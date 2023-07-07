|
На «Пролетарской» в Минске началась стройка еще трех домов. Метр для всех − от 1130 долларов
07.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В тихом уголке Минска − между станцией метро «Пролетарская» и велозаводом − продолжается строительство жилого комплекса под названием «Антоновский квартал» (мы делали про него
Напомним, что всего в районе станции метро «Пролетарская» должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей. Строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп». Генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид».
Третья очередь строительства − это блок из трех панелек на 10, 16 и 19 этажей. Дома рассчитаны на 49, 79 и 133 квартиры соответственно. Среди планировок есть как стандартные квартиры, так и 25-метровые студии, евродвушки и евротрешки.
В 10-ти этажном доме застройщик предлагает к долевому строительству 35 квартир:
− 2-комнатные квартиры общей площадью от 56 до 61 «квадрата». Стоимость − от 1200 до 1250 долларов за квадратный метр;
− 3-комнатные квартиры общей площадью от 71 до 80 «квадратов». Стоимость — от 1130 до 1180 долларов за квадратный метр;
− 4-комнатная квартира общей площадью 98 «квадратов». Стоимость − 1130 долларов за квадратный метр.
В 16-ти этажном доме застройщик также предлагает к долевому строительству 40 квартир:
− 1-комнатные квартиры общей площадью от 25 до 39 «квадратов». Стоимость − от 1320 до 1500 долларов за квадратный метр;
− 2-комнатные квартиры общей площадью от 59 до 62 «квадратов». Стоимость — от 1200 до 1270 долларов за квадратный метр;
− 3-комнатные квартиры общей площадью 75 «квадратов». Стоимость − от 1150 до 1200 долларов за квадратный метр.
В 19-ти этажном доме застройщик предлагает к долевому строительству 60 квартир:
− 1-комнатные квартиры общей площадью от 44 до 45 «квадратов». Стоимость − от 1250 до 1300 долларов за квадратный метр;
− 2-комнатные квартиры общей площадью от 44 до 64 «квадратов». Стоимость − от 1200 до 1350 долларов за квадратный метр;
− 3-комнатные квартиры общей площадью от 60 до 77 «квадратов». Стоимость − от 1130 до 1280 долларов за квадратный метр.
Отмечается, что стоимость может регулироваться в зависимости от площади, этажа, условий оплаты строящегося жилого помещения и иных факторов.
Кроме того, застройщик по желанию может предоставить дольщику рассрочку (50% − сразу, остальное — по графику платежей). В таком случае стоимость «квадрата» будет увеличена на 30 долларов, а при привлечении кредита по партнерским программам банков стоимость «квадрата» увеличится на 50 долларов.
Завершить строительство домов второй очереди (3.1, 3.2 и 3.3. по генплану) планируется летом 2024 года.
К слову, в аналогичных домах второй очереди год назад метр был примерно на 50 долларов дешевле.
Будущим жильцам ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды, зонированное благоустройство, транспортную доступность и уже сложившуюся инфраструктуру. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тихом уголке Минска − между станцией метро «Пролетарская» и велозаводом − продолжается строительство жилого комплекса под названием «Антоновский квартал»...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)