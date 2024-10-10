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Рядом с Логойским трактом сдали первый дом для очередников. Его дольщикам пришлось поволноваться
10.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Волгоградской в Минске с 2023 года идет строительство высоток для многодетных семей. Когда-то на этом участке размещались советские двухэтажки. После того, как их снесли, территорию начал осваивать УКС Центрального района. Стройка первого дома должна была завершиться еще в апреле, однако шестнадцатиэтажку сдали в эксплуатацию только в начале октября. Мы посмотрели, как сейчас движется стройка домов на Волгоградской, и пообщались с дольщиками.
Всего на выделенной территории появится 5 жилых домов: четыре 16-этажных здания и одна десятиэтажка. Квартиры в первых трех домах уже распределили среди очередников (в основном − многодетных семей). Квадратный метр с отделкой нуждающимся в улучшении жилищных условий посчитали по 745-800 долларов в эквиваленте.
Один из домов (№4 – по генплану) совсем скоро начнут заселять новоселы. На днях первую новостройку сдали в эксплуатацию. Его дом-близнец (№3 – по генплану) обещают закончить к середине ноября. Отметим, что дольщикам обоих домов пришлось поволноваться. Ведь первоначально многоэтажки должны были сдать в апреле и в июле.
Как рассказали Realtдольщики, многие семьи уже готовились к переезду, перевели детей в ближайшие сады и школы, однако заветных ключей ни летом, ни в сентябре никто не получил. Для того чтобы прояснить ситуацию людям пришлось обращаться за помощью в разные инстанции и звонить на горячую линию в Совет Республики.
В результате этих обращений в сентябре была организована встреча дольщиков с застройщиком и генподрядчиком, на которой людям рассказали о причинах задержки сроков сдачи. Оказалось, что за время возведения домов проект застройки Волгоградской претерпел некоторые изменения. Так, по первоначальному проекту возле домов должен был появиться паркинг (предполагалось, что места в нем оплатят очередники), но так обязательные паркинги для нуждающихся
Также будущие новоселы, которые уже побывали внутри квартир строящегося дома № 3, были обеспокоены качеством выполняемых работ. В некоторых квартирах дольщики заметили отсыревшие и отслоившиеся обои, некачественные межкомнатные двери с трещинами и сколами, некоторые другие недостатки. Будущие жильцы надеются, что их замечания услышат и устранят.
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На улице Волгоградской в Минске с 2023 года идет строительство высоток для многодетных семей. Когда-то на этом участке размещались советские двухэтажки. После того,...
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