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В этом минском квартале предлагают снести все двухэтажки. Жителей зовут на обсуждение
17.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минск постепенно избавляется от двухэтажных домов прошлого века. К сносу уже приговорили атмосферный квартал на Серова и малоэтажные дома на Орловской. Теперь очередь дошла до жилых домов в районе Логойского тракта. Градостроительный проект на эту территорию
Что касается жилой застройки, то она – весьма неоднородна. В районе Кольцова есть как современные многоэтажные здания (их немного), так и советские хрущевки, девятиэтажные панельки и большое количество двухэтажных домов, которые появились тут еще в 50-60 годах прошлого века. Именно малоэтажная застройка, по замыслу градостроителей, и должна подвергнуться трансформации.
Также снести собираются 5 административных зданий. Среди них – здание ЖРЭО Советского района на Восточной, 190, здание ЖЭУ №3 на Полиграфической, 29, административное здание на Полиграфической, 31а, Военный комиссариат Минского района на Кольцова, 15a и здание «Минскводострой» на Широкой, 4 (корпус 2).
Вместо всех этих зданий будут возведены многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями. Также в квартале появятся многоуровневые гаражи-стоянки и модули для зарядки электромобилей. Отмечается, что к 2030 году численность населения квартала может увеличиться с 5 до 6,5 тысячи человек.
В районе улицы Крамского будет сформирован внутриквартальный бульвар, а на улице Широкой появится сквер.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 16 по 30 апреля. Ознакомиться с перспективным планом можно в фойе здания администрации Советского района и на официальном
Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.
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Минск постепенно избавляется от двухэтажных домов прошлого века. К сносу уже приговорили атмосферный квартал на Серова и малоэтажные дома на Орловской. Теперь...
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