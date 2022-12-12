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"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу
12.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Осталась всего неделя до главного события футбольного мира - финала ЧМ в Катаре. Каждый день мундиаль удивляет исходами матчей. Наблюдать за такими историческими событиями вживую хотели бы многие фанаты этого вида спорта, и мы нашли таких белорусов. Один приехал в Катар ради первенства, а второй живет там несколько месяцев. Герои рассказали о своем опыте, ценах на жилье и о том, как переживают мундиаль туристы и местные.
Жилье - 450 долларов на двоих за пять дней
Для Артема ЧМ в Катаре - второй, на котором он был. Четыре года назад вместе с друзьями он приехал за зрелищем в Питер. Футбольная движуха такого уровня ребятам очень понравилась, и они решили, что поездки на мундиали могут стать хорошей традицией. К Катару парни начали готовиться еще год назад, тогда в продаже появились первые билеты на матчи.
- Они продавались по принципу лотереи: ты подаешь заявку и, если все хорошо, то тебе дают право выкупить билет. Если там спрос превышает предложение, то можешь и пролететь, - рассказывает Артем. - В нашей компании была семейная пара из Великобритании, девушка - англичанка, а супруг родом из Ирана. Мы, конечно, хотели попасть на матч между Англией и Ираном - повезло, что они оказались в одной группе. Однако спрос был слишком высоким, мы в итоге смотрели трансляцию.
Авиабилеты Артем купил полгода назад. Два билета в обе стороны обошлись примерно в тысячу долларов. Прямого рейса из Минска на тот момент не было и ребята летели через Москву в Шарджу, а из ОАЭ в Доху.
- Когда улетал обратно, видел, что из аэропорта был рейс в Минск самолетом «Белавиа». Я очень расстроился, потому что мне предстояло сидеть еще полдня ждать своего рейса в Москву, когда можно было сразу домой.
Особых предпочтений касательно матчей у нашего героя не было. Он приехал в Катар за атмосферой. Какую игру смотреть вживую решали те, кто активно болел за ту или иною сборную. Выбор пал на Францию.
- Мы купили билеты на игру Франция - Австралия. Места достались неплохие - сидели прямо по центру. Билет стоил 220 долларов. Я общался и с другими болельщиками, многие покупали несколько билетов. Как мне показалось, для местных условия были попроще и цены ниже. Познакомился в самолете с катарцем, который сказал мне, что идет на 13 игр.
После покупки билетов нужно было зарегистрировать Hayya Card (паспорт болельщика). Это одновременно и виза, и пропуск на все фанзоны.
- Трудности возникли только с жильем, так как туристический рынок в Катаре не так хорошо развит и не предназначен на миллион болельщиков. Можно было снять квартиру на Airbnb, но есть нюансы с получением Hayya card. Дело в том, что при регистрации, нужно было подтвердить и свое жилье. А это можно сделать только двумя способами: ты должен либо забронировать место в фан-деревне, либо остаться у местных, которые готовы были это подтвердить. У нас были знакомые, но они - люди пожилые и не разобрались в процедуре регистрации и подачи этих заявлений. В итоге мы сняли жилье для болельщиков. Поскольку нам надо было просто переночевать, то особо не выбирали ничего сверхъественного. Но были варианты и дороже: предлагали ночлег в контейнерах, что стоят в пустыне, или номера на лайнере. Катар арендовал два огромных судна, чтобы обеспечить туристов жильем. Там были четырехзначные цены за одну ночь.
Комната в фан-деревне обошлась парням на двоих в 89 долларов за сутки, 450 - за пять дней. Все удобства на месте: душ, санузел и кондиционер.
- Видно, что Катар очень торопился с подготовкой и где-то все же не успел. В нашей фан-деревне некоторые вещи появились только на 3-4 день чемпионата. Например, они забыли привезти огромные телевизоры для трансляции, и сперва был открыт только один магазин. Ни в одной комнате не было стола и стульев. Или они просто не успели их довести, или их наличие не планировали изначально. Это было странно, так как ели мы на полу в позе лотоса, но это мелочи, - отмечает парень.
