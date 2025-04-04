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«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
04.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройка этой территории началась только в середине 1960-х годов, в тот момент Чижовка еще считалась деревней. Однако в ходе активного строительства в Минске появилось новое структурное подразделение – микрорайон, сохранивший старое название. Как раз в то время в Беларуси начали динамично возводить брежневки. Чижовка стала одним из мест, где сегодня сосредоточено большое количество домов подобного типа. Мы прошлись по микрорайону и узнали у местных, как здесь живется.
В основном, Чижовка застраивалась панельными и кирпичными домами высотой в 5 этажей. Более распространены здесь проекты 1-464А и МК-5. Но также можно изредка увидеть девятиэтажки серии М-464. Кроме того, микрорайоны строились так, чтобы рядом была вся важная инфраструктура, без необходимости покидать их для решения бытовых вопросов. Так, сегодня внутри каждого из шести микрорайонов Чижовки можно увидеть собственные детские сады и площадки, школы.
«Дома возводят красивые, но растут они как грибы»
Вот уже 52 года Чижовка – дом для Валентины. Переселилась она сюда после замужества. Квартира принадлежала родителям ее мужа. Сначала жили все вместе, а после того, как родственники умерли, жилье перешло по наследству мужу женщины.
- Когда я только сюда заселилась, в округе не было такого большого количества домов, только сплошное болото. Сейчас же все вокруг застроено. Дома возводят красивые, но растут они как грибы. Не успели закончить один, как тут же начинается стройка следующего. Наш же дом появился примерно в 1970-х. Квартиру здесь получили родители мужа, пока он был в армии. Он вернулся в 1973-м, мы поженились и начали также жить здесь, - вспоминает местная жительница.
С тех пор Валентина вместе с мужем из панельки никуда не переезжали. За это время у них в доме был сделан капитальный ремонт. «Из глобального – была произведена замена труб, а в остальном – только какие-то мелкие работы. В подъезде вот мы ремонт вообще делали за свой счет. Но то, что дома старенькие, уже чувствуется, да и во внешнем виде это отражается. А еще у нас в квартирах очень хорошая слышимость, стены тонкие, поэтому даже понятно, что говорят соседи. Они у нас еще поругаться любят, так ощущение, как будто крики у нас в квартире», - отмечает она.
Обращает внимание женщина и на небольшой метраж квартир. Например, двушка – около сорока квадратов. Сейчас им с мужем места хватает, но, когда жили со свекрами и детьми, хотелось больше пространства.
- У нас две дочки и четверо внуков – три девочки и один мальчик. Сейчас они живут кто на Каменной горке, а кто в Новинках. Там, как они говорили, более удобно с детьми – больше садов и школ. Это и понятно, у нас тут строятся сейчас многоэтажки, а дополнительные детские сады и школы – нет. Хотя людей в районе живет и правда много. Но здесь также можно отметить свои преимущества. Например, много зеленых зон. Как я часто гуляю с собачкой, то вообще прекрасно. А когда внуки маленькие были, мы все время ходили к Чижовка-арене, им там нравилось гулять, рядом же водохранилище и парк. Мне и самой район нравится. Уже очень привыкла к нему. Да и в сравнении с другими уголками Минска тут можно найти достаточно доступное по стоимости жилье, - обобщает Валентина.
«У нас в квартире были мелкие муравьи»
В течение нескольких лет в одном из домов на Чижовке жила Ольга. Обстоятельства сложились так, что по состоянию здоровья бабушка девушки переехала жить к ее родителям. Ольга же вместе со своими животными перебралась в квартиру бабушки. На тот момент о поисках другого места жительства говорить не пришлось.
- Из плюсов жизни в доме могу отметить хорошую теплоизоляцию. В квартире никогда не бывало холодно, что летом, скорее, минус. Дом у нас старый, строился еще в 1960-х. Это обычная пятиэтажка, где нет никаких условий для людей с ограниченными возможностями, детских колясок. Зато рядом с подъездом есть подвал. Никогда туда не спускалась, потому что выглядел он жутко. Сама по себе квартира у нас светлая, а из окон открывается вид на зеленую зону, что лично для меня также плюсы. Еще хорошо, что здесь нет такой застройки «дом к дому», достаточно пространства вокруг, - рассказывает девушка.
