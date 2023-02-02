«Нас с подругой заселили в один блок с мужчиной. Это вообще законно?». Отвечают специалисты

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Сдача квартиры иногородним студентам

Прочитала в интернете, что если арендодатель сдает квартиру студентам вуза, то он не платит подоходный налог за сдачу квартиры, так ли это?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

Здравствуйте. Нет, это не так.

Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрены только два случая, когда арендодатель может быть освобожден от уплаты подоходного налога за сдачу квартиры в аренду.

Первый случай − это доходы, полученные от сдачи внаем жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим (служащим). Такие доходы освобождаются от подоходного налога с физических лиц в течение установленных законодательством сроков обязательной работы (службы) молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) (пункт 52 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З).

Второй случай − это доходы, полученные от сдачи внаем жилых помещений близким родственникам или свойственникам, опекунам, попечителям, подопечным.

Студенты в данный перечень не входят. Соответственно, арендодатели при сдаче жилых помещений в наем студентам не освобождаются от уплаты подоходного налога.

Покупка дома в деревне под снос

Здравствуйте, хотим купить участок, на нем есть старый деревянный дом и есть проект под его реконструкцию, но мы хотим построить новый дом, а старый снести, как это сделать? Дом находится в деревне.

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

Изначально необходимо выяснить возможность строительства жилого дома на месте существующего старого, так как может оказаться, что расположение жилого дома на земельном участке на месте старого дома будет нарушать действующие в настоящее время строительные нормы и правила.

Если с размещением нового дома на месте старого нет проблем, то старый дом следует снести. Для этого необходимо получить решение местного исполнительного комитета о сносе непригодного для проживания жилого дома. Получив решение, старый дом можно будет снести. Затем необходимо будет обратиться в агентство по государственной регистрации для оформления акта гибели (уничтожения) жилого дома и регистрации прекращения его существования. С полученным свидетельством о государственной регистрации прекращения существования жилого дома и документами на земельный участок следует обратиться в местный исполнительный комитет для получения разрешения на строительство жилого дома, там же согласовать строительный проект жилого дома (паспорт застройщика, если строить по упрощенной схеме).

Если разместить новый дом на месте старого существующего нельзя, то необходимо получить разрешение на строительство нового дома, обязательным условием в котором будем снос старого (с учетом степени его износа).

А есть варианты, при наличии которых строительство нового дома в принципе невозможно, а возможна только реконструкция нынешнего.

Поэтому в вашей ситуации не поленитесь и обратитесь до покупки данного объекта в отдел архитектуры и строительства местного райисполкома (данный вопрос лежит в их компетенции), возьмите с собой ксерокопии правоустанавливающих документов, нынешний проект на реконструкцию и уточните у них можно ли на приобретаемом участке со старым домом построить новый дом или возможна только реконструкция.

Плата за квартиру

Такая ситуация – хозяйка квартиры умерла в 2019 году. Наследство приняла ее дочь 1966 года рождения, которая с 2005 года проживает за границей со своим мужем-иностранцем. Она исправно платила за квартиру, но теперь ей стали приносить жировки с оплатой подогрева воды (отопление) по полной стоимости – то есть 118 рублей вместо 21 рубля, которые она платила ранее. Получается, что хозяйка в предпенсионном возрасте должна оплачивать подогрев воды (отопление) не по льготной стоимости, а по полной? Можно ли узнать почему?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

Скорее всего, это связано с тем, что собственник квартиры не является резидентом Республики Беларусь, в таком случае льготы на него не распространяются. Также причиной может быть то, что в квартире никто не зарегистрирован.

Заселение в общежитие

Здравствуйте, заселили с подругой в общежитие в один блок вместе с взрослым мужчиной, жить невозможно. Подскажите, законно ли такое заселение?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

Блочный тип общежития представляет собой разделение общежития на блоки (секции), в каждом из которых есть несколько жилых помещений, а также общий туалет и ванная. В этом типе общежития кухня, может быть как одна на этаже, так и в каждом блоке.

В соответствии с частью первой пункта 5 Положения об общежитиях, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269, жилые помещения в общежитии предоставляются в следующем порядке:

− одиноким гражданам − часть жилого помещения в совместное владение и пользование нескольких лиц, не состоящих в семейных отношениях;

− семьям − изолированное жилое помещение, состоящее из одной или нескольких комнат, в обособленное владение и пользование семьи.

Соответственно если вы с подругой живете в одной комнате блока, а мужчина − в другой комнате блока, то никаких нарушений нет. В одном блоке вполне могут жить несколько семей, законодательством Республики Беларусь это не запрещено, главное, чтобы положенный метраж на одного человека выдерживался (площадь жилого помещения должна быть не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека).

Если вы считаете, что другой гражданин как-то нарушает ваши права, например, нарушает правила внутреннего распорядка в общежитии, что его поведение делает невозможным для проживания его с вами в одном жилом блоке, то вы всегда можете обратиться по данному вопросу в администрацию общежития.

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