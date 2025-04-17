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В этом минском квартале предлагают снести все двухэтажки. Жителей зовут на обсуждение

17.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минск постепенно избавляется от двухэтажных домов прошлого века. К сносу уже приговорили атмосферный квартал на Серова и малоэтажные дома на Орловской. Теперь очередь дошла до жилых домов в районе Логойского тракта. Градостроительный проект на эту территорию вынесен на суд общественности. Под снос предлагается отправить сразу 25 жилых домов. Рассказываем.


Проводит общественное обсуждение администрация Советского района столицы. Речь идет о территории, ограниченной Логойским трактом и улицами Широкой, Кольцова и Восточной. Вся проектируемая территория занимает площадь в 21,9 га. На ней проживает около 5 тысяч человек.

Сейчас на этом участке размещены жилые дома, а также несколько инфраструктурных объектов (детский сад, музыкальная школа, строительный колледж).


Что касается жилой застройки, то она – весьма неоднородна. В районе Кольцова есть как современные многоэтажные здания (их немного), так и советские хрущевки, девятиэтажные панельки и большое количество двухэтажных домов, которые появились тут еще в 50-60 годах прошлого века. Именно малоэтажная застройка, по замыслу градостроителей, и должна подвергнуться трансформации.  




Под снос в ближайшие годы хотят отправить 25 двухэтажных домов, расположенных на улицах Восточной, Полиграфической, Кольцова, Крамского, Широкой, а также в Полиграфическом переулке и на Логойском тракте. Фактически через несколько лет должны исчезнуть все малоэтажки, которые есть в квартале.



Также снести собираются 5 административных зданий. Среди них – здание ЖРЭО Советского района на Восточной, 190, здание ЖЭУ №3 на Полиграфической, 29, административное здание на Полиграфической, 31а, Военный комиссариат Минского района на Кольцова, 15a и здание  «Минскводострой» на Широкой, 4 (корпус 2).



Вместо всех этих зданий будут возведены многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями. Также в квартале появятся многоуровневые гаражи-стоянки и модули для зарядки электромобилей. Отмечается, что к 2030 году численность населения квартала может увеличиться с 5 до 6,5 тысячи человек.

Что касается инфраструктуры, то планируется реконструкция детского сада №71 с увеличением вместимости, реконструкция Минского государственного колледжа строительства с увеличением параметров застройки, а также реконструкция пункта приема стеклотары под общественный объект.


В районе улицы Крамского будет сформирован внутриквартальный бульвар, а на улице Широкой появится сквер.

Общественное обсуждение проекта будет проходить с 16 по 30 апреля. Ознакомиться с перспективным планом можно в фойе здания администрации Советского района и на официальном сайте администрации. Замечания и предложения с пометкой «общественные обсуждения» принимают по адресу: 220013, Минск, ул. Дорошевича, 8 (электронная почта: sov.stroi@minsk.gov.by) до 30 апреля.

Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск постепенно избавляется от двухэтажных домов прошлого века. К сносу уже приговорили атмосферный квартал на Серова и малоэтажные дома на Орловской. Теперь...
 
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