А вот с транспортом вопросов не возникало. Автобусы забирали туристов из фан-деревень и отвозили в город к ближайшей станции метро, а в день матчей - на нужные стадионы. Посадка осуществлялась по живой очереди, но очень быстро, так как пустой автобус подъезжал каждую минуту. Проезд при наличии Hayya Card был бесплатным.
Метро строили специально к чемпионату.
- Большая часть станций находится под землей, крайние точки - наземные. Там наблюдаешь за красивыми видами пустыни. А вот вагоны тоже отличаются: есть простые, а есть, как мы называли, лакшери с огромными креслами, в которых человек утопает. В общем, все было продумано и круто организовано. Я, если честно, боялся, что Катар не сможет принять такое количество футбольных фанатов. Помню в Питере, где всего раз в несколько дней проходила игра, было море болельщиков. При этом не сказал бы, что в Дохе были жесткие пробки или толпы людей бегали. Всех привозили и развозили. Волонтеров в городе тоже было очень много, они прекрасно справлялись со своей работой и ориентировали на местности.
Запрет на алкоголь объявили в Катаре за два дня до старта мундиаля. Болельщики могли купить на стадионах лишь безалкогольное пиво.
- В фанзонах, где велась трансляция матчей, продавали пиво с 19:00 до часу ночи. Один бокал стоил 15 долларов - самое дорогое пиво, которое я видел. Это всех злило. К семи часам уже собиралась очередь, а болельщики скандировали кричалки “мы хотим пива”. В основном так свое недовольство выражали туристы из Латинской Америки. Для них это было каким-то оскорблением. Учитывая, что следующий Чемпионат мира по футболу пройдет в том числе и в Мексике, мексиканские болельщики в очередях давали обещания организовать все как надо. На самом деле, и без алкоголя были все веселые, - смеется Артем. - Еще запреты касались и внешнего вида. Мне сделали замечание за плавки на пляже. Подошел охранник, извинился, вежливо попросил надеть шорты. Во всем остальном местные - очень дружелюбные и приветливые люди. Иностранцы для них не диковинка, так как и без чемпионата тут много приезжих. Мне показалось, что катарцы далеко не самые требовательные к другим в религиозном плане.
Напомним, что страна потратила рекордные суммы, сотни миллиардов долларов, на то, чтобы построить стадионы и обеспечить инфраструктуру для ЧМ.
- Доха - развитый город. Там ничего особенного не возводили. Больше всего Катар заморочился со стадионами, которые строили с нуля. Для нас и мирового сообщества бюджет - запредельный, но для страны это вообще не проблема. Очевидно, что Катар после мундиаля останется в минусе, но прибыль их не интересует. Для страны чемпионат важен скорее для имиджа. На репутацию они не жалели инвестиций. Но сказать, что здесь возвели что-то сверх того, что было нужно, я не могу.
С учетом всех затрат поездка обошлась Артему в 2 тысячи долларов.
- Я готовился к тому, что в Катаре заоблачные цены. По факту оказались вполне себе нормальными: мы ни в чем себе не отказывали и за 5 дней потратили где-то 500 долларов. Из всего дорогим был алкоголь и упаковка в целлофан чемодана в аэропорту Доха. Это обошлось мне в 25 долларов, когда в Минске я отдал 15 рублей.
На этом чемпионате Артему интересно наблюдать за командами Франции и Бразилии. Бразилия покинула мундиаль, а французы пробились дальше.
- Я никогда такого футбола не видел. В сборной Франции на всех позициях стоят сильные игроки. А бразильцы, кажется, в полтора раза быстрее обычных людей.
