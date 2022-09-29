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"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

29.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Diamond City — один из самых молодых торгово-развлекательных центров в Минске. Он открылся в 2018 году. Dana Mall и Galleria Minsk на тот момент работали уже около полутора лет, «Арена-сити» — четыре, а «Столице» было больше десяти. Realt посмотрел, как сегодня живет торговый центр, цены в котором некоторые называют одними из самых низких, а на открытии четыре года назад выступал Сергей Михалок.

"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

Строила Diamond City компания «Миллениум Групп» крупного бизнесмена Дмитрия Мерзона, которая до этого не занималась таким бизнесом. В структуру холдинга входит один из крупнейших грузоперевозчиков Беларуси — компания «Белгрузавтотранс». Кроме того, раньше «Миллениум» была автодилером Scania и Mitsubishi в Беларуси. Отличает ТРЦ и то, что он построен из художественного бетона, который возили из Литвы и монтировали с колес на месте. Поэтому выглядит торговый центр необычно.

Но добираться до Diamond City общественным транспортом не очень удобно. От конечной станции «Малиновка» еще около трех километров или несколько остановок на автобусе. В то же время такое расположение покажется удачным для тех, кто хочет затариться на выезде из Минска. 

"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

Вспомнили об этом торговом центре мы благодаря Станиславу. С молодым человеком общались в «Столице». 

— «Даймонд» открывался в богатые и докризисные по нынешним меркам времена — в 2018 году. Тогда в Минске уже была большая конкуренция торговых центров и многие смотрели на новый ТРЦ скептически, — рассуждал Стас. — Пока «Грин Сити» и «Дана Молл»  приводили в Минск международные бренды, то в «Даймонде» ничего такого не было. Помню, что на момент открытия самым известным магазином там был ГИППО. Людей сразу тоже было там негусто. Но в торговом центре старались. Пустили бесплатные маршрутки и пригласили на открытие ТРЦ Сергея Михалка, который выступил с концертом.

— Это было достаточно необычно — «Ляписы» на парковке ТЦ, — вспоминает концерт Антон, ради которого приехал на открытие торгового центра. — Творческие люди, конечно, рассуждали о том, нормально ли это — для артиста, который собирал нормальные залы, выступать на открытии ТЦ (куда же без таких разговоров?). Но, как по мне, получилось тогда очень классно и людям понравилось.

"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

«Неплохой ТЦ рядом с домом, но из другого района не поехали бы»  

Через четыре года после открытия брендов, ради которых стоило бы целенаправленно ехать из другой части города, здесь по-прежнему не появилось. Как и в нескольких других ЦТ, есть Sinsay с недорогой одеждой (несколько месяцев назад мы рассказывали о ценах в этом магазине). Еще из масс-маркета — LC Waikiki — достаточно большой магазин, выглядит как аутлет. Есть Gloria Jeans и Mark Formelle, из обуви — Belwest, Marko и Kari. 

"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

— Для меня это неплохой ТЦ рядом с домом, где можно купить все одним махом: косметику и бытовую химию в Миле, закупиться на неделю в продуктовом, можно и из одежды что-то подобрать, — говорит Ольга, женщина живет по соседству и часто заходит сюда. — Кстати, ребенка к школе мы собирали здесь. Мы готовились заранее, когда людей было еще немного, за несколько часов купили все — от канцелярских принадлежностей до одежды с обувью. Но если бы мы жили в другом месте, то специально сюда не поехали бы.

Ольга говорит, что здесь не хватает большого магазина бытовой техники.

— Мне кажется, что какой-нибудь «5 элемент» был бы здесь очень кстати. Какие-то мелочи можно найти на островках, но если захочешь купить что-то из более серьезной бытовой техники, сделать это негде. 

Что касается цен, по мнению женщины, это один из самых бюджетных ТЦ.

— Здесь нет дорогих брендов. Или я просто не знаю о них? — улыбается Ольга. — А цены в том же sinsay или LC Waikiki вполне неплохие. Да и плюс постоянно есть скидки 

"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

Всего в ТЦ три этажа. Основная часть магазинов и ГИППО находится на первом. На минус-первом большую часть занимает строительный магазин MILE, а на втором — фудкорт и развлечения. На фудкорте есть «МакДональдс», KFC, Salateira и другой общепит. Свободных мест много. По крайней мере, в будний день.  

"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

Для детей есть выставка-музей фигурок из конструктора Lego Las-Legas, скаут-парк и развлекательный центр «Диназаврия». Буквально пару месяцев назад в торговом центре открылась ледовая арена.   

"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"
"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

В целом, торговый центр достаточно компактный. Если надолго не задерживаться в примерочных, обойти его можно минут за 40. 

"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

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Теги: Минск
 
 
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Diamond City — один из самых молодых торгово-развлекательных центров в Минске. Он открылся в 2018 году. Dana Mall и Galleria Minsk на тот момент работали уже около полутора лет,...
 
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