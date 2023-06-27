Капсулы для стирки дешевле в 2,5 раза. Cходили в еще один магазин низких цен и посмотрели, что там продается

Сеть магазинов низких цен «Светофор» появилась в России почти 15 лет назад, в Беларусь дискаунтер пришел в 2017-м. Сейчас магазины есть в Минске и всех областных центрах. За пять лет в стране открылось почти 200 магазинов.

— Цель магазинов «Светофор» — обеспечение населения товарами по самым низким ценам в регионе, — написано на сайте. — Это отражается на конечной цене для покупателей при сохранении хорошего качества.

Небольшой «Светофор» около метро «Кунцевщина»

Этот магазин на улице Бурдейного находится в подвальном помещении пристройки к жилому дому. Вывеска видна издалека.