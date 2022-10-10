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Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

10.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Многие сегодня рассматривают дачу не как сезонный домик для летнего отдыха, а как полноценное место для круглогодичного проживания. Именно поэтому особой популярностью у покупателей пользуются современные товарищества с газом, дорогами и другими удобствами. Именно в таком мы недавно и побывали. Знакомьтесь – садовое товарищество «Моя отрада».

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

В это садовое товарищество мы попали почти случайно. Ехали в развлекательный комплекс «Сула», увидели красивые коттеджи и решили узнать, что за они. Оказалось, что это дачное товарищество. Его и рассмотрим сегодня.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Итак СТ «Моя отрада» находится всего в 12 километрах от кольцевой по гродненской трассе, рядом с деревней Закаблуки (Минский район, Горанский сельсовет).

Это садовое товарищество – очень молодое. Оно было создано в 2012 году по инициативе Миноблисполкома. Говорят, в этих живописных местах (дачи окружают леса и поля) строились не самые простые люди – представители разных министерств и ведомств. Впрочем, за 10 лет многие из 250 участков уже поменяли первоначальных владельцев.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Заезжаем в товарищество и удивляемся, что не встречаем привычный для таких мест набор: тут нет откатных ворот, схемы участков и вообще каких-либо табличек, обозначающих въезд в СТ.

Впрочем, то, что мы не в обычной деревне и так понятно. Вокруг − асфальт, высокие заборы и явно не сезонные коттеджи.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Едем дальше и рассматриваем дома. Со вкусом у местных «дачников» все в порядке. Есть интересные строения, ухоженные участки, необычная архитектура. Большинство участков уже освоены, часть домов еще находится в процессе строительства.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию
Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию
Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию
Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Обращаем внимание на подъездные пути. На улицах, ближайших к въезду, с покрытием все в полном порядке. Под ногами − укатанная асфальтная крошка, а кое-где есть даже тротуары – редкость в наших дачных поселках. Также обращаем внимание на фонари и большое количество видеокамер на некоторых домах.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию
Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Впрочем, улицы без асфальта мы также нашли. Сразу отметим, что их совсем немного и они уже подсыпаны гравием. Непроезжабельными выглядят только пару проездов. Возможно, тут вели канализацию, но пока что сюда лучше не соваться, рискуете застрять.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию
Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Вообще, коммуникации – это то, чем товарищество может похвастаться. Здесь довольно быстро появилось не только электричество, но и круглогодичная вода (качество артезианской воды очень хвалят!), газ и даже центральная канализация. Кооператив для подведения канализации был создан в 2017 году. Сейчас центральные коммуникации уже проложены, правда, пока не подключены: обещают в ближайшее время.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию
Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Прямо к «Моей отраде» примыкает деревня Закаблуки. Здесь также много современных коттеджей, правда, никакой особой инфраструктуры нет. Ближайший детсад и школа находятся в соседней деревне Старое село. Ее от дач отделяет дорога и поле. Местную школу-сад недавно отремонтировали, а в интернете можно найти хорошие отзывы про местных воспитателей и учителей.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Банки, магазины и детские учреждения также можно поискать в Хатежино (около 2 километров в сторону Минска) или в Новоселье (1,5 километра в сторону Ракова). 

Что касается транспорта, то на автомобиле из Минска до дач ехать буквально 10 минут. Можно воспользоваться и пригородными автобусами, которые ходят несколько раз в день. Одна остановка расположена возле деревни Закаблуки, вторая под названием «Старое село» − рядом с поворотом на дачи.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Что тут продается?

Самый экономичный вариант − участок в 10 соток с небольшим деревянным садовым домиком (12 «квадратов»). Все коммуникации – рядом. Стоимость — 31,9 тысяч долларов.

Чуть дороже предлагают аналогичный участок в 10 соток, но с более вместительным домиком (28»квадратов»). За него просят 43,9 тысяч долларов.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Двухуровневый дом без внутренней отделки, зато с водой, светом, подведенными газом и центральной канализацией, продается за 55 тысяч долларов.

Еще один коттедж 60% готовности можно приобрести за 84,9 тысяч долларов

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Что касается готовых к проживанию домов, то стоит рассмотреть вот этот коттедж с красивой придомовой территорией. Одноэтажный дом из газосиликатных блоков площадью в 109 «квадратов» предлагается за 160 тысяч долларов.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Еще один вариант «заезжай и живи» − дом с молодым садом, хозпостройками и отдельной баней. Этот коттедж с участком в 9 соток готовы отдать за 250 тысяч долларов.

Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

 
Теги: Минск
 
 
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Многие сегодня рассматривают дачу не как сезонный домик для летнего отдыха, а как полноценное место для круглогодичного проживания. Именно поэтому особой...
 
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