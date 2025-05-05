Минчанка сделала яркий ремонт в сталинке всего за две недели. Побывали у нее в гостях

В каждой комнате царит свое настроение. Кухню девушке хотелось сделать светлой и веселой: стены покрасить в голубой, а старый гарнитур — в персиковый. Но последний в итоге стал красным из-за лака.

— От этого картина в целом выглядеть хуже не стала, поэтому сохранили все как есть. Холодильник достался от прошлых владельцев. Мы покрасили его в серебристый с помощью баллончика. Теперь он не просто старый, а ретро, — смеется Даша.