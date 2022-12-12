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"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу

12.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Осталась всего неделя до главного события футбольного мира - финала ЧМ в Катаре. Каждый день мундиаль удивляет исходами матчей. Наблюдать за такими историческими событиями вживую хотели бы многие фанаты этого вида спорта, и мы нашли таких белорусов. Один приехал в Катар ради первенства, а второй живет там несколько месяцев. Герои рассказали о своем опыте, ценах на жилье и о том, как переживают мундиаль туристы и местные. 

"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу
Фото из архива героя

Жилье - 450 долларов на двоих за пять дней

Для Артема ЧМ в Катаре - второй, на котором он был. Четыре года назад вместе с друзьями он приехал за зрелищем в Питер. Футбольная движуха такого уровня ребятам очень понравилась, и они решили, что поездки на мундиали могут стать хорошей традицией.  К Катару парни начали готовиться еще год назад, тогда в продаже появились первые билеты на матчи. 

- Они продавались по принципу лотереи: ты подаешь заявку и, если все хорошо, то тебе дают право выкупить билет. Если там спрос превышает предложение, то можешь и пролететь, - рассказывает Артем. - В нашей компании была семейная пара из Великобритании, девушка - англичанка, а супруг родом из Ирана. Мы, конечно, хотели попасть на матч между Англией и Ираном - повезло, что они оказались в одной группе. Однако спрос был слишком высоким, мы в итоге смотрели трансляцию. 

Авиабилеты Артем купил полгода назад. Два билета в обе стороны обошлись примерно в тысячу долларов. Прямого рейса из Минска на тот момент не было и ребята летели через Москву в Шарджу, а из ОАЭ в Доху. 

- Когда улетал обратно, видел, что из аэропорта был рейс в Минск самолетом «Белавиа». Я очень расстроился, потому что мне предстояло сидеть еще полдня ждать своего рейса в Москву, когда можно было сразу домой.

"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу
Фото из архива героя

Особых предпочтений касательно матчей у нашего героя не было. Он приехал в Катар за атмосферой. Какую игру смотреть вживую решали те, кто активно болел за ту или иною сборную. Выбор пал на Францию. 

- Мы купили билеты на игру Франция - Австралия. Места достались неплохие - сидели прямо по центру. Билет стоил 220 долларов. Я общался и с другими болельщиками, многие покупали несколько билетов. Как мне показалось, для местных условия были попроще и цены ниже. Познакомился в самолете с катарцем, который сказал мне, что идет на 13 игр. 

После покупки билетов нужно было зарегистрировать Hayya Card (паспорт болельщика). Это одновременно и виза, и пропуск на все фанзоны.

- Трудности возникли только с жильем, так как туристический рынок в Катаре не так хорошо развит и не предназначен на миллион болельщиков. Можно было снять квартиру на Airbnb, но есть нюансы с получением Hayya card. Дело в том, что при регистрации, нужно было подтвердить и свое жилье. А это можно сделать только двумя способами: ты должен либо забронировать место в фан-деревне, либо остаться у местных, которые готовы были это подтвердить. У нас были знакомые, но они - люди пожилые и не разобрались в процедуре регистрации и подачи этих заявлений. В итоге мы сняли жилье для болельщиков. Поскольку нам надо было просто переночевать, то особо не выбирали ничего сверхъественного. Но были варианты и дороже: предлагали ночлег в контейнерах, что стоят в пустыне, или номера на лайнере. Катар арендовал два огромных судна, чтобы обеспечить туристов жильем. Там были четырехзначные цены за одну ночь. 

Комната в фан-деревне обошлась парням на двоих в 89 долларов за сутки, 450 - за пять дней. Все удобства на месте: душ, санузел и кондиционер. 

"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу
Фото из архива героя

- Видно, что Катар очень торопился с подготовкой и где-то все же не успел. В нашей фан-деревне некоторые вещи появились только на 3-4 день чемпионата. Например, они забыли привезти огромные телевизоры для трансляции, и сперва был открыт только один магазин. Ни в одной комнате не было стола и стульев. Или они просто не успели их довести, или их наличие не планировали изначально. Это было странно, так как ели мы на полу в позе лотоса, но это мелочи, - отмечает парень.

