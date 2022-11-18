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Минчанам начали приходить необычные "жировки" на оплату видеонаблюдения. Разбираемся, что происходит
18.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Некоторым минчанам пришли жировки на оплату услуги видеонаблюдения. «Внимание! Необходимо до 25 числа производить оплату» — написано в извещении. Заплатить предлагают почти 7 рублей. Хоть сумма не такая и существенная, жильцы жалуются, что на услугу они не подписывались, а некоторые даже четко отказывались. В компании, которая предлагает услуги, говорят, что платеж необязательный, а квитанции рассылают всем жильцам определенных домов. Разбираемся в ситуации.
Уже не первый месяц некоторым минчанам в почтовый ящик приходит дополнительное извещение. Внешне оно похоже на обычную жировку на оплату квартиры, но получателем здесь выступает ООО «НВА-Системы». В дополнительных услугах, которые предлагают оплатить, числится «техническое обслуживание системы видеофиксации». Сумма — 6 рублей 93 копейки. А мелким шрифтом самое интересное — Оплата Заказчиком Услуг является фактом, подтверждающим принятие условий публичного договора, размещенного на сайте.
Станислав живет на улице Воронянского, и ему такое извещение впервые пришло в прошлом месяце.
— Я посмотрел, что по нему можно не платить, и забыл. Но, конечно, смутило то, что эта бумажка легко может ввести в заблуждение. Во-первых, она оформлена как извещение от какой-нибудь государственной организации типа ЖКХ. Во-вторых, сообщение о том, что факт оплаты означает принятие условий договора, написано внизу и мелким шрифтом. Условный пенсионер может этого не заметить, оплатить и, таким образом, еще и заключить договор с частной компанией на те услуги, которые он вообще и не просил. А деньги у него явно не лишние.
Через месяц в почтовом ящике Станислав обнаружил новое такое извещение. Уже за следующий месяц.
— Получается, они будут забрасывать их каждый месяц, пока не оплатит максимальное число людей? Я конечно все понимаю, но напрягает то, что людям постоянно ждать какого-то подвоха даже в таких мелочах.
«Около трети жильцов — пенсионеры без доступа в интернет»
C такой же ситуацией столкнулась и Ольга. Женщина сдает свою квартирув малосемейке на Руссиянова. Правда, в ее доме перед тем, как в почтовом ящике появилась квитанция на новую услугу, к жильцам приходили домой и предлагали подключить видеофиксацию. Арендаторы Ольги от услуги отказались.
— 3 ноября был поквартирный обход дома. Вероятно, приходила сотрудница ООО «НВА-системы», чтобы выявить желающих установить систему видеофиксации с декларируемой стоимостью обслуживания около 4 рублей в месяц. Мой арендатор отказался давать определенный ответ без консультации с собственником квартиры, а тем более подписывать договор. А моя соседка подписала договор, не прочитав его по лености ума и из-за небольшой заявленной суммы.
14 ноября в почтовом ящике лежало извещение на оплату услуг видеофиксации. Ольга говорит, что «содержание этого извещения при внимательном чтении настораживает» и подробно объясняет почему.
— Первое, на что обращаешь внимание, — фраза «Внимание! Необходимо до 25 числа производить оплату за Техническое обслуживание системы видеофиксации». Она создает определенное психологическое давление на адресата. Это один из способов заставить адресата произвести требуемое действие. Во-вторых, сумма оплаты (6,93 рубля), существенно превышает заявленную сумму (4 - 4,5 рубля). Третье — дата в графе «Всего к оплате» — указано на 01.10.22. Но 10-й месяц — это октябрь, тогда как обход квартир состоялся в ноябре 2022 года. Четвертое — в извещении указаны два сайта организации. Поисковик не находит сайт видеодвор.бел. А на втором сайте nvasystems.by приведены только реквизиты организации и текст публичного договора. Любые сведения о предлагаемых системах видеофиксации и их применениях отсутствуют. Также не предоставлена информация о стоимости услуг по монтажу и обслуживанию этих систем. Пятое — в последней строке извещения, набранной мелким шрифтом, утверждается, что «Оплата Заказчиком Услуг является фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий публичного договора, размещенного на сайте nvasystems.by/dogovor.pdf». Таким образом, невнимательный получатель извещения, оплативший представленный счет, автоматически окажется связанным договором с упомянутой организацией. Шестое — текст договора не содержит технических характеристик системы видеофиксации, перечня услуг, которые будет оказывать ООО «НВА-системы», за исключением упоминания о приложении к смартфону, позволяющем потребителю услуги наблюдать изображение, фиксируемое камерой дистанционно. По существу в тексте указана обязанность потребителя платить 6,93 рубля в месяц.