Как отмечает Ольга, на этом, по ее мнению, плюсы заканчиваются. «У нас в квартире не очень хорошая шумоизоляция, а рядом живут соседи, мягко говоря, не совсем адекватные. Например, я часто слышала, что они бьют мебель, причем это могло происходить как в два часа дня, так и в два часа ночи. При этом были ситуации, когда я могла запустить стиральную машину и ко мне приходила соседка с претензиями, что она стучит ей в стену. В начале, как только сюда переехала, были ситуации и с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Они то ли дверь перепутали, то ли подъезд и ломились ночью ко мне. Пришлось вызвать милицию. На самом деле входная дверь в подъезд – деревянная, она не особо может от кого-то защитить. Кстати, еще и открывается внутрь подъезда, что тоже для меня было странно», - делится она.
Также девушка обращает внимание, что на лестничной площадке в доме очень мало место, все впритык, это приносит свои неудобства. «А еще вспомнила, что у нас в квартире были мелкие муравьи. По словам соседей, у них тоже. Откуда или от кого они пришли – неясно, но избавиться от них практически нереально. Только вызов санитарной службы для дезинфекции всего подъезда», - вспоминает Ольга.
Сейчас она переехала жить на станцию метро «Спортивная». Однако в Чижовку все равно периодически приезжает. «Честно говоря, возвращаться насовсем особого желания нет, так как есть большая тревожность за безопасность. В этом районе часто можно встретить нетрезвых людей. К тому же, ночное освещение очень плохое. Плюс на Спортивной все блага. Выходишь из дома – косметические магазины, много продуктовых, аптеки, зоомагазины, кофейни, банки. Причем все в шаговой доступности. Здесь же не так – поблизости нет никаких кофеен, да и приятных молодежных кафе в принципе, только супермаркет с пиццерией и суши навынос. С другой стороны, тут очень много прогулочных зеленых зон, озеро. Людей обычно в будние совсем нет, поэтому можно гулять спокойно», - подчеркивает Ольга.
«Для хозяев собак в районе шикарные условия»
Уже в течение четырех лет в доме по улице Голодеда живет Никита. Все это время квартиру здесь он снимает.
- При выборе жилья для меня самым важным фактором была его стоимость. Причем искать квартиру мне пришлось экстренно. Должен был заселиться в вариант на Тракторном заводе, но там практически в последний момент все сорвалось, так и оказался здесь. После искать что-то снова, заниматься переездом мне совсем не хотелось. Тем более условия меня абсолютно устраивают. Так уже четыре года здесь и живу, - делится парень.
Вместе с Никитой в квартире живут кот и собака. И это еще один фактор, почему он не планирует задумываться о переезде. “Владельцы квартиры очень лояльно отнеслись к тому, что у меня есть питомцы. Думаю, не каждый допустил бы такое. Соседи также попались адекватные. Бывало, что собака громко гавкала, но за все время мне никто никаких замечаний не сделал, все это спокойно воспринимают. Вообще для хозяев собак в районе шикарные условия - очень много зеленых зон, где можно погулять с питомцем. И в самих дворах, и в парке, и возле водохранилища. Причем места здесь благоустроенные. Даже самому приятно лишний раз прогуляться”, - отмечает житель Чижовки.
Устраивает парня и местная инфраструктура. Как он сам отмечает, для него важно наличие нормального магазина рядом и какого-нибудь парка, где можно пройтись. Место, где он живет сейчас, полностью соответствует этому. “Я не очень разборчив в плане инфраструктуры. Пока нет семьи и детей, детские сады и школы не являются для меня приоритетом. Поликлиника рядом есть. Продуктовые и места, где можно поесть фастфуд, - недалеко от дома. Даже через дорогу есть местный рынок. Правда, за все время я там был от силы два раза. В общем, все необходимые жизненные потребности здесь закрываются. Из минусов могу отметить, что все-таки далековато добираться до центра. Да, в этом есть неудобства. Плюс частенько можно встретить пьяных возле местного магазина или во дворе. Но лично для меня это не какие-то проблемы, с которыми я не смогу смириться. Все-таки плюсов для себя нахожу больше”, - подчеркивает Никита.
Что здесь продается?
В микрорайоне Чижовка выставлено на продажу более пятидесяти вариантов квартир, многие из них - в брежневках. Стоимость объектов варьируется от 50 800 до 115 тысяч долларов.
Вблизи Чижовского водохранилища предлагается вариант
Еще один вариант
Выставлен на продажу и вариант
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Застройка этой территории началась только в середине 1960-х годов, в тот момент Чижовка еще считалась деревней. Однако в ходе активного строительства в Минске...
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