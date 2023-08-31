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Профессиональный бухгалтер: каким он должен быть
31.08.2023 10:01 — Новости Экономики | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Профессиональный бухгалтер – специалист, который требуется всегда. Эта работа – одна из наиболее ответственных, она хорошо оплачивается. Опытный профессиональный бухгалтер нужен всем – и крупным заводам, и частным магазинам, различным медицинским учреждениям. Повысить квалификацию можно в профильном заведении. "Высшая Школа Экономики Институт Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов" работает в Казахстане и России и представлена официальными сайтами www.hseipaa.kz и hseipaa.ru.
Что входит в обязанности бухгалтера
В обязанности специалиста входят:
Что важно для бухгалтера
Это профессия, представители которой – люди серьезные, понимающие всю ответственность, которая на них лежит. Важен скрупулезный подход к каждому документу, умение сосредотачиваться, анализировать информацию, оперативно обучаться. Бухгалтер должен быть эмоционально стабильным, обладать устойчивостью к стрессам и твердым характером.
Чтобы оставаться востребованным бухгалтером, нужно постоянно развиваться – изучать законы, нормы и требования. Не прекращайте учиться – только так получится оставаться компетентным специалистом.
Специалисту можно порекомендовать курс подготовки ДипИФР – он обеспечит получение солидного багажа знаний. Диплом признается на международном уровне, он повышает уровень квалификации специалиста, дает возможность рассчитывать на повышение зарплаты.
Какими качествами должен обладать бухгалтер
Специалист должен быть ответственным и пунктуальным. Предпочтение в компаниях отдают опытным бухгалтерам с аналитическим складом ума и способностями к быстрому обучению. Такой сотрудник должен хорошо знать особенности различных документов, законы, нормативные акты.
Кроме того, востребованным специалистом сейчас является внутренний аудитор, если вы были бухгалтером, то можно сменить деятельность. Требований к таким кандидатам практически нет, заработок хороший – официальная средняя зарплата этого специалиста начинается от 350 000 тенге. Спрос на профессию большой, потому такую специальность часто выбирают люди, имеющие естественную склонность к математике.
Главное преимущество профессии бухгалтера – постоянно увеличивающийся спрос на рынке труда. Бухгалтеры входят в число самых востребованных работников, они опережают административный персонал и маркетологов.
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