около полутора лет,...
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