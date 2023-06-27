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Капсулы для стирки дешевле в 2,5 раза. Cходили в еще один магазин низких цен и посмотрели, что там продается
27.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt продолжает изучать магазины низких цен, которые постепенно
Сеть магазинов низких цен «Светофор» появилась в России почти 15 лет назад, в Беларусь дискаунтер пришел в 2017-м. Сейчас магазины есть в Минске и всех областных центрах. За пять лет в стране открылось почти 200 магазинов.
— Цель магазинов «Светофор» — обеспечение населения товарами по самым низким ценам в регионе, — написано на сайте. — Это отражается на конечной цене для покупателей при сохранении хорошего качества.
Небольшой «Светофор» около метро «Кунцевщина»
Этот магазин на улице Бурдейного находится в подвальном помещении пристройки к жилому дому. Вывеска видна издалека.
Людей здесь всегда достаточно, количество не сильно зависит от времени дня. Многие подходят к покупкам основательно и затариваются оптом. Ассортимент в магазине меняется в зависимости от сезона. В конце апреля, например, накануне Радуницы, прямо на входе встречала тележка, заполненная яркими пластиковыми цветами, теперь же у самого входа выставлены перчатки для дачников, средства от насекомых и другие летние атрибуты.
Есть и более современная и минималистичная посуда. Например, кружка для чая из прозрачного стекла продается за 1 рубль 85 копеек. Сковорода литая WOK cтоит 37 рублей. Покупательница, которая присматривается к сковородке, говорит, что это отличная цена, «дешевле у нас вы точно не найдете». За 11 рублей продаются небольшие черные ковшики на два литра. Рядом с ними — распечатанное на принтере объявление-предупреждение — «не подходит для индукционных плит».
Многие из покупателей приходят в «Светофор» за бытовой химией и товарами для дома. Цены на такие товары здесь значительно ниже, чем в других магазинах. Например, моющее средство Azelit, которое продается в «Светофоре» за 6 рублей 38 копеек, в других магазинах стоит 7,5-10 рублей. Сильно отличается цена на капсулы для стирки цветного белья Tide. В «Светофоре» упаковка на 18 штук продается за 17 рублей. В других магазинах — от 23 до 39!
Килограммовая упаковка макарон Barilla, которые привезли из России, обойдется в 6 рублей. Кофе Jacobs (200 гр) — 11 рублей 72 копейки, чай Curtis exotic cocktail — 2 рубля 24 копейки, Привычных колы-фанты-спрайта в магазине нет, но есть «напиток сокосодержащий Cola Original» — 1 рубль 69 копеек за двухлитровую бутылку. Лоток шампиньонов 600 гр стоит 3 рубля 68 копеек.
Хоть товары и распределены по категориям, все равно очень сложно угадать, что увидишь в следующей коробке. Кстати, практически все товары выставлены в коробках, это один из способов удешевить товар.
Cтроительный «Светофор» на улице Солтыса
Мы пошли и в «Светофор» побольше — на улице Солтыса. Он находится в здании мебельного магазина «Мой дом». Ассортимент продуктов и товаров для дома здесь приблизительно такой же, как и в магазине на Бурдейного. Но плюс к ним здесь много товаров так или иначе связанных со строительством. И магазин еще сильнее напоминает склад. Тут можно купить гвозди, жидкий ключ, рулонные шторы, набор отверток и других инструментов. Есть и неожиданные товары. Например, небольшой огнетушитель, который продается за 17 рублей.
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Капсулы для стирки дешевле в 2,5 раза. Cходили в еще один магазин низких цен и посмотрели, что там продается
Realt продолжает изучать магазины низких цен, которые постепенно заполняют Минск. На этот раз отправились в «Светофор», где продается и еда, и товары для дома, и даже...
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