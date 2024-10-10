ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рядом с Логойским трактом сдали первый дом для очередников. Его дольщикам пришлось поволноваться

10.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На улице Волгоградской в Минске с 2023 года идет строительство высоток для многодетных семей. Когда-то на этом участке размещались советские двухэтажки. После того, как их снесли, территорию начал осваивать УКС Центрального района. Стройка первого дома должна была завершиться еще в апреле, однако шестнадцатиэтажку сдали в эксплуатацию только в начале октября. Мы посмотрели, как сейчас движется стройка домов на Волгоградской, и пообщались с дольщиками.


Напомним, что усадебную застройку на улицах Волгоградской, Кнорина, Севастопольской и Логойской город пустил под бульдозеры еще в 2021 году. Тогда же стало известно, что на месте двухэтажек и частных домов вырастут панельки от УКСа Центрального района.


Всего на выделенной территории появится 5 жилых домов: четыре 16-этажных здания и одна десятиэтажка. Квартиры в первых трех домах уже распределили среди очередников (в основном − многодетных семей). Квадратный метр с отделкой нуждающимся в улучшении жилищных условий посчитали по 745-800 долларов в эквиваленте.


Сейчас бывший тихий уголок на Волгоградской уже не узнать. Частный сектор от ветров и посторонних глаз теперь надежно закрывают два дома-стены. В каждой из возведенных высоток запроектировано по 126-128 квартир.



Один из домов (№4 – по генплану) совсем скоро начнут заселять новоселы. На днях первую новостройку сдали в эксплуатацию. Его дом-близнец (№3 – по генплану) обещают закончить к середине ноября. Отметим, что дольщикам обоих домов пришлось поволноваться. Ведь первоначально многоэтажки должны были сдать в апреле и в июле.



Как рассказали Realtдольщики, многие семьи уже готовились к переезду, перевели детей в ближайшие сады и школы, однако заветных ключей ни летом, ни в сентябре никто не получил. Для того чтобы прояснить ситуацию людям пришлось обращаться за помощью в разные инстанции и звонить на горячую линию в Совет Республики.


В результате этих обращений в сентябре была организована встреча дольщиков с застройщиком и генподрядчиком, на которой людям рассказали о причинах задержки сроков сдачи. Оказалось, что за время возведения домов проект застройки Волгоградской претерпел некоторые изменения. Так, по первоначальному проекту возле домов должен был появиться паркинг (предполагалось, что места в нем оплатят очередники), но так обязательные паркинги для нуждающихся отменили, вместо многоэтажной парковки возле домов запроектировали обычные плоскостные стоянки: на 239 мест и на 40 мест. Из-за этого застройщику пришлось переделывать проектную документацию и еще раз проходить Госстройэкпертизу.


Также будущие новоселы, которые уже побывали внутри квартир строящегося дома № 3, были обеспокоены качеством выполняемых работ. В некоторых квартирах дольщики заметили отсыревшие и отслоившиеся обои, некачественные межкомнатные двери с трещинами и сколами, некоторые другие недостатки. Будущие жильцы надеются, что их замечания услышат и устранят.


Сейчас от дома №4 уже убрали ограждение, тут можно заметить свежее благоустройство – тротуары, скамейки, урны. Рядом сделана площадка для вывоза ТКО.




Что касается третьего дома, то его еще строят. Все квартиры в многоэтажке, как и в первых домах, будут сдаваться с ремонтом. Закончить возведение дома должны к лету 2025 года. Также на участке подготавливается площадка еще для одной высотки.


Саму улицу Волгоградскую в настоящий момент тоже приводят в порядок. Тут укладывают новый тротуар.



Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Волгоградской в Минске с 2023 года идет строительство высоток для многодетных семей. Когда-то на этом участке размещались советские двухэтажки. После того,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Магазинов и развлечений стало в разы больше. Побывали в ТЦ «Сеница» спустя год после открытия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.10.2024
Mir24.TV Belarus
10.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика