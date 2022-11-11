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«Соседи и общая кухня − это тут не самое страшное». Шокирующий репортаж из минской коммуналки
11.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Коммунальные квартиры у многих из нас ассоциируются со старыми советскими фильмами, или с Санкт-Петербургом, где в такое жилье даже водят экскурсии. Настоящих коммуналок в Минске осталось совсем немного. Правда, если в Питере комнаты в старинных домах активно выкупают состоятельные инвесторы, то наши коммунальные квартиры богатых покупателей не интересуют. Расположены минские коммуналки не в самых престижных районах, да и дореволюционной лепнины или шикарных парадных тут нет. Мы уже
«В основном тут остались малообеспеченные. Кто мог уже переехали»
Эти два не особо примечательных четырехэтажных дома находятся на улице Пуховичской, 5 и 13. О том, что данные блочные здания являются коммуналками, знают только местные. Единственное, что подсказали нам пассажиры маршрутки, когда мы пытались выяснить, где выходить, это то, что «райончик тут не очень».
Подходим к серым домам. Данные четырехэтажки появились в районе Серова в начале 60-х годов. Возводились здания для работников ближайших предприятий – в первую очередь для «Керамина» (тогда − Минского комбината строительных материалов). Потомки тех «кераминовцев» сейчас и живут в коммунальных квартирах.
Первое отличие от стандартных хрущевок замечаем сразу – все подъезды в домах открыты. Тут нет домофонов, замков, а кое-где – нет и нормальных дверей. Всего в домах – по 3 подъезда. На каждом этаже расположено всего 2 квартиры. Правда, рассчитана каждая квартира на 5 или 6 комнат. Выходит, что на одном уровне могут проживать до 11 семей.
В пятикомнатной квартире Ксении принадлежат две комнаты. В 90-х она работала на «Керамине». Сначала жила с сыном в общежитии, а затем получила жилье в коммуналке на Пуховичской. Чуть позже комнаты были приватизированы.
Ксения показывает нам туалет. Говорит, очередей в него особо нет. Каждый живет по своему графику.
− А где у вас ванная?
− Так, тут их никогда и не было. Как и горячей воды.
− Как так? И сейчас воды нет? А как же вы моетесь?
− Да, горячей водой мы не обеспечены. Все выкручиваются как-то. Вообще, в комнатах здесь предусмотрены раковины. У меня они срезаны, а некоторые жильцы оставили. Многие ставят себе душевые кабины и вешают бойлеры. Выводы для воды там есть. Ну а у кого нету бойлера, греют ведро на кухне, а потом моются в тазике уже у себя в комнате. Я, бывает, хожу помыться к подруге, которая живет рядом в общежитии.
Жительница дома на Пуховичской уточняет, что ее часть квартиры несколько лет стояла в запустении, приводить ее в порядок она начала только недавно. Какое-то время женщина жила на подворье в монастыре, сын же за это время женился и переехал. Женщина извиняется за состояние мест общего пользования и говорит, что, скорее всего, придется договариваться с соседями, скидываться деньгами и обновлять отделку. В последние годы жильцы надеялись на капремонт и ничего не делали. Но сейчас ждать уже устали. Вообще, раньше эти дома были на балансе «Керамина», но затем перешли в ведение ЖРЭО Октябрьского района.
− Тут полетела вся проводка. Видите, некоторые розетки запечатаны. Вытяжка тут тоже не работает. В первом подъезде люди скинулись, за свои деньги провели проводку заново. Мы же пока не собрались. Стираем по очереди, электрочайниками не пользуемся вообще, иначе пробки выбивает. Мы уже и адвоката нанимали, и по телевизору нас показывали. Когда дом был под «Керамином», так нам ремонт делали, а как передали городу, так только окна поменяли и все. Да, и те окна поставили так плохо, что мне пришлось самой все запенивать, чтобы не было холодно. Вообще, тут в основном остались люди, так сказать, малообеспеченные. Все, кто мог, уже съехали отсюда. Кто-то купил квартиру, кто-то получил.
