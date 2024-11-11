|
«Заключить договора на прежних условиях». Жильцы спорных квартир на Немиге получили ответ властей
11.11.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
Напомним, что речь идет о пятиэтажном доме на улице Коллекторной, 32. Три подъезда этой хрущевки 60-х годов – совершенно обычные, а вот в последнем разместилось жилье коридорного типа. Сюда институт «Белпромпроект», который и возводил этот дом, планировал заселять иногородних инженеров. Для них на каждом этаже разместили по одной квартире с отдельными комнатами и общими кухнями и санузлами. Первоначально жилье в доме действительно занимали приезжие специалисты, ну, а в 80-90-е годы институт заселил сюда своих работников на долговременной основе. Людям выдали договоры найма, на основании которых они все эти годы пользовались жильем и оплачивали коммунальные услуги. При этом официального статуса у квартир не появилось: по одним бумагам подъезд вроде числился общагой, по другим – нет.
В итоге, после череды судов жилые помещения на улице Коллекторной официально зарегистрировали только в этом году. После регистрации квартиры в доме сразу же сделали арендными. Ну а самый неприятный сюрприз ждал жильцов осенью, когда они получили первые жировки. Оказалось, что арендную плату для них посчитали с самым высоким коэффициентом − 1,5. То есть, за квартиру общей площадью около 60 квадратов (с учетом общей кухни и санузла) надо было платить около 800 рублей в месяц! Для жильцов, среди которых есть и пенсионеры, подобные суммы выглядели просто неподъемными. К тому же, речь шла не об отдельных квартирах в новостройке со свежим ремонтом, а о жилье с общими кухнями и санузлами в пятиэтажке 1962 года.
Для того чтобы обратить внимание на возникшую проблему, люди стали обращаться во все возможные инстанции, в том числе – и к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву. Главным требованием жильцов был понижающий коэффициент и бессрочный договор найма (а не на 5 лет).
На днях одна из жительниц дома получила ответ из Мингорисполкома. В нем говорится, что договор найма арендного жилья будет заключен с жильцами на прежних условиях. То есть, наниматель сможет пользоваться квартирой бессрочно и оплачивать жилье по тарифу с понижающим коэффициентом (0,2).
Принятое решение
− ЖРЭО Московского района проведена работа по государственной регистрации жилых помещений № 59-63 в доме на улице Коллекторной. В настоящий момент, принимая во внимание Директиву Президента Республики Беларусь № 2 от 27.12.2006, предприятием осуществляется работа по заключению договоров найма с гражданами, проживающими в жилых помещениях, на условиях ранее заключенных договоров найма и с применением понижающего коэффициента при расчете арендной платы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно мы рассказывали про необычный подъезд на улице Коллекторной в Минске. Дело в том, что квартиры в нем (их при СССР построил для своих работников проектный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)