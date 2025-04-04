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Городок пана Тышкевича. Почем дома и квартиры в деревне в 12 км от Минска

04.04.2025 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем изучать перспективные для загородной жизни деревни и поселки возле Минска. Сегодня мы в Острошицком Городке – центре владений графа Михаила Тышкевича, первого белорусского египтолога, авантюриста и кладоискателя. Размах его задумок впечатляет: два века назад он попытался создать искусственные озера, чтобы кататься на яхтах, строил дворец в английском стиле и создавал великолепные парки. В наши дни место не утратило своей привлекательности – развитая инфраструктура, прекрасное природное окружение. Рядом находится и президентская резиденция. Смотрим, какая недвижимость здесть продается. 


Первое упоминание о Городоке (Острошицким он стал позже) датируется 1567 годом. Местные краеведы расскажут, что в 1650 году это было местечко с деревянным замком на берегу реки Усяжа, с торговой площадью, церковью, трактиром и магазинами. Уже в то время окрестные земли принадлежали графскому роду Тышкевичей, а местечко до революции 1917 года и вовсе носило название Городок пана Тышкевича.  Стоит отметить, что основные владения Тышкевичей располагались в Воложине и в Литве. Представители этого рода приложили руку к созданию прибалтийских курортов Паланга и Юрмала.

В Острошицком Городке кипучей деятельностью отличился граф Михаил – он задумал построить новую резиденцию на вершине холма в лучших традициях дворцово-паркового искусства. Он же решился на строительство большого нового озера в излучине двух рек и открыть яхт-клуб. Последний проект был грандиозным, затратным и сложным в техническом исполнении. И не вполне успешным – в первый же год строительства прорвало дамбу и смыло часть деревни.



Дворец Тышкевичей, рисунок Наполеона Орды, конец 19 века

Созидать построенное и заканчивать начатое графу, наверное, прискучило, поэтому он в 1860 году отправился в Египет на поиски сокровищ. В этом он преуспел и стал первым в истории нашей страны египтологом. Найденные артефакты он щедро раздаривал музеям – часть его коллекции украшают музеи Парижа, Лондона, Копенгагена, Бостона и Рима, Варшавы и Вильнюса. На родину, кстати, он не вернулся, с графиней развелся.

Из всего созданного Тышкевичами  до наших времен дошли только озера и пруды, которые являются сейчас местными достопримечательностями. 



Современный Острошицкий Городок имеет статус агрогородка. Инфраструктура близка к образцовой – есть большая школа с бассейном, детский сад, магазины, почта, аптеки, амбулатория, баня у реки, несколько предприятий, санаторий, Республиканская детская больница и президентская резиденция. Совсем рядом находится спортивный комплекс «Раубичи». Большинство улиц закатано в асфальт, старая застройка постепенно обновляется современными коттеджами и таунхаусами. Рядом Острошицким кольцом (транспортной развязкой) вырос жилой комплекс с коттеджами от госзастройщика «УКС  Минского района». Нашлось место и для пятиэтажек – их можно видеть вдоль Шоссейной улицы.  


Квартир в продаже на данный момент всего две. Первая находится в кирпичной пятиэтажке 1977 года постройки. Эту трешку на 63 квадратах можно купить всего за  47 900 долларов. В квартире отличная планировка: раздельные комнаты правильной  формы,  окна выходят на 2 стороны, 2 балкона. Почему так дешево? Ей требуется ремонт.







Вторая квартира готова к проживанию, с ремонтом и мебелью. Расположена на первом высоком этаже панельного дома 2021 года постройки. Общая площадь – 65,7м2. За нее просят 97 000 долларов. 





На продажу в базе Realt 15 домов. Самые бюджетные – старые деревянные дома, как правило без газового отопления и удобствами во дворе.

Самый дешевый из таких находится на улице Коммунистической. Общая площадь 43,2 м2, участок 15,26 сотки, узкий, вытянутый в длину. Стоит такой 39 000 долларов.




А вот вариант за 47 900 долларов на улице Ленинской. Дом 1950 года, деревянный, с печным отоплением, центральным водоснабжением, общая площадь 50 квадратов. Туалет на улице. Участок 10 соток, огорожен, есть гараж.


В самом центре Острошицкого Городка продается дом площадью 66 м2 – за почти 50 000 долларов. Он жилой, большого ремонта не требует. Отапливается большой печкой. Участок большой, почти квадратной формы, 19,9 сотки. Огорожен, есть хозпостройки и кирпичный гараж. Водопровода и канализации нет. 



Нам показался интересным дом на Речной улице. Он каркасный, современный, стоит на возвышенности. Спроектирован он был для проживания двух семей, с отдельными входами. Общая площадь – 205,2 м2



Внутри хороший ремонт, есть мебель. Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная. 






Участок 20,7 сотки, огорожен и благоустроен. Его стоимость – 159 900 долларов.

В этой ценовой категории есть еще один вариант – в переулке Лесном. Дом здесь бруса, с жилой мансардой.



Подведены все необходимые коммуникации, отопление на газу.  Общая площадь – 165,5 м2




На участке 12,2 сотки имеется еще одно деревянное строение, которое можно использовать как баню или мастерскую. Продается за 170 000 долларов.

С ценой от 200 тысяч долларов можно рассчитывать на дома с баней. Такой находится на улице Дачной. 







Он новый, 2024 года постройки, общая площадь 118 м2. Внутри стильный ремонт, бытовая техника и мебель.











Отопление электрическое, водопровод центральный, канализация местная. На участке 8,5 сотки имеется баня. 

За 215 000 долларов можно купить новый двухэтажный коттедж на 207 квадратов и старым домом. 








Оба дома с коммуникациями. Участок 17,5 соток огорожен. 

Самый дорогой дом из продающихся стоит 790 000 долларов. Это особняк 2021 года постройки, общая площадь –  581,6 м2


Построен из керамзитобетонных блоков, утеплен, фасад покрашен и отделан декоративным камнем. В планировке видим гараж на две машины, сауну с джакузи, бассейном и комнатой отдыха, домашний кинотеатр. На первом этаже так же расположены кухня-гостиная, санузел. На мансардном – две спальни, санузлы и гардеробная. В цоколе – топочная, постирочная и технические помещения. 





В инженерном плане все на высшем уровне – система «Умный дом», охранная и противопожарная сигнализации, датчики движения на окнах, дверях, датчик протечки воды, видеонаблюдение и многое другое. 




Участок 19 соток с газоном, подготовкой под автополив, освещением вдоль дорожек. Имеется отдельная зона для беседки, выложена плитка, заведена горячая и холодная вода, электричество и канализация. 

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем изучать перспективные для загородной жизни деревни и поселки возле Минска. Сегодня мы в Острошицком Городке – центре владений графа Михаила Тышкевича,...
 
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