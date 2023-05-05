Муж ушел из семьи и оставил кредит — спас свой дом с огородом. Белоруски рассказали, как и почему переехали за город

Источник материала: realt.by

Когда мы с онлайн-гипермаркетом 21vek.by в проекте «Айда на дачу!» запустили конкурс историй о переезде за город, мы впечатлились искренностью и эмоциональностью ваших заявок. Участницы поделились переживаниями, объяснили, что жизнь на земле - это не только удовольствия, но и ежедневный труд. Особенно интересно то, что ни один из переездов не был запланированным. Рассказываем их наполненные теплом истории и предлагаем вам голосовать за понравившиеся: победительнице достанется подвесное кресло для уютных вечеров.

Юлия: «Утром лучики солнца пробиваются через сосновые ветви» Участница Юлия всю жизнь жила в многоэтажке, слушала телевизор соседей и застревала в лифте по утрам. Три года назад им с мужем выпала возможность присматривать за дедушкиным домом, расположенном в 7 километрах от МКАД: - Сначала мы приезжали на выходные, а потом так не хотелось уезжать, что плавно перебрались жить. В квартире так тесно, так много людей вокруг, эти общие подъезды, парковки, неуважение людей друг к другу и к природе вокруг. Нам понадобилось месяц снова пожить в квартире, чтобы понять, что это совсем не то.

И вот одним декабрьским днем мы собрали вещи и начали новый этап. Что может быть лучше, чем сделать дом под себя, оставить в нем душу, время, многое сделать своими силами и трудами? В планах еще очень многое: закончить переделки первого этажа, заменить старую крышу, открыть вид с мансардного этажа. Много и трудно, да! Но не это ли объединяет? Свой дом - это когда ты знаешь, что делаешь и стараешься для себя, ты просыпаешься утром и видишь за окном лучики солнца, пробивающиеся через сосновые ветви, выходишь утром в тапочках с чашечкой кофе, закидываешь тело в гамак и утопаешь в пении птиц.





Вот вы летом бежите скорее домой, в квартиру? А я бегу с нетерпением снять обувь и пробежаться по зеленой травке с любимым четвероногим другом, поиграть в бадминтон. Вы закройте глаза и представьте: вечер, солнышко в закате, рядом жарится что-то вкусное на гриле, пахнет ароматным шашлычком, вы в окружении семьи болтаете о планах - и это все обычный реальный будний день.

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Как часто вы общаетесь с друзьями в квартире? Мессенджеры, да и только. А дом всех объединяет. Жизнь за городом - это не всегда грязь, уборка, грядки и коровы. Жизнь в доме может быть в удовольствие: газон, качели, беседки и шашлыки. Я очень люблю наш уголочек, где под окнами цветут цветы, и не хочу больше менять летние ночи у костра до утра на телевизор и душную квартиру. Ритм нашей жизни изменился в сторону активности и улыбок! До работы добираюсь на городской линии быстрее и комфортнее, чем в городе даже на метро. Плюсы, да и только! Подвесное кресло для уютных посиделок, иди к нам, мы подарим тебе веселье и радость в окружении нашей семьи!





Татьяна: «У детей есть четвероногие друзья, во дворе – батут и бассейн» Участница Татьяна вместе с дочками в деревню переезжают на лето: - Случилось так, что муж и отец наших двоих дочек решил уйти из семьи, оставив меня с большим кредитом за квартиру, в которой мы с детьми и проживаем. Это очень сложно: дочки маленькие, а потребности большие. Я работаю учителем в школе, поэтому отпуск позволяет мне переезжать на все лето с детьми в деревню и там работать на молочной ферме. И это уже третье лето, как на два с половиной месяца мы превращаемся в сельских жительниц. Детей этот переезд особенно радует. Девочки всегда на свежем воздухе!





Наш дом расположен на самых первых метрах нашей Родины. Это деревня Токари (Каменецкий район, Брестская область). Природа в этих местах замечательная, много лесов и полей в округе.





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Дом у нас большой, уютный, со всеми удобствами. Проживать там в летний период одно удовольствие. Во дворе расположена детская площадка, есть батут, бассейн. Дети с удовольствием с самого утра выбегают во двор и гуляют там до позднего вечера. Есть у деток четвероногие друзья: котики Патрон, Пестон, Лёлик, собачка Жорик. Еще есть курочки и поросята.





На нашем участке большой огород, который требует много времени. Дети не особо помогают с прополкой, но им нравится поливать растительность. Летом деревня так затягивает своей красотой, что в город совсем не хочется. Но вот проводить вечера в этом замечательном и родном месте хотелось бы в удобном, уютном кресле-коконе, держа в руке чашку ароматного чая.

Марина: «Спустя годы оценила прелести жизни на земле» Участница Марина всё детство жила в городе Слуцке в квартире с родителями и никогда не имела представления о жизни на земле: - У мамы был небольшой огородик за городом, который я не любила. Мама приучала меня к труду на земле, и с семи лет мне приходилось полоть грядки, таскать воду для полива из маленького пруда, сажать лук-севок. Часто, вместо того, чтобы играть с подружками во дворе, мне приходилось работать на огороде.

Затем окончание школы, учеба в университете в автомобильной столице России – городе Тольятти. Тогда мне казалось, что грядки и свои дома – это что-то сельское, неинтеллигентное. Всё так же помогала маме, когда приезжала домой, но больше считала огородничество ненужной затеей, отнимающей время. И вообще, тогда я жила под девизом: «Огород - враг женской красоты». Я мечтала о квартире в столице, деловой жизни без грядок и удобрений.

И вот знакомлюсь с парнем, который впоследствии стал моим мужем. И всё бы ничего, но у него оказался свой дом и достаточно земли для творчества и полета фантазии. Он недавно поменял квартиру на дом и опыта проживания в своем доме у парня тоже не было. Сложно было привыкнуть жить на земле. Перекопка грядок, растущая трава, вывоз мусора раз в неделю. Иногда мусор даже растаскивали собаки. Интерес соседей, которые не понимали, почему мне не нравится огород и я не горю желанием заниматься рассадой.





Глядя на катаклизмы в мире, радуешься тому, что на своей земле безопаснее, а еще есть картошка, которая варится, не остыв от земли, свой огурец и клубника. Сын обожает ягоду, муж ожидает в этом году плодов черешни и абрикоса.





Голосуйте за понравившиеся истории до 12 мая включительно! Победительнице достанется подвесное кресло от онлайн-гипермаркета 21vek.by. Его можно будет поставить в доме, на террасе, а в погожий день вынести в сад. Кресло легко разбирается и собирается, для поддержания чистоты его достаточно протирать влажной тряпочкой. А уж функциональность невозможно описать в одном предложении — это идеальное место для чтения, спокойного отдыха с кружкой кофе или коктейлем, посиделок с детьми и питомцами. Приз будет доставлен в пункт выдачи 21vek.by по адресу ул. Кальварийская, 21, где победительница сможет самостоятельно забрать его.

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