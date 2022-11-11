«Соседи и общая кухня − это тут не самое страшное». Шокирующий репортаж из минской коммуналки

Ксения показывает нам туалет. Говорит, очередей в него особо нет. Каждый живет по своему графику.

− А где у вас ванная?

− Так, тут их никогда и не было. Как и горячей воды.

− Как так? И сейчас воды нет? А как же вы моетесь?

− Да, горячей водой мы не обеспечены. Все выкручиваются как-то. Вообще, в комнатах здесь предусмотрены раковины. У меня они срезаны, а некоторые жильцы оставили. Многие ставят себе душевые кабины и вешают бойлеры. Выводы для воды там есть. Ну а у кого нету бойлера, греют ведро на кухне, а потом моются в тазике уже у себя в комнате. Я, бывает, хожу помыться к подруге, которая живет рядом в общежитии.