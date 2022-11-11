ГУМ и ЦУМ уже украсили витрины к Новому году. Какие вам больше нравятся? Голосуйте!

Источник материала: realt.by

Если вам вдруг покажется, что новогодние витрины в середине ноября — это как-то рановато, напомним, что новогодние базары в ЦУМе и ГУМе работают уже больше недели. Мы рассказывали , что и за сколько там продается в этом году. Теперь давайте посмотрим, как магазины выглядят снаружи — здесь шагающие в ЦУМ зайцы и трехглавый Мышиный король в ГУМе. Витрины какого магазина вам понравились больше? Голосуйте в конце этого материала (после блока "Актуальные объявления".

В ГУМе витрины к Новому году украсили еще на прошлой неделе. Здесь Щелкунчик и трехглавый Мышиный король, семейные посиделки у камина, ёлка, много огней и праздничные четверостишья.



Сегодня сменил декорации на витринах и ЦУМ. Здесь больше обыграли зимнюю тему — все выполнено в бело-голубых цветах, появились заснеженные ветви деревьев. А на лестнице — фигуры зайцев практически в человеческий рост.

