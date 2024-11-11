ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спрос будет во все сезоны. В озерном краю продается база отдыха с собственным пляжем

11.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Самое удачное время для вложений в загородную недвижимость — прямо сейчас. Во-первых, у вас будет время сделать проект и спланировать все необходимые работы, чтобы запуститься уже к началу лета. Во-вторых, на рынке можно найти действительно стоящие предложения. Например, база отдыха на берегу озера Лосвидо. Эксклюзивная локация сочетает в себе уединение, тишину и транспортную доступность, обширная территория с выровненным рельефом дает практически неограниченные возможности для развития, а собственный пляж превращает участок в комплекс для полноценного всесезонного отдыха.


Как обстоят дела с туризмом и отдыхом в Беларуси?

Анализируя статистику по загородной недвижимости, мы видим сохраняющийся спрос как покупку частных домов, так и на краткосрочную/долгосрочную аренду усадеб, комплексов, лесных домиков. Внутренний туризм развивается, гости из ближайшего зарубежья тоже не отстают — чистый воздух и прозрачные, живописные водоемы Беларуси привлекают огромное количество желающих бюджетно и при этом качественно отдохнуть. За счет чего спрос будет сохраняться и почему вложения в загородную недвижимость — это хорошее решение как для бизнеса, так и для жизни? Мы задали вопросы риэлтеру, заместителю директора АН «Центральное» Евгению Ладонько.



Евгений Ладонько 13 лет работает в сфере недвижимости. В 2009 году специалист окончил юридический факультет БГУ, в 2022 году прошел обучение в «Центре «Медиация и право» ОО «Белорусский республиканский союз юристов». Является авторитетным партнером профессионального сообщества, работает с проверенными агентами по всей стране, принимает участие в крупных профессиональных форумах. Специализируется как на жилой, так и на коммерческой недвижимости, включая коттеджные поселки, VIP-объекты.

— В нашей стране работают санатории, базы отдыха, агроусадьбы. При этом в самых известных, раскрученных местах брони расписаны на месяцы вперед, — комментирует эксперт. — Спрос есть. И все факторы указывают на то, что он будет только расти. Отдых в Беларуси является удобным, доступным и для наших соотечественников, и для россиян, и для жителей стран Балтии, которые привычны к нашему климату и рады нашим ценам. Эта ниша для бизнеса еще не полностью занята, сейчас — самое время вкладываться в нее и развивать направление.

По мнению эксперта, выбирая объект для инвестиций в загородную коммерческую недвижимость, стоит обратить внимание на несколько моментов:

  • локация и ее уникальность;
  • транспортная и логистическая доступность;
  • готовность объекта, возможности, которые дает участок;
  • период окупаемости — когда объект начнет приносить прибыль?

Давайте изучим базу отдыха на озере Лосвидо по предложенному списку и поймем, что представляет из себя этот объект.

Уединенная локация между лесом и озером

База отдыха располагается в деревне Малое Лосвидо, в водоохраной зоне и прибрежной полосе озера Лосвидо. В 35 км отсюда расположен Витебск, где действуют авто- и железнодорожный вокзалы, аэропорт. До Минска — порядка 300 км, до Москвы – 560 км, до Санкт-Петербурга — 600 км. Сюда легко доехать и из других ближайших городов: Полоцка, Новополоцка, Смоленска.

То есть, локация доступная и удобная — при этом автомобильные дороги и ж/д-пути не пролегают слишком близко к базе отдыха. То есть, ничего не нарушает тишины и уединенности на участке между озером и лесом.

Эти территории отличаются богатой флорой и фауной, в водоемах полно рыбы, а насыщенное историческое прошлое может стать основой для построения узнаваемого бренда загородного комплекса.



— Хочу отметить, что климат на востоке Витебской области существенно отличается от, например, климата всем известных Браславских озер. Когда я впервые сюда приехал, меня впечатлили удивительно чистый и по-здоровому сухой воздух, многолетние хвойные деревья, монументальность этой земли. Схоже с курортным климатом на берегу Балтийского моря, только без резких смен погоды. А еще напоминает Альпы с их горной свежестью, с их просторами. Думаю, пока что эти места еще недооценены, но уже сейчас аналогов продаваемой базе отдыха нет, — говорит Евгений Ладонько.

Что уже построено на участке?

Территория базы отдыха — 2,87 га. Здесь уже провели земельные работы, выровняли рельеф, вырубили зеленые насаждения. Проездные дороги покрыли щебнем, пешеходные дорожки благоустроили. Спланированы участки для пирса и пляжной зоны. Кстати, береговая линия арендована, то есть, прибрежная зона будет открытой только для гостей комплекса.

Вопрос с коммуникациями в значительной степени решен:

  • проведены работы по устройству водопровода и канализации, готовность — 50%;
  • проведены кабельные линии на 100 кВ с установкой трансформаторной подстанции на 160 кВ 10/0,4 кВ, готовность на 100%;
  • рядом есть газ — его остается только завести на участок.

— Впрочем, на этом вопросе можно сэкономить. Работа всего объекта запроектирована на электроэнергии, которая с учетом тарифов сельской местности будет обходиться недорого, — дает рекомендацию специалист по недвижимости.

На участке полностью возведен хозяйственный блок, на 80% готово административное здание, полностью готовы фундаменты для 3 жилых (гостевых) домов и бани. 



Один из домов запроектирован с учетом требований безбарьерной среды. 



Также в плане предусмотрено кафе с банкетным залом на 36 человек, два жилых дома, волейбольная площадка.



Каким может быть бизнес здесь?

— Будущий владелец этого участка может взять план за основу. Что касается развития и наполнения комплекса — здесь открыты огромные перспективы. Рассмотрим, к примеру, возможности прибрежной зоны и озера. Это и популярные сплавы на сапбордах, плотах, байдарках, и рыбалка, и купание, и яхтинг, и вейкбординг. Не меньше возможностей дает окружающий территорию лес. Здесь легко зарабатывать в любой сезон, организовывая ретриты, фитнес-туры или же, например, семейный отдых с уклоном в оздоровление и реабилитацию. И не стоит забывать о городах рядом — локация подойдет для организации корпоративных мероприятий, — делится идеями Евгений.



Территорию можно благоустраивать постепенно, а прибыль она начнет приносить уже совсем скоро. Так, например, достаточно ввести в эксплуатацию административное здание, после чего организовать пункт питания. И бизнес запустится.



— На мой взгляд, стоит использовать природные характеристики и изначальную, естественную закрытость территории. Здесь может получиться отличный комплекс для спокойного отдыха, рассчитанный на людей со средним доходом. Таких предложений на рынке всё еще недостаточно, — подытоживает Евгений.



Сколько стоит база отдыха и как ее посмотреть?

Стоимость объекта — 285 000 долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ), сумма может быть скорректирована при обсуждении. Покупка доступна как гражданам Беларуси, так и нерезидентам, юридическим лицам. Чтобы узнать о базе отдыха больше и записаться на просмотр, звоните по номерам +375 (29) 646-66-49, пишите на почту Ladonko@gmail.com или оставляйте свою заявку в форме ниже — специалист свяжется с вами.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое удачное время для вложений в загородную недвижимость — прямо сейчас. Во-первых, у вас будет время сделать проект и спланировать все необходимые работы, чтобы...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика