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Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию
10.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Многие сегодня рассматривают дачу не как сезонный домик для летнего отдыха, а как полноценное место для круглогодичного проживания. Именно поэтому особой популярностью у покупателей пользуются современные товарищества с газом, дорогами и другими удобствами. Именно в таком мы недавно и побывали. Знакомьтесь – садовое товарищество «Моя отрада».
Итак СТ «Моя отрада» находится всего в 12 километрах от кольцевой по гродненской трассе, рядом с деревней Закаблуки (Минский район, Горанский сельсовет).
Это садовое товарищество – очень молодое. Оно было создано в 2012 году по инициативе Миноблисполкома. Говорят, в этих живописных местах (дачи окружают леса и поля) строились не самые простые люди – представители разных министерств и ведомств. Впрочем, за 10 лет многие из 250 участков уже поменяли первоначальных владельцев.
Вообще, коммуникации – это то, чем товарищество может похвастаться. Здесь довольно быстро появилось не только электричество, но и круглогодичная вода (качество артезианской воды очень хвалят!), газ и даже центральная канализация. Кооператив для подведения канализации был создан в 2017 году. Сейчас центральные коммуникации уже проложены, правда, пока не подключены: обещают в ближайшее время.
Прямо к «Моей отраде» примыкает деревня Закаблуки. Здесь также много современных коттеджей, правда, никакой особой инфраструктуры нет. Ближайший детсад и школа находятся в соседней деревне Старое село. Ее от дач отделяет дорога и поле. Местную школу-сад недавно отремонтировали, а в интернете можно найти хорошие отзывы про местных воспитателей и учителей.
Банки, магазины и детские учреждения также можно поискать в Хатежино (около 2 километров в сторону Минска) или в Новоселье (1,5 километра в сторону Ракова).
Что касается транспорта, то на автомобиле из Минска до дач ехать буквально 10 минут. Можно воспользоваться и пригородными автобусами, которые ходят несколько раз в день. Одна остановка расположена возле деревни Закаблуки, вторая под названием «Старое село» − рядом с поворотом на дачи.
Что тут продается?
Самый экономичный вариант −
Чуть дороже предлагают аналогичный
Что касается готовых к проживанию домов, то стоит рассмотреть вот этот
Еще один вариант «заезжай и живи» −
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Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию
Многие сегодня рассматривают дачу не как сезонный домик для летнего отдыха, а как полноценное место для круглогодичного проживания. Именно поэтому особой...
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