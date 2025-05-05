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Минчанка сделала яркий ремонт в сталинке всего за две недели. Побывали у нее в гостях
05.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Даша живет в той части Минска, где всегда кипит жизнь: одни люди с чемоданами добираются до нужного автобуса и поезда, вторые идут с таким же багажом, но отдохнувшие и приземленные. За суетой на вокзале девушка наблюдает из окон своей квартиры. Не менее интересно и по другую сторону. Этот неутихающий ритм, атмосферу путешествий она перенесла в свою квартиру. За две недели Даша превратила старую прокуренную сталинку в современную квартиру, где никогда не скучно. Рассказываем, как она делала ремонт и во сколько он ей обошелся.
Дашазанимается маркетингом, дизайном, социальными сетями, фотографиями... Проще сказать, что с креативом она связана 24 на 7. Девушка не из Минска, поэтому еще со студенчества пришлось сменить несколько квартир. Полтора года она прожила в сталинке на площади Ленина. Высокие потолки, деревянные полы и оживленный район так ее впечатлили, что когда отец решил купить им с сестрой жилье, Даша знала по каким критериям и где будет его искать.
— Хотелось остаться в этом же районе. Это центр, много студенческих общаг, корпуса университета, вокзал. Такое чувство, что город никогда не спит. Мне такое нравится. Конечно, искали старый дом с высокими потолками и паркетом на полу. Этот набор сильно облегчил бы ремонт.
В этой локации сталинок хватает, но большинство кусаются ценой. Однако Даше повезло — девушка нашла подходящую квартиру с двумя изолированными комнатами в доме напротив автовокзала. Она обошлась в 68 тысяч долларов.
— Когда мы заходили в подъезд, чтобы посмотреть квартиру, встретили тех, кто был в ней до нас. Они говорили о том, как она им не понравилась, что в ней воняет, и вообще жилье ужасное. Мы с сестрой зашли и почувствовали вонь, увидели мрак и то, как здесь все разваливается от старости. Правда, реакция у нас была совсем иной. Квартира нам понравилась.
К ремонту приступила команда из пятерых человек: Даши, отца и его друзей-строителей. Девушка говорит, что была благодарна родителям за то, что они принимали все ее идеи и помогали воплощать в жизнь. Процесс преображения двушки занял всего две недели.
Нужно отметить, что квартира не требовала глобальных вмешательств. Сперва демонтировали мебель, избавились от обоев. Позже заметили, что часть высоты в коридоре и кухне зашили гипсокартоном. За ним прятался потолок с округленными переходами. Паркетный пол тоже не везде удалось сохранить. Например, этой изюминки полностью лишилась кухня.
— Основной инструмент нашего преображения — это краска. Строители говорили, что нельзя красить неровные стены и плитку. Из опыта проживания в прошлой квартире, где дизайнер именно это и делала, поняла, что нужно слушать себя, ведь мне тут жить. Да, ровной поверхности мы не добились, но уют создает не идеальность стен, а наполнение. Вообще, краска дает тебе возможность быстро все переделать под настроение. В этом, считаю, и есть фишка нашей квартиры. Признаюсь, что самым трудным было заколеровать все в нужном оттенке. Но я не привыкла сдаваться и добилась идеального синего цвета. Он выглядит спокойным, глубоким и в то же время ярким.
На такой яркий интерьер Дашу вдохновляли путешествия в Питер и Киев. Жилье с похожим ремонтом там встречается часто. Ну и база для всех, кто начинает ремонт — посмотреть Pinterest.
В каждой комнате царит свое настроение. Кухню девушке хотелось сделать светлой и веселой: стены покрасить в голубой, а старый гарнитур — в персиковый. Но последний в итоге стал красным из-за лака.
— От этого картина в целом выглядеть хуже не стала, поэтому сохранили все как есть. Холодильник достался от прошлых владельцев. Мы покрасили его в серебристый с помощью баллончика. Теперь он не просто старый, а ретро, — смеется Даша.
В коридоре получилось организовать даже отдельную прачечную. Стиральная машина, сушилка, корзина для белья прячутся за синей ширмой в бывшей кладовке.
Здесь как раз видна закругленность потолков, о которых хозяйка говорила в начале. Чтобы это не бросалось в глаза, а создавало эффект бесконечности, стены и потолок покрасили в один цвет.
Стены в санузлах перекликаются оттенком с прихожей. Обыкновенную советскую плитку перекрасили и добавили пикантности в виде тигрового коврика на полу.
— Ничего особенного, но уже нескучно. Ванна была ржавой, но менять ее на новую было долго и дорого, поэтому мы покрыли ее эмалью. Легкость и романтичность сюда принесли штора и экран с рюшами.
Несмотря на то, что жилые комнаты имеют одинаковый светлый цвет на стенах, смотрятся они по-разному. Спальня Дашиной сестры выглядит самой светлой. Сочетание розового и натурального пола придает комнате сказочности. Вечером эта атмосфера подчеркивается еще больше из-за огоньков на потолке. Они кажутся звездами.
Крайнюю комнату Дашу переделывала для себя. Она чуть уже предыдущей, но при этом длиннее.
— Я хотела, чтобы моя комната была похожа на гостиную. У меня много друзей, которые часто у меня собираются, поэтому куда удобнее здесь было поставить диван. В какой-то момент комната стала для меня еще и офисом. В уголке появилось рабочее место. Так получилось, что в каждой зоне есть свой центральный элемент. Например, около стола стоит торшер с абажуром из моих фотографий. На потолке висит нарядная розовая люстра, которая досталась от прежних хозяев. Кстати, именно из-за нее в квартире появился розовый цвет.
— Подоконник нуждался в замене, но я решила попробовать отделать его в стиле диско-шара. Обклеивала три дня. Честно, трудоемкая работа, но стеклышки дают такой красивый блик, поэтому время того стоило.
Квартира располагается на 4-м этаже и выходит окнами на дорогу. Шум, конечно, доносится, но жить не мешает.
— Ночью в комнатах очень светло и все из-за соседства с ТРЦ, который обвешан подсветкой. Для тех, кто любит темноту, помогли бы шторы, но мне, наоборот, нравится.
Ремонт без мебели обошелся в две тысячи долларов. За диван, кровать, столы и стулья семья отдала еще где-то полторы тысячи долларов.
— Когда мы закончили, строители сделали мне подарок — вручили рамку с кусочком газеты 1953 года. Этот обрывок они нашли за обоями. Вот такое напоминание о том, какая квартира все-таки старая, — показывает раритет девушка.
По словам Даши, люди, которые приходят к ней в гости, делятся на два лагеря. Одни восхищаются и фотографируют каждый угол. Некоторые даже пишут в социальных сетях с просьбой арендовать квартиру для съемок. Вторые же не разделяют жизнь в старых домах.
— Их также пугает такая яркая реализация, привычнее бежевый, серый ремонт. Но я жила в детстве в сером интерьере, мне не нравилось. Здесь не так много вещей, но все они несут за собой историю, мотивируют на творчество, развивают воображение. Даже в самый дождливый или холодный день, в этой квартире всегда много тепла и энергии.
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Даша живет в той части Минска, где всегда кипит жизнь: одни люди с чемоданами добираются до нужного автобуса и поезда, вторые идут с таким же багажом, но отдохнувшие...
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