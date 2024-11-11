Спрос будет во все сезоны. В озерном краю продается база отдыха с собственным пляжем

Источник материала: realt.by

Самое удачное время для вложений в загородную недвижимость — прямо сейчас. Во-первых, у вас будет время сделать проект и спланировать все необходимые работы, чтобы запуститься уже к началу лета. Во-вторых, на рынке можно найти действительно стоящие предложения. Например, база отдыха на берегу озера Лосвидо. Эксклюзивная локация сочетает в себе уединение, тишину и транспортную доступность, обширная территория с выровненным рельефом дает практически неограниченные возможности для развития, а собственный пляж превращает участок в комплекс для полноценного всесезонного отдыха.

Как обстоят дела с туризмом и отдыхом в Беларуси? Анализируя статистику по загородной недвижимости, мы видим сохраняющийся спрос как покупку частных домов, так и на краткосрочную/долгосрочную аренду усадеб, комплексов, лесных домиков. Внутренний туризм развивается, гости из ближайшего зарубежья тоже не отстают — чистый воздух и прозрачные, живописные водоемы Беларуси привлекают огромное количество желающих бюджетно и при этом качественно отдохнуть. За счет чего спрос будет сохраняться и почему вложения в загородную недвижимость — это хорошее решение как для бизнеса, так и для жизни? Мы задали вопросы риэлтеру, заместителю директора АН «Центральное» Евгению Ладонько.





Евгений Ладонько 13 лет работает в сфере недвижимости. В 2009 году специалист окончил юридический факультет БГУ, в 2022 году прошел обучение в «Центре «Медиация и право» ОО «Белорусский республиканский союз юристов». Является авторитетным партнером профессионального сообщества, работает с проверенными агентами по всей стране, принимает участие в крупных профессиональных форумах. Специализируется как на жилой, так и на коммерческой недвижимости, включая коттеджные поселки, VIP-объекты.

— В нашей стране работают санатории, базы отдыха, агроусадьбы. При этом в самых известных, раскрученных местах брони расписаны на месяцы вперед, — комментирует эксперт. — Спрос есть. И все факторы указывают на то, что он будет только расти. Отдых в Беларуси является удобным, доступным и для наших соотечественников, и для россиян, и для жителей стран Балтии, которые привычны к нашему климату и рады нашим ценам. Эта ниша для бизнеса еще не полностью занята, сейчас — самое время вкладываться в нее и развивать направление.

По мнению эксперта, выбирая объект для инвестиций в загородную коммерческую недвижимость, стоит обратить внимание на несколько моментов: локация и ее уникальность;

транспортная и логистическая доступность;

готовность объекта, возможности, которые дает участок;

период окупаемости — когда объект начнет приносить прибыль?

Давайте изучим базу отдыха на озере Лосвидо по предложенному списку и поймем, что представляет из себя этот объект.

Уединенная локация между лесом и озером База отдыха располагается в деревне Малое Лосвидо, в водоохраной зоне и прибрежной полосе озера Лосвидо. В 35 км отсюда расположен Витебск, где действуют авто- и железнодорожный вокзалы, аэропорт. До Минска — порядка 300 км, до Москвы – 560 км, до Санкт-Петербурга — 600 км. Сюда легко доехать и из других ближайших городов: Полоцка, Новополоцка, Смоленска.

То есть, локация доступная и удобная — при этом автомобильные дороги и ж/д-пути не пролегают слишком близко к базе отдыха. То есть, ничего не нарушает тишины и уединенности на участке между озером и лесом. Эти территории отличаются богатой флорой и фауной, в водоемах полно рыбы, а насыщенное историческое прошлое может стать основой для построения узнаваемого бренда загородного комплекса.





— Хочу отметить, что климат на востоке Витебской области существенно отличается от, например, климата всем известных Браславских озер. Когда я впервые сюда приехал, меня впечатлили удивительно чистый и по-здоровому сухой воздух, многолетние хвойные деревья, монументальность этой земли. Схоже с курортным климатом на берегу Балтийского моря, только без резких смен погоды. А еще напоминает Альпы с их горной свежестью, с их просторами. Думаю, пока что эти места еще недооценены, но уже сейчас аналогов продаваемой базе отдыха нет, — говорит Евгений Ладонько.

Что уже построено на участке? Территория базы отдыха — 2,87 га. Здесь уже провели земельные работы, выровняли рельеф, вырубили зеленые насаждения. Проездные дороги покрыли щебнем, пешеходные дорожки благоустроили. Спланированы участки для пирса и пляжной зоны. Кстати, береговая линия арендована, то есть, прибрежная зона будет открытой только для гостей комплекса.

Вопрос с коммуникациями в значительной степени решен: проведены работы по устройству водопровода и канализации, готовность — 50%;

проведены кабельные линии на 100 кВ с установкой трансформаторной подстанции на 160 кВ 10/0,4 кВ, готовность на 100%;

рядом есть газ — его остается только завести на участок.

— Впрочем, на этом вопросе можно сэкономить. Работа всего объекта запроектирована на электроэнергии, которая с учетом тарифов сельской местности будет обходиться недорого, — дает рекомендацию специалист по недвижимости.

На участке полностью возведен хозяйственный блок, на 80% готово административное здание, полностью готовы фундаменты для 3 жилых (гостевых) домов и бани.





Один из домов запроектирован с учетом требований безбарьерной среды.





Также в плане предусмотрено кафе с банкетным залом на 36 человек, два жилых дома, волейбольная площадка.





Каким может быть бизнес здесь? — Будущий владелец этого участка может взять план за основу. Что касается развития и наполнения комплекса — здесь открыты огромные перспективы. Рассмотрим, к примеру, возможности прибрежной зоны и озера. Это и популярные сплавы на сапбордах, плотах, байдарках, и рыбалка, и купание, и яхтинг, и вейкбординг. Не меньше возможностей дает окружающий территорию лес. Здесь легко зарабатывать в любой сезон, организовывая ретриты, фитнес-туры или же, например, семейный отдых с уклоном в оздоровление и реабилитацию. И не стоит забывать о городах рядом — локация подойдет для организации корпоративных мероприятий, — делится идеями Евгений.





Территорию можно благоустраивать постепенно, а прибыль она начнет приносить уже совсем скоро. Так, например, достаточно ввести в эксплуатацию административное здание, после чего организовать пункт питания. И бизнес запустится.





— На мой взгляд, стоит использовать природные характеристики и изначальную, естественную закрытость территории. Здесь может получиться отличный комплекс для спокойного отдыха, рассчитанный на людей со средним доходом. Таких предложений на рынке всё еще недостаточно, — подытоживает Евгений.





Сколько стоит база отдыха и как ее посмотреть? Стоимость объекта — 285 000 долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ), сумма может быть скорректирована при обсуждении. Покупка доступна как гражданам Беларуси, так и нерезидентам, юридическим лицам. Чтобы узнать о базе отдыха больше и записаться на просмотр, звоните по номерам +375 (29) 646-66-49, пишите на почту Ladonko@gmail.com или оставляйте свою заявку в форме ниже — специалист свяжется с вами.