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ГУМ и ЦУМ уже украсили витрины к Новому году. Какие вам больше нравятся? Голосуйте!
12.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вам вдруг покажется, что новогодние витрины в середине ноября — это как-то рановато, напомним, что новогодние базары в ЦУМе и ГУМе работают уже больше недели. Мы
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Если вам вдруг покажется, что новогодние витрины в середине ноября — это как-то рановато, напомним, что новогодние базары в ЦУМе и ГУМе работают уже больше недели....
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