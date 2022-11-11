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«Квадрат» – от 750 долларов. Узнали, кому предложат квартиры в строящемся доме на Червякова
11.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Весной мы
Напомним, что эту площадку раньше пыталась освоить компания «Метадос». Этот застройщик успел возвести на Червякова многоэтажку с дворами-колодцами, снести несколько частных домов и вырыть котлован для второго дома. В 2015 году стройка остановилась, а участок вернулся к городу. Новая стройка стартовала здесь через 7 лет.
Согласно проектной документации на Червякова появится 19-этажная панельная высотка хорошо известной минчанам серии М111-90 «МАПИД». В доме будет 132 квартиры: 57 однокомнатных, 9 двухкомнатных, 66 трехкомнатных.
Сообщается, что в квартирах выполнят отделочные работы. На стенах появятся обои, на полу – ламинат и плитка. Правда, в санузлах отделки стен и полов не будет.
В настоящий момент для заключения договоров долевого строительства предлагаются все 132 квартиры. Претендовать на них могут граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям (спискам) Государственного пограничного комитета.
Стоимость «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий − 1849,57 рублей.
Ввести дом в эксплуатацию планируется в августе 2023 года.
Согласно инвестиционной программе города из городского бюджета на строительство дома по улице Червякова (внеплощадочные работы, распределительные сети, электроснабжение, повысительную насосную станцию, а также благоустройство, озеленение и другие цели) в этом году планировалось выделить около 370 тысяч рублей.
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