«‎Мы на пике цен, дальше — снижение». Эксперты рассказали, что происходит с квартирами

Андрей успокаивает и собственников квартир на первых и последних этажах.

- Это не приговор. При нормальном ремонте, можно продать по рыночной цене или даже выше. Просто нужно знать, кому их предлагать. Есть категория покупателей, которые любят первые этажи. Им нравится, что они ближе к земле, давление не скачет, не зависишь от лифта - работает он или нет.

Есть же не только низкие первые этажи, как в стандартных хрущах и панельках. У части домов имеется техэтаж под первым жилым уровнем, а это уже другая история.

Похожая ситуация с квартирами на пятом этаже хрущевок. Одни покупатели их не рассматривают, потому что боятся потопов, пугает отсутствие лифта.

Другие смотрят на все это под другим углом: если хрущевка после капремонта, то с крышей все технические нюансы уже решены. Также последний этаж – самый тихий, никто сверху не доставит дискомфорта.