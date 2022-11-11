«Квадрат» – от 750 долларов. Узнали, кому предложат квартиры в строящемся доме на Червякова

Источник материала: realt.by

Весной мы писали , что на пустыре на улице Червякова началась новая стройка. Застройщиком участка в квартале улиц Червякова, Каховской, Урожайной и Осипенко выступил УКС Мингорисполкома, генподрядчиком – «МАПИД». Уже на старте было известно, что все квартиры достанутся очередникам. Сегодня в газете «Минский курьер» появилась проектная декларация со всеми подробностями. Узнали, кому предлагают жилье, и какой будет его стоимость.

Напомним, что эту площадку раньше пыталась освоить компания «Метадос». Этот застройщик успел возвести на Червякова многоэтажку с дворами-колодцами, снести несколько частных домов и вырыть котлован для второго дома. В 2015 году стройка остановилась, а участок вернулся к городу. Новая стройка стартовала здесь через 7 лет.

Стройка началась на этом пустыре.

Согласно проектной документации на Червякова появится 19-этажная панельная высотка хорошо известной минчанам серии М111-90 «МАПИД». В доме будет 132 квартиры: 57 однокомнатных, 9 двухкомнатных, 66 трехкомнатных.

Сообщается, что в квартирах выполнят отделочные работы. На стенах появятся обои, на полу – ламинат и плитка. Правда, в санузлах отделки стен и полов не будет.

В настоящий момент для заключения договоров долевого строительства предлагаются все 132 квартиры. Претендовать на них могут граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям (спискам) Государственного пограничного комитета.

Стоимость «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий − 1849,57 рублей.

Ввести дом в эксплуатацию планируется в августе 2023 года.