«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке

- У нас две дочки и четверо внуков – три девочки и один мальчик. Сейчас они живут кто на Каменной горке, а кто в Новинках. Там, как они говорили, более удобно с детьми – больше садов и школ. Это и понятно, у нас тут строятся сейчас многоэтажки, а дополнительные детские сады и школы – нет. Хотя людей в районе живет и правда много. Но здесь также можно отметить свои преимущества. Например, много зеленых зон. Как я часто гуляю с собачкой, то вообще прекрасно. А когда внуки маленькие были, мы все время ходили к Чижовка-арене, им там нравилось гулять, рядом же водохранилище и парк. Мне и самой район нравится. Уже очень привыкла к нему. Да и в сравнении с другими уголками Минска тут можно найти достаточно доступное по стоимости жилье, - обобщает Валентина.