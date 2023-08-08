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Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди
08.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка. Многоэтажка с паркингом стала известной полтора года назад, когда за недорогими квартирами в ней
Многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат».
Если говорить о сроках, то первоначально дом собирались сдать еще в конце прошлого года, потом датой окончания стройки называли май. А недавно Мингорисполком согласовал с «Минским домостроительным комбинатом» изменение сроков строительства объекта до 1 сентября 2023 года. Посмотрим, удастся ли в него уложиться.
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Рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка. Многоэтажка с паркингом стала известной полтора года назад, когда за...
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