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Спрос будет во все сезоны. В озерном краю продается база отдыха с собственным пляжем
11.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самое удачное время для вложений в загородную недвижимость — прямо сейчас. Во-первых, у вас будет время сделать проект и спланировать все необходимые работы, чтобы запуститься уже к началу лета. Во-вторых, на рынке можно найти действительно стоящие предложения. Например,
Как обстоят дела с туризмом и отдыхом в Беларуси?
Анализируя статистику по загородной недвижимости, мы видим сохраняющийся спрос как покупку частных домов, так и на краткосрочную/долгосрочную аренду усадеб, комплексов, лесных домиков. Внутренний туризм развивается, гости из ближайшего зарубежья тоже не отстают — чистый воздух и прозрачные, живописные водоемы Беларуси привлекают огромное количество желающих бюджетно и при этом качественно отдохнуть. За счет чего спрос будет сохраняться и почему вложения в загородную недвижимость — это хорошее решение как для бизнеса, так и для жизни? Мы задали вопросы риэлтеру, заместителю директора АН «Центральное» Евгению Ладонько.
— В нашей стране работают санатории, базы отдыха, агроусадьбы. При этом в самых известных, раскрученных местах брони расписаны на месяцы вперед, — комментирует эксперт. — Спрос есть. И все факторы указывают на то, что он будет только расти. Отдых в Беларуси является удобным, доступным и для наших соотечественников, и для россиян, и для жителей стран Балтии, которые привычны к нашему климату и рады нашим ценам. Эта ниша для бизнеса еще не полностью занята, сейчас — самое время вкладываться в нее и развивать направление.
По мнению эксперта, выбирая объект для инвестиций в загородную коммерческую недвижимость, стоит обратить внимание на несколько моментов:
Давайте изучим базу отдыха на озере Лосвидо по предложенному списку и поймем, что представляет из себя этот объект.
Уединенная локация между лесом и озером
База отдыха располагается в деревне Малое Лосвидо, в водоохраной зоне и прибрежной полосе озера Лосвидо. В 35 км отсюда расположен Витебск, где действуют авто- и железнодорожный вокзалы, аэропорт. До Минска — порядка 300 км, до Москвы – 560 км, до Санкт-Петербурга — 600 км. Сюда легко доехать и из других ближайших городов: Полоцка, Новополоцка, Смоленска.
То есть, локация доступная и удобная — при этом автомобильные дороги и ж/д-пути не пролегают слишком близко к базе отдыха. То есть, ничего не нарушает тишины и уединенности на участке между озером и лесом.
Эти территории отличаются богатой флорой и фауной, в водоемах полно рыбы, а насыщенное историческое прошлое может стать основой для построения узнаваемого бренда загородного комплекса.
— Хочу отметить, что климат на востоке Витебской области существенно отличается от, например, климата всем известных Браславских озер. Когда я впервые сюда приехал, меня впечатлили удивительно чистый и по-здоровому сухой воздух, многолетние хвойные деревья, монументальность этой земли. Схоже с курортным климатом на берегу Балтийского моря, только без резких смен погоды. А еще напоминает Альпы с их горной свежестью, с их просторами. Думаю, пока что эти места еще недооценены, но уже сейчас аналогов продаваемой базе отдыха нет, — говорит Евгений Ладонько.
Что уже построено на участке?
Территория базы отдыха — 2,87 га. Здесь уже провели земельные работы, выровняли рельеф, вырубили зеленые насаждения. Проездные дороги покрыли щебнем, пешеходные дорожки благоустроили. Спланированы участки для пирса и пляжной зоны. Кстати, береговая линия арендована, то есть, прибрежная зона будет открытой только для гостей комплекса.
Вопрос с коммуникациями в значительной степени решен:
— Впрочем, на этом вопросе можно сэкономить. Работа всего объекта запроектирована на электроэнергии, которая с учетом тарифов сельской местности будет обходиться недорого, — дает рекомендацию специалист по недвижимости.
Каким может быть бизнес здесь?
— Будущий владелец этого участка может взять план за основу. Что касается развития и наполнения комплекса — здесь открыты огромные перспективы. Рассмотрим, к примеру, возможности прибрежной зоны и озера. Это и популярные сплавы на сапбордах, плотах, байдарках, и рыбалка, и купание, и яхтинг, и вейкбординг. Не меньше возможностей дает окружающий территорию лес. Здесь легко зарабатывать в любой сезон, организовывая ретриты, фитнес-туры или же, например, семейный отдых с уклоном в оздоровление и реабилитацию. И не стоит забывать о городах рядом — локация подойдет для организации корпоративных мероприятий, — делится идеями Евгений.
Сколько стоит база отдыха и как ее посмотреть?
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Самое удачное время для вложений в загородную недвижимость — прямо сейчас. Во-первых, у вас будет время сделать проект и спланировать все необходимые работы, чтобы...
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