"Это один из самых бюджетных ТЦ". Как сейчас живет ТРЦ Diamond, который открывали с концертом "Ляписов"

— Для меня это неплохой ТЦ рядом с домом, где можно купить все одним махом: косметику и бытовую химию в Миле, закупиться на неделю в продуктовом, можно и из одежды что-то подобрать, — говорит Ольга, женщина живет по соседству и часто заходит сюда. — Кстати, ребенка к школе мы собирали здесь. Мы готовились заранее, когда людей было еще немного, за несколько часов купили все — от канцелярских принадлежностей до одежды с обувью. Но если бы мы жили в другом месте, то специально сюда не поехали бы.

Ольга говорит, что здесь не хватает большого магазина бытовой техники.

— Мне кажется, что какой-нибудь «5 элемент» был бы здесь очень кстати. Какие-то мелочи можно найти на островках, но если захочешь купить что-то из более серьезной бытовой техники, сделать это негде.

Что касается цен, по мнению женщины, это один из самых бюджетных ТЦ.

— Здесь нет дорогих брендов. Или я просто не знаю о них? — улыбается Ольга. — А цены в том же sinsay или LC Waikiki вполне неплохие. Да и плюс постоянно есть скидки