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«Если поселишься тут — не захочешь переезжать». Как живется в хрущевках на Золотой Горке
23.06.2025 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Микрорайон с поэтичным названием Золотая Горка местные по праву считают тихим центром города. Дома здесь удобно расположены недалеко от метро, рядом отлично развитая инфраструктура, но при этом отсутствует интенсивное дорожное движение. А во дворах по-прежнему можно увидеть много зелени, небольших клумб, сделанных местными, и сушащееся, как в старые добрые времена, прямо на улице белье. Realt пообщался с жителями микрорайона и узнал, как им здесь живется.
Микрорайон Золотая Горка расположился в пределах проспекта Независимости и улиц Козлова, Платонова и Гикало. Здесь изредка можно увидеть современные многоэтажки, но преимущественно он застроен хрущевками архитектурных проектов 1-434 и 1-464. Это, как правило, пятиэтажки из силикатных блоков или кирпича. Для них характерны небольшие площади квартир, совмещенные санузлы, низкие потолки и отсутствие лифтов.
“Воздух здесь отличается, он какой-то свежий, как в лесу”
Галина Владимировна живет на Золотой Горке уже более 30 лет. Переехала она сюда, когда училась в университете. Район ей так понравился, что уезжать в другое место она не захотела. Так, со временем приобрела квартиру. И до сих пор желания сменить место жительства у нее не появилось.
- Места здесь тихие, особенно, что касается внутренних дворов. Сама я живу с той стороны, где напротив много разных увеселительных заведений. От них в пятницу и выходные бывает очень шумно. Но, если зайти во внутренний дворик, этого уже и не слышно. Так что дома, которые расположены как бы внутри, хорошо шумоизолированы. Интересно, что за столько лет моей жизни здесь каких-то кардинальных изменений в районе практически не произошло. Либо они происходят так размеренно, что я особо не замечаю.
На что все-таки обратила внимание местная жительница, так это на то, как улучшилась инфраструктура.
- Она и до этого была хорошей, но сейчас, конечно, вообще всего много. В десяти минутах от нас Комаровка, в трех - ЦУМ, рядом большой продуктовый,
Единственный болезненный вопрос для нее - это отсутствие рядом поликлиники для взрослых. Раньше их дома относились к поликлинике на проспекте, а сейчас к шестой, которая находится напротив стадиона Динамо.
- Добираться туда, особенно пенсионерам, совсем неудобно. Так, нужно дойти до трамвая или поехать на метро, от которого еще прилично идти. У нас тут живет много пенсионеров, которым в принципе трудно передвигаться. Знаю, что у меня соседка, когда нужно в поликлинику, вызывает такси, но это недешевое удовольствие. Зато совсем рядом находится детская поликлиника. Хотя бы мамочкам в этом плане повезло, - отмечает местная жительница.
В пятиэтажке, где живет Галина Владимировна, около пяти лет назад сделали капитальный ремонт. Отремонтировали крышу, балконы, обновили фасады, водопровод, канализацию, поменяли бесплатно батареи. Подъезды покрасили и облагородили.
- Дом у нас кооперативный. Некоторые помещения сдаются под офисы, а прибыль мы вкладываем в ремонт, когда что-то необходимо. Так, мы сами меняли трубы еще до капремонта. В этом была необходимость, - подчеркивает она.
«Золотая Горка — самобытный район»
Полина жила на улице Козлова, совсем рядом с Золотой горкой, до 17 лет. На этот период пришлось ее детство и взросление.
— Наверное, я в полной мере не могла на тот момент оценить всю прелесть этого района, всю его атмосферность и красоту, потому что в детстве наши прогулки по Золотой Горке ассоциировались только с дорогой в музыкальную школу и в детскую поликлинику. А и то, и другое было связано с какими-то страшными страданиями и мучениями. Позже я просто была погружена в учёбу, и мне было не до того, чтобы гулять по улицам и наслаждаться тем, насколько они прекрасны. К сожалению, это осознала, только когда мы уже переехали в район Института культуры, потому что контраст, конечно, был невероятный. Я поняла, насколько зелёным был тот район. Сколько было какой-то душевности в вот этой двухэтажной застройке, которую можно увидеть в Золотой Горке и насколько он действительно самобытный.
Девушка отметила, что за последние годы с момента ее переезда район стал только лучше. Появились атмосферные приятные заведения, где можно выпить кофе.
- Плюс уже взрослыми глазами, имея какую-то насмотренность, ты понимаешь, сколько там красивого. Даже пройтись мимо Александро-Невской церкви, которая находится на Военном кладбище прямо до Костела Святого Роха — это же правда какое-то огромное эстетическое удовольствие и невероятный уют, который можно ощутить в самом центре города. Там никогда не бывает шумно. Несмотря на то, что мимо проносятся трамваи, не бывает дискомфортно. Хотя, повторюсь, мы вроде бы находимся в самом сердце столицы, — делится Полина.
“Район идеальный для всех возрастов и семей разного состава”
В 2011 году Александре подруга предложила летом пожить на Золотой Горке в съемном жилье. Планировалось, что это затянется всего на пару месяцев, пока сдаются экзамены в магистратуре. Но план изменился, и в итоге девушка уже четырнадцать лет кочует из одной части микрорайона в другую.
- Никакое другое место в Минске меня так не привлекает. Основная причина - локация. Это ведь центр, вся нужная инфраструктура рядом. Но, несмотря на близость к проспекту, во дворах очень спокойно и зелено. Да и вообще мне кажется, что если раз поселишься тут, то уже вряд ли захочешь переезжать в какое-то другое место. Я вот сменила уже третью по счету квартиру. Причем первое жилье было арендное, а следующие варианты - в собственности.
Девушка отмечает, что в основном сам дом, в котором она живет, ее устраивает. Но после рождения ребенка она выделила для себя несколько минусов. Первое - это то, что в домах нет лифтов, а второе - отсутствие мест, где можно оставить детскую коляску.
- Приходится постоянно заносить ее в квартиру, а поднимать на этаж, конечно, неудобно. В остальном, мне все хорошо. В домах тихо, но здесь важно, чтобы попались спокойные соседи, иначе будет грустно, - подчеркивает она.
В общем, глобальных минусов в жизни на Золотой Горке Александра не видит, отмечая, что и для взрослых, и для детей в районе всего достаточно.
- Совсем рядом от нас находится отличная детская поликлиника со специалистами практически всех профилей, есть частный детский бассейн. Недавно еще открылась новая кофейня "Маркс" - это вообще просто песня. Если прям придираться, то рядом с нашим домом нет качественного салона красоты и тренажерного зала. Но, опять же, они расположены всего в паре километров, так что я только рада пройтись. Поэтому могу сказать, что район и правда идеальный для всех возрастов и семей разного состава, - заключает местная жительница.
Что здесь продается?
Всего на Золотой Горке выставлено на продажу около двадцати вариантов квартир, как в двенадцатиэтажке 2019 года постройки, так и в хрущевках.
Отличный вариант
В хрущевке на Гикало, 8 предлагается
Напротив магазина "Златогорский" продается
Также недалеко от Златогорского выставлена на продажу
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Микрорайон с поэтичным названием Золотая Горка местные по праву считают тихим центром города. Дома здесь удобно расположены недалеко от метро, рядом отлично...
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