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«Квадрат» – от 750 долларов. Узнали, кому предложат квартиры в строящемся доме на Червякова

11.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Весной мы писали, что на пустыре на улице Червякова началась новая стройка. Застройщиком участка в квартале улиц Червякова, Каховской, Урожайной и Осипенко выступил УКС Мингорисполкома, генподрядчиком – «МАПИД». Уже на старте было известно, что все квартиры достанутся очередникам. Сегодня в газете «Минский курьер» появилась проектная декларация со всеми подробностями. Узнали, кому предлагают жилье, и какой будет его стоимость.

«Квадрат» – от 750 долларов. Узнали, кому предложат квартиры в строящемся доме на Червякова
Стройка началась на этом пустыре.

Напомним, что эту площадку раньше пыталась освоить компания «Метадос». Этот застройщик успел возвести на Червякова многоэтажку с дворами-колодцами, снести несколько частных домов и вырыть котлован для второго дома. В 2015 году стройка остановилась, а участок вернулся к городу. Новая стройка стартовала здесь через 7 лет.

Согласно проектной документации на Червякова появится 19-этажная панельная высотка хорошо известной минчанам серии М111-90 «МАПИД». В доме будет 132 квартиры: 57 однокомнатных, 9  двухкомнатных, 66  трехкомнатных.

Сообщается, что в квартирах выполнят отделочные работы. На стенах появятся обои, на полу – ламинат и плитка. Правда, в санузлах отделки стен и полов не будет.

В настоящий момент для заключения договоров долевого строительства предлагаются все 132 квартиры. Претендовать на них могут граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям (спискам) Государственного пограничного комитета.

Стоимость «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий − 1849,57 рублей.

Ввести дом в эксплуатацию планируется в августе 2023 года.

«Квадрат» – от 750 долларов. Узнали, кому предложат квартиры в строящемся доме на Червякова
Так выглядят типовые высотки серии М111-90 от МАПИД.

Согласно инвестиционной программе города из городского бюджета на строительство дома по улице Червякова (внеплощадочные работы, распределительные сети, электроснабжение, повысительную насосную станцию, а также благоустройство, озеленение и другие цели) в этом году планировалось выделить около 370 тысяч рублей.

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Теги: Минск
 
 
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