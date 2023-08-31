Профессиональный бухгалтер: каким он должен быть

Источник материала: ИноСМИ

Профессиональный бухгалтер – специалист, который требуется всегда. Эта работа – одна из наиболее ответственных, она хорошо оплачивается. Опытный профессиональный бухгалтер нужен всем – и крупным заводам, и частным магазинам, различным медицинским учреждениям. Повысить квалификацию можно в профильном заведении. "Высшая Школа Экономики Институт Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов" работает в Казахстане и России и представлена официальными сайтами www.hseipaa.kz и hseipaa.ru.

Что входит в обязанности бухгалтера

В обязанности специалиста входят:

· учет документооборота;

учет документооборота; · начисление зарплаты сотрудникам;

начисление зарплаты сотрудникам; · управленческий учет;

управленческий учет; · отслеживание изменений в законодательстве;

отслеживание изменений в законодательстве; · предоставление отчетности различным органам.

Что важно для бухгалтера

Это профессия, представители которой – люди серьезные, понимающие всю ответственность, которая на них лежит. Важен скрупулезный подход к каждому документу, умение сосредотачиваться, анализировать информацию, оперативно обучаться. Бухгалтер должен быть эмоционально стабильным, обладать устойчивостью к стрессам и твердым характером.

Чтобы оставаться востребованным бухгалтером, нужно постоянно развиваться – изучать законы, нормы и требования. Не прекращайте учиться – только так получится оставаться компетентным специалистом.

Специалисту можно порекомендовать курс подготовки ДипИФР – он обеспечит получение солидного багажа знаний. Диплом признается на международном уровне, он повышает уровень квалификации специалиста, дает возможность рассчитывать на повышение зарплаты.

Какими качествами должен обладать бухгалтер

Специалист должен быть ответственным и пунктуальным. Предпочтение в компаниях отдают опытным бухгалтерам с аналитическим складом ума и способностями к быстрому обучению. Такой сотрудник должен хорошо знать особенности различных документов, законы, нормативные акты.

Кроме того, востребованным специалистом сейчас является внутренний аудитор, если вы были бухгалтером, то можно сменить деятельность. Требований к таким кандидатам практически нет, заработок хороший – официальная средняя зарплата этого специалиста начинается от 350 000 тенге. Спрос на профессию большой, потому такую специальность часто выбирают люди, имеющие естественную склонность к математике.

Главное преимущество профессии бухгалтера – постоянно увеличивающийся спрос на рынке труда. Бухгалтеры входят в число самых востребованных работников, они опережают административный персонал и маркетологов.