"Летом смог пройти пешком только 500 метров"
Павел живет в Катаре уже пять месяцев. Он приехал сюда по работе. Молодой человек - ветврач. Говорит, что уровень жизни в этой арабской стране зависит от того, какой ты специалист. Местные очень ценят профессионалов.
- По сравнению с Беларусью ритм жизни здесь более расслабленный. Нет постоянной гонки за совершенством, с зарабатыванием денег и тому подобное. Катарцы наслаждаются жизнью и стараются не особо задумываться о будущем.
Павел снял квартиру перед началом Чемпионата мира. До этого он некоторое время жил в отеле, который ему полностью оплатила его компания.
- Найти квартиру не проблема. Проблема только в деньгах. Меблированная однушка или студия в хорошем районе будет стоить от полуторы тысячи долларов и выше. Двушка и трешка от 2 тысяч долларов. На эти цены, безусловно, повлиял мундиаль. Как мне сказали, стоимость аренды увеличилась на 30-40%. Все, кто приехал сюда работать, надеются, что после чемпионата цены вернутся на свои места.
Вообще в Катаре можно снять апартаменты на вилле или жить в квартире в многоэтажке. Высотки находятся близко к центру и рядом с морем. По словам Павла, в районах, где живут мигранты из Пакистана и Индии, довольно грязно. Такое соседство, естественно, влияет и на стоимость квартиры - она там ниже.
Метро в районе, где живет Павел, нет. Пока он не получил местные права, поэтому в основном передвигается на такси. Без него здесь тяжело жить в летнее время, когда температура достигает +50 градусов.
- В эту пору года на улицах никто не гуляет. Один раз, когда только приехал в страну, решил дойти пешком до нужного мне места. До точки было полтора километра. Что такое полтора километра? А я в итоге прошел 500 метров и вызвал такси. Сейчас в Катаре наступила зима, на улице приятно находится: светит солнце, днем 29 градусов тепла, ночью где-то + 24. Вечером из-за ветра иногда хочется даже накинуть что-то с длинными рукавами, - описывает климат молодой человек.
Нынче в центре города постоянно проходят какие-то мероприятия, концерты, связанные с мундиалем, и местным это особо жить не мешает. Правда, на некоторые такие активности попасть без Hayya Card катарцы не могут.
- В страну приехало огромное количество болельщиков. В городе поставили павильоны с магазинчиками и кафе. Люди кушают, пьют чай и смотрят матчи - все красиво и цивилизованно. Катарцы смотрят на ЧМ, как на возможность привлечь инвесторов, - рассказывает герой. - Цены на такси немного поднялись, стало больше пробок, но в целом негатива ни от кого нет. Разочарование чувствовалось лишь в первый день чемпионата, когда национальная сборная проиграла в первом матче. Дескать, все потеряно.
Кстати, о каких-то культурных столкновениях Павел тоже ничего не слышал. Вообще, несмотря на то, что Катар - мусульманская страна, местные довольно терпимы ко всем культурам.
- Я видел женщин, которые спокойно гуляют по городу и пляжу без платка. Мусульмане купаются в своих традиционных белых костюмах, иностранцы - в шортах и майках. Катарцы не навязывают свои ценности, а просто просят их уважать.
- Что касается развлечений, то в Катаре есть, чем заняться. Были бы деньги. Я раз в месяц выбираюсь на рыбалку с двумя филлипинцами. Люблю дайвинг, но Персидский залив не сравниться с Красным морем. Было интересно прокатиться на квадроциклах по пустыне. Но я все-таки скучаю по белорусской природе, особенно по лесам. Как мне кажется, я до сих пор не адаптировался - не привык к медленному темпу жизни. Все, что можно сделать, быстро затягивается даже на уровне государственных служб. Учитывая, что страна молодая, поэтому система еще несовершенна.
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"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу
Осталась всего неделя до главного события футбольного мира - финала ЧМ в Катаре. Каждый день мундиаль удивляет исходами матчей. Наблюдать за такими историческими...
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