А вот с транспортом вопросов не возникало. Автобусы забирали туристов из фан-деревень и отвозили в город к ближайшей станции метро, а в день матчей - на нужные стадионы. Посадка осуществлялась по живой очереди, но очень быстро, так как пустой автобус подъезжал каждую минуту. Проезд при наличии Hayya Card был бесплатным.

Метро строили специально к чемпионату.

- Большая часть станций находится под землей, крайние точки - наземные.  Там наблюдаешь за красивыми видами пустыни. А вот вагоны тоже отличаются: есть простые, а есть, как мы называли, лакшери с огромными креслами, в которых человек утопает.  В общем, все было продумано и круто организовано. Я, если честно, боялся, что Катар не сможет принять такое количество футбольных фанатов. Помню в Питере, где всего раз в несколько дней проходила игра, было море болельщиков. При этом не сказал бы, что в Дохе были жесткие пробки или толпы людей бегали. Всех привозили и развозили. Волонтеров в городе тоже было очень много, они прекрасно справлялись со своей работой и ориентировали на местности. 


"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу
Фото из архива героя

Запрет на алкоголь объявили в Катаре за два дня до старта мундиаля. Болельщики могли купить на стадионах лишь безалкогольное пиво. 

- В фанзонах, где велась трансляция матчей, продавали пиво с 19:00 до часу ночи. Один бокал стоил 15 долларов - самое дорогое пиво, которое я видел. Это всех злило. К семи часам уже собиралась очередь, а болельщики скандировали кричалки “мы хотим пива”. В основном так свое недовольство выражали туристы из Латинской Америки. Для них это было каким-то оскорблением. Учитывая, что следующий Чемпионат мира по футболу пройдет в том числе и в Мексике, мексиканские болельщики в очередях давали обещания организовать все как надо. На самом деле, и без алкоголя были все веселые, - смеется Артем. -  Еще запреты касались и внешнего вида. Мне сделали замечание за плавки на пляже. Подошел охранник, извинился, вежливо попросил надеть шорты. Во всем остальном местные - очень дружелюбные и приветливые люди. Иностранцы для них не диковинка, так как и без чемпионата тут много приезжих. Мне показалось, что катарцы далеко не самые требовательные к другим в религиозном плане. 

"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу
Фото из архива героя

Напомним, что страна потратила рекордные суммы, сотни миллиардов долларов, на то, чтобы построить стадионы и обеспечить инфраструктуру для ЧМ.

- Доха - развитый город. Там ничего особенного не возводили. Больше всего Катар заморочился со стадионами, которые строили с нуля. Для нас и мирового сообщества бюджет - запредельный, но для страны это вообще не проблема. Очевидно, что Катар после мундиаля останется в минусе, но прибыль их не интересует. Для страны чемпионат важен скорее для имиджа. На репутацию они не жалели инвестиций. Но сказать, что здесь возвели что-то сверх того, что было нужно, я не могу.  

С учетом всех затрат поездка обошлась Артему в 2 тысячи долларов. 

- Я готовился к тому, что в Катаре заоблачные цены. По факту оказались вполне себе нормальными: мы ни в чем себе не отказывали и за 5 дней потратили где-то 500 долларов. Из всего дорогим был алкоголь и упаковка в целлофан чемодана в аэропорту Доха. Это обошлось мне в 25 долларов, когда в Минске я отдал 15 рублей.  

На этом чемпионате Артему интересно наблюдать за командами Франции и Бразилии. Бразилия покинула мундиаль, а французы пробились дальше.  

- Я никогда такого футбола не видел. В сборной Франции на всех позициях стоят сильные игроки. А бразильцы, кажется, в полтора раза быстрее обычных людей. 

"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу

"Летом смог пройти пешком только 500 метров"

Павел живет в Катаре уже пять месяцев. Он приехал сюда по работе. Молодой человек - ветврач. Говорит, что уровень жизни в этой арабской стране зависит от того, какой ты специалист. Местные очень ценят профессионалов.

- По сравнению с Беларусью ритм жизни здесь более расслабленный. Нет постоянной гонки за совершенством, с зарабатыванием денег и тому подобное. Катарцы наслаждаются жизнью и стараются не особо задумываться о будущем. 

Павел снял квартиру перед началом Чемпионата мира. До этого он некоторое время жил в отеле, который ему полностью оплатила его компания. 

- Найти квартиру не проблема. Проблема только в деньгах. Меблированная однушка или студия в хорошем районе будет стоить от полуторы тысячи долларов и выше. Двушка и трешка от 2 тысяч долларов. На эти цены, безусловно, повлиял мундиаль. Как мне сказали, стоимость аренды увеличилась на 30-40%. Все, кто приехал сюда работать, надеются, что после чемпионата цены вернутся на свои места.

"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу

Вообще в Катаре можно снять апартаменты на вилле или жить в квартире в многоэтажке. Высотки находятся близко к центру и рядом с морем. По словам Павла, в районах, где живут мигранты из Пакистана и Индии, довольно грязно. Такое соседство, естественно, влияет и на стоимость квартиры - она там ниже. 

Метро в районе, где живет Павел, нет.  Пока он не получил местные права, поэтому  в основном передвигается на такси. Без него здесь тяжело жить в летнее время, когда температура достигает +50 градусов.

- В эту пору года на улицах никто не гуляет. Один раз, когда только приехал в страну, решил дойти пешком до нужного мне места. До точки было полтора километра. Что такое полтора километра? А я в итоге прошел 500 метров и вызвал такси. Сейчас в Катаре наступила зима, на улице приятно находится: светит солнце, днем 29 градусов тепла, ночью где-то + 24. Вечером из-за ветра иногда хочется даже накинуть что-то с длинными рукавами, - описывает климат молодой человек.

"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу

Нынче в центре города постоянно проходят какие-то мероприятия, концерты, связанные с мундиалем, и местным это особо жить не мешает. Правда, на некоторые такие активности попасть без Hayya Card катарцы не могут.

- В страну приехало огромное количество болельщиков. В городе поставили павильоны с магазинчиками и кафе. Люди кушают, пьют чай и смотрят матчи - все красиво и цивилизованно.  Катарцы смотрят на ЧМ, как на возможность привлечь инвесторов, - рассказывает герой. - Цены на такси немного поднялись, стало больше пробок, но в целом негатива ни от кого нет.  Разочарование чувствовалось лишь в первый день чемпионата, когда национальная сборная проиграла в первом матче. Дескать, все потеряно. 

Кстати, о каких-то культурных столкновениях Павел тоже ничего не слышал. Вообще, несмотря на то, что Катар - мусульманская страна, местные довольно терпимы ко всем культурам. 

- Я видел женщин, которые спокойно гуляют по городу и пляжу без платка. Мусульмане купаются в своих традиционных белых костюмах, иностранцы - в шортах и майках. Катарцы не навязывают свои ценности, а просто просят их уважать.   

"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу
Фото wikiway.com

- Что касается развлечений, то в Катаре есть, чем заняться. Были бы деньги. Я раз в месяц выбираюсь на рыбалку с двумя филлипинцами. Люблю дайвинг, но Персидский залив не сравниться с Красным морем. Было интересно прокатиться на квадроциклах по пустыне. Но я все-таки скучаю по белорусской природе, особенно по лесам.  Как мне кажется, я до сих пор не адаптировался - не привык к медленному темпу жизни.  Все, что можно сделать, быстро затягивается даже на уровне государственных служб. Учитывая, что страна молодая,  поэтому система еще несовершенна.

 
Теги: Минск
 
 
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Осталась всего неделя до главного события футбольного мира - финала ЧМ в Катаре. Каждый день мундиаль удивляет исходами матчей. Наблюдать за такими историческими...
 
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