В своей комнате Ксения сделала ремонт. Говорит, по возможности жильцы стараются поддерживать порядок и в общем пространстве. Где-то подкрашивают, переклеивают обои, кладут плитку. А вот балконов в квартирах нет. Белье жильцы летом сушат на улице, а в холодную пору года − в коридоре.
Комната сына Ксении пока что стоит без ремонта. В ней заметны проблемы с потолком. Они, кстати, начались во время строительства соседнего здания. Дело в том, что в конце 90-х годов площадку между двумя «коммуналками» решили уплотнить. Здесь появилась кирпичная девятиэтажка. Новое здание впихнули между старых так «мастерски», что в некоторых коммунальных квартирах пошли трещины. Укрепленные металлические откосы можно заметить с наружной стороны дома.
Почтовые ящики, как и звонки, во многих квартирах, общие. Некоторые устанавливают себе личные звонки.
«Нас ругали за бойлеры, так я предложил представителю администрации поменяться квартирами»
Выходим из подъезда на свежий воздух. Своей детской площадки или какого-то дворика у коммуналок нет. Замечаем, что из подъездов то и дело выходят жильцы с собаками разных пород и размеров. Небольшие метражи и общие кухни никак не мешают жильцам иметь домашних питомцев. Как подтверждают нам следующие собеседники, собаки или коты здесь есть практически у каждого. Пытаемся заговорить с парой, выгуливающей большую собаку, но на наш вопрос про коммунальный дом, они лишь отмахиваются: «Ну что говорить? Сносить его надо и все».
Продолжаем прогулку и знакомимся с Сергеем. Вместе со своей спутницей он спешит в магазин, но соглашается поговорить. Жильцом этого дома мужчина стал около 5 лет назад. Приобрел тут 2 комнаты. Говорит, что на тот момент это было самое дешевое жилье, которое он мог себе позволить. За годы с момента переезда установил бойлер и душевую кабину.
− Самое страшное тут – не соседи, а состояние дома. С соседями-то можно договориться, а вот избавиться от плесени в подъездах – гораздо сложнее. Тут давно все надо менять. Проводка плохая, все трубы старые, а нам только обещают. А ведь все жировки требуют оплачивать вовремя. Уж сколько тут и собраний было, и писали мы, а ничего не делается. Те же бойлеры люди сами установили, так с них еще и разрешение требуют. На одном собрании представитель районной администрации стал нас учить: мол, все ваши душевые установлены незаконно. Я не выдержал, встал и говорю: так давайте поменяемся квартирами на пару недель – я посмотрю, сколько вы здесь проживете без горячей воды.
Коммунальных войн на кухне, как из фильмов, Сергей не припомнит.
− У нас свой стол, у них свои столы, убираем по очереди. Тут же как, плиту не помыл, уже «тук-тук» в дверь, будьте добры, уберите за собой. Вообще, все стараются жить тихо, никто никому не мешает.
Сам район Серова, по словам жителей, тихий и спокойный. Рядом − вечерняя школа, затем средняя школа №89, чуть поодаль − метро строится, будет станция «Слуцкий гостинец».
Что сейчас тут продается и почем?
Если во время нашей экскурсии мы увидели, возможно, не самые презентабельные коммуналки, то на нашей площадке есть вполне приличные предложения. Сейчас в двух домах на Пуховичской продается несколько комнат. Все они – с современными ремонтами и неплохо выглядят. Обратите внимание, что в представленных комнатах установлены бойлеры и душевые кабины.
К примеру, вот эта отремонтированная
Похожая
А здесь собственник реализует сразу
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Коммунальные квартиры у многих из нас ассоциируются со старыми советскими фильмами, или с Санкт-Петербургом, где в такое жилье даже водят экскурсии. Настоящих...
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