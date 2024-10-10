Рядом с Логойским трактом сдали первый дом для очередников. Его дольщикам пришлось поволноваться

В результате этих обращений в сентябре была организована встреча дольщиков с застройщиком и генподрядчиком, на которой людям рассказали о причинах задержки сроков сдачи. Оказалось, что за время возведения домов проект застройки Волгоградской претерпел некоторые изменения. Так, по первоначальному проекту возле домов должен был появиться паркинг (предполагалось, что места в нем оплатят очередники), но так обязательные паркинги для нуждающихся отменили , вместо многоэтажной парковки возле домов запроектировали обычные плоскостные стоянки: на 239 мест и на 40 мест. Из-за этого застройщику пришлось переделывать проектную документацию и еще раз проходить Госстройэкпертизу.