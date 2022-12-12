"Аренда однушки - минимум 1,5 тысячи долларов". Белорусы рассказали про Катар во время ЧМ по футболу

Жилье - 450 долларов на двоих за пять дней

Для Артема ЧМ в Катаре - второй, на котором он был. Четыре года назад вместе с друзьями он приехал за зрелищем в Питер. Футбольная движуха такого уровня ребятам очень понравилась, и они решили, что поездки на мундиали могут стать хорошей традицией. К Катару парни начали готовиться еще год назад, тогда в продаже появились первые билеты на матчи.

- Они продавались по принципу лотереи: ты подаешь заявку и, если все хорошо, то тебе дают право выкупить билет. Если там спрос превышает предложение, то можешь и пролететь, - рассказывает Артем. - В нашей компании была семейная пара из Великобритании, девушка - англичанка, а супруг родом из Ирана. Мы, конечно, хотели попасть на матч между Англией и Ираном - повезло, что они оказались в одной группе. Однако спрос был слишком высоким, мы в итоге смотрели трансляцию.

Авиабилеты Артем купил полгода назад. Два билета в обе стороны обошлись примерно в тысячу долларов. Прямого рейса из Минска на тот момент не было и ребята летели через Москву в Шарджу, а из ОАЭ в Доху.

- Когда улетал обратно, видел, что из аэропорта был рейс в Минск самолетом «Белавиа». Я очень расстроился, потому что мне предстояло сидеть еще полдня ждать своего рейса в Москву, когда можно было сразу домой.