Участки - по 30 тысяч долларов. Побывали в элитном дачном поселке, в котором даже провели центральную канализацию

Заезжаем в товарищество и удивляемся, что не встречаем привычный для таких мест набор: тут нет откатных ворот, схемы участков и вообще каких-либо табличек, обозначающих въезд в СТ.

Впрочем, то, что мы не в обычной деревне и так понятно. Вокруг − асфальт, высокие заборы и явно не сезонные коттеджи.