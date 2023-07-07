На «Пролетарской» в Минске началась стройка еще трех домов. Метр для всех − от 1130 долларов

Напомним, что всего в районе станции метро «Пролетарская» должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей. Строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп». Генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид».

Третья очередь строительства − это блок из трех панелек на 10, 16 и 19 этажей. Дома рассчитаны на 49, 79 и 133 квартиры соответственно. Среди планировок есть как стандартные квартиры, так и 25-метровые студии, евродвушки и евротрешки.