Сама Ольга оплачивать услугу, которой не пользуется, не собирается, но объясняет, почему ее так задели извещения в почтовом ящике: около трети жильцов ее дома — пенсионеры 70 лет и старше.
— Большинство из них не пользуются интернетом и, соответственно, доступа к тексту договора не имеют. Согласно договору монтаж системы видеофиксации состоится в следующем месяце после оплаты услуг по данному извещению. Фактически, это оплата камеры видеонаблюдения и ее монтаж. Получается, что для 107 квартирного дома при условии 100% оплаты жильцами полученная сумма составит примерно 700 рублей, что многократно превышает стоимость камеры и ее монтажа, в сравнении, например, с расценками Белтелекома.
Что говорят в «НВА-Системы»?
— Жильцы оплачивают услугу только в том случае, если желают пользоваться видеонаблюдением. После оплаты автоматически заключается договор на один месяц — и у клиента есть доступ к видеозаписям с камер, в течение которого он может просматривать. Если в следующем месяце клиент не оплачивает услугу, никаких задолженностей у него не будет: то есть услугой можно воспользоваться сейчас, а потом через полгода.
У некоторых жильцов возник вопрос, откуда компании известны ФИО собственников квартир, которые не подписывали договоры.
— Все данные мы берем из Республиканской кадастровой базы собственников, — сказали в «НВА-Системы».
Еще один вопрос: почему извещения пришли и тем, кто отказался от заключения договора.
— Мы не можем рассылать извещения выборочно, поэтому рассылаем всем жильцам.
Что говорит юрист?
— В первую очередь определимся, что такое публичный договор. Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратился, — объясняет юрист-лицензиат Кристина Федоренчик. — Одной из сторон публичного договора является коммерческая организация. Соответственно, договор нужно заключать в письменной форме (подп. 1 ч. 1 ст. 162 ГК). Однако публичный договор не требует бумажного подписания: фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны потребителя услуг, является оформление заявки или оплата услуги.
Часто коммерческие организации размещают текст договора в виде публичной оферты на своих сайтах. Акцептом, т. е. принятием такого предложения, могут быть действия клиента по исполнению договора, например, оплата услуг, оформление заявки на бронирование (п. 3 ст. 408 ГК).
В самой публичной оферте целесообразно прописывать, какие действия клиента являются ее акцептом. Ведь от того, какой момент является акцептом, будет зависеть то, когда договор будет считаться заключенным и стороны будут обязаны исполнять его условия (п. 1 ст. 403, п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 ГК).
Для решения такого рода вопросов, как установка системы видеонаблюдения, должно быть проведено собрание всех членов товарищества собственников или ЖСПК и составлен соответствующий протокол общего собрания с указанием процентного количества голосовавших «за», «против» и «воздержавшиеся».
Однако хочу отметить, что в случае оплаты данного вида услуг, согласно извещения, вы подтверждаете условия публичного договора, который размещен на сайте компании, оказывающей услуги.
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Минчанам начали приходить необычные "жировки" на оплату видеонаблюдения. Разбираемся, что происходит
Некоторым минчанам пришли жировки на оплату услуги видеонаблюдения. «Внимание! Необходимо до 25 числа производить оплату» — написано в извещении. Заплатить...
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