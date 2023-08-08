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Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

08.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка. Многоэтажка с паркингом стала известной полтора года назад, когда за недорогими квартирами в ней выстроились огромные очереди. Но, как оказалось, те трудности были не последними − возведение дома затянулось, и дольщикам даже пришлось сходить на прием к председателю Совета Республики Наталье Кочановой (это помогло). Первоначально дом намеревались сдать в ноябре 22-го, потом в мае, теперь – в сентябре. Посмотрели, как сейчас выглядит новостройка на Жуковского.

Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

Многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат». Начали возводить «каркасник» по индивидуальному проекту еще в 2019 году. В доме на 5 подъездов и 376 квартир запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. Перед домом разместился пятиуровневый паркинг.

В разное время стоимость квадратного метра тут составляла от 1983 рублей (для очередников без направлений) до 3700 рублей (для всех желающих). Дополнительно многим дольщикам пришлось платить за паркинг – 25-27 тысяч рублей. Отметим, что из-за колебаний спроса и курса цену не раз корректировали.

Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

В настоящий момент работы в доме, кажется, подходят к завершению. Можно заметить, что фасад новостройки уже готов. Идет остекление лоджий и благоустройство придомовой территории.

Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди
Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди
Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди
Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

Ниже можно оценить прогресс с февраля.

Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди
Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

От многоэтажки немного отстает паркинг – на его фасаде пока еще нет отделки.

Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

Что касается квартир, то все они давно уже нашли своих покупателей. В чатах, посвященных стройке, можно найти первые предложения о продаже жилья от собственников по цене от 1280 долларов за метр и выше.

Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

Также на сайте «МДК» еще есть варианты административно-торговых помещений площадью от 81 до 698 «квадратов» по стоимости 4900 рублей за метр.

Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

Если говорить о сроках, то первоначально дом собирались сдать еще в конце прошлого года, потом датой окончания стройки называли май. А недавно Мингорисполком согласовал с «Минским домостроительным комбинатом» изменение сроков строительства объекта до 1 сентября 2023 года. Посмотрим, удастся ли в него уложиться.

Как сейчас выглядит минская новостройка, за квартирами в которой выстраивались огромные очереди

 
Теги: Минск
 
 
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Рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка. Многоэтажка с паркингом стала известной полтора года назад, когда за...
 
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