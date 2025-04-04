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Городок пана Тышкевича. Почем дома и квартиры в деревне в 12 км от Минска
04.04.2025 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем изучать перспективные для загородной жизни деревни и поселки возле Минска. Сегодня мы в Острошицком Городке – центре владений графа Михаила Тышкевича, первого белорусского египтолога, авантюриста и кладоискателя. Размах его задумок впечатляет: два века назад он попытался создать искусственные озера, чтобы кататься на яхтах, строил дворец в английском стиле и создавал великолепные парки. В наши дни место не утратило своей привлекательности – развитая инфраструктура, прекрасное природное окружение. Рядом находится и президентская резиденция. Смотрим, какая недвижимость здесть продается.
Первое упоминание о Городоке (Острошицким он стал позже) датируется 1567 годом. Местные краеведы
В Острошицком Городке кипучей деятельностью отличился граф Михаил – он задумал построить новую резиденцию на вершине холма в лучших традициях дворцово-паркового искусства. Он же решился на строительство большого нового озера в излучине двух рек и открыть яхт-клуб. Последний проект был грандиозным, затратным и сложным в техническом исполнении. И не вполне успешным – в первый же год строительства прорвало дамбу и смыло часть деревни.
Созидать построенное и заканчивать начатое графу, наверное, прискучило, поэтому он в 1860 году отправился в Египет на поиски сокровищ. В этом он преуспел и стал первым в истории нашей страны египтологом. Найденные артефакты он щедро раздаривал музеям – часть его коллекции украшают музеи Парижа, Лондона, Копенгагена, Бостона и Рима, Варшавы и Вильнюса. На родину, кстати, он не вернулся, с графиней развелся.
Из всего созданного Тышкевичами до наших времен дошли только озера и пруды, которые являются сейчас местными достопримечательностями.
Современный Острошицкий Городок имеет статус агрогородка. Инфраструктура близка к образцовой – есть большая школа с бассейном, детский сад, магазины, почта, аптеки, амбулатория, баня у реки, несколько предприятий, санаторий, Республиканская детская больница и президентская резиденция. Совсем рядом находится спортивный комплекс «Раубичи». Большинство улиц закатано в асфальт, старая застройка постепенно обновляется современными коттеджами и таунхаусами. Рядом Острошицким кольцом (транспортной развязкой) вырос жилой комплекс с коттеджами от госзастройщика «УКС Минского района». Нашлось место и для пятиэтажек – их можно видеть вдоль Шоссейной улицы.
Квартир в продаже на данный момент всего две. Первая находится в кирпичной пятиэтажке 1977 года постройки. Эту трешку на 63 квадратах можно
Вторая квартира готова к проживанию, с ремонтом и мебелью.
На продажу в базе Realt 15 домов. Самые бюджетные – старые деревянные дома, как правило без газового отопления и удобствами во дворе.
Самый дешевый из таких находится на улице Коммунистической. Общая площадь 43,2 м2, участок 15,26 сотки, узкий, вытянутый в длину.
А вот
В самом центре Острошицкого Городка
Нам
Участок 20,7 сотки, огорожен и благоустроен. Его стоимость – 159 900 долларов.
В этой ценовой категории есть еще один
На участке 12,2 сотки имеется еще одно деревянное строение, которое можно использовать как баню или мастерскую. Продается за 170 000 долларов.
Отопление электрическое, водопровод центральный, канализация местная. На участке 8,5 сотки имеется баня.
За 215 000 долларов можно купить новый двухэтажный
Оба дома с коммуникациями. Участок 17,5 соток огорожен.
Самый дорогой дом из продающихся
Построен из керамзитобетонных блоков, утеплен, фасад покрашен и отделан декоративным камнем. В планировке видим гараж на две машины, сауну с джакузи, бассейном и комнатой отдыха, домашний кинотеатр. На первом этаже так же расположены кухня-гостиная, санузел. На мансардном – две спальни, санузлы и гардеробная. В цоколе – топочная, постирочная и технические помещения.
Участок 19 соток с газоном, подготовкой под автополив, освещением вдоль дорожек. Имеется отдельная зона для беседки, выложена плитка, заведена горячая и холодная вода, электричество и канализация.
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Продолжаем изучать перспективные для загородной жизни деревни и поселки возле Минска. Сегодня мы в Острошицком Городке – центре владений графа Михаила Тышкевича,...
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