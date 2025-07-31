Дизайнерское решение для молодой семьи. Преобразовываем маленькую кухню в эргономичное и функциональное пространство

Источник материала: realt.by

Типовая кухня в хрущевках – маленькая и квадратная, требует особого подхода во время ремонта. С проблемой, как из небольшой кухни сделать удобное и многофункциональное пространство, столкнулась молодая пара – Вадим и Екатерина. Для них ситуация усложняется еще и тем, что, кроме небольшого метража, есть свои нюансы с вентиляцией, розетками и выключателями. На помощь семье пришла дизайнер Анна Журавская. Она разработала интересный дизайн-проект преображения небольшой кухни, а потом отправилась в ТЦ «ТРЮМ» , где нашла варианты мебели, которые идеально впишутся в предложенный концепт. Смотрим, что у нее получилось.

“ В ванной даже не было раковины, чтобы руки помыть ” Более года назад Вадим и Екатерина приобрели квартиру в хрущевке по улице Каховская. Решение было принято спонтанно в очень романтичный для всех влюбленных праздник - День святого Валентина. - Нужно сказать, что моя жена фанатка Realt, постоянно мониторит, что происходит нового в мире недвижимости. Вот и в тот день вышла новость, что появился льготный кредит “Ипотека Экспресс” на тот момент под 11 с половиной процентов. Тогда же мы и решили, что это наш шанс приобрести собственное жилье, тем более Катя в тот момент уже была беременна, - вспоминает Вадим. Не откладывая в долгий ящик, молодая пара сразу же начала действовать. До этого они снимали квартиру недалеко от теперешнего жилья, на улице Гая. Район им нравился, они часто прогуливались по окрестностям и сразу рассматривали варианты поблизости. Подходящий нашелся быстро.



При этом супруги стояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, поэтому буквально за неделю собрали все необходимые справки, а в конце февраля уже подписали договор на покупку квартиры. Однако как ни хотели супруги въехать в готовое жилье с ремонтом, по факту после пришлось многое доделывать. “Насколько мы знаем, предыдущие жильцы находились тут семь лет, но каких-то элементарных вещей так и не сделали. В ванной, например, даже не было раковины, чтобы руки помыть, - отмечает Вадим.





В 2023 году в доме, где они сейчас живут, был сделан капитальный ремонт. Тогда его утеплили, поменяли трубы, в подвалы провели электричество.



За время проживания в квартире молодые люди успели многое - сделали ремонты жилых комнат, ванной, поклеили везде обои, обустроили квартиру мебелью. Но, когда дело дошло до кухни, семья столкнулась с рядом проблем. По метражу комната небольшая - 6,3 квадрата, поэтому в ней сложно разместить всю нужную мебель и технику. - Здесь катастрофически не хватает рабочего пространства. Даже нет места сушить посуду. Мультиварку тоже некуда поставить. Проблема в том, что мы не понимаем, как это все обустроить эргономично, оставить все необходимое, но при этом не терять в пространстве. Например, мы однажды перенесли холодильник к двери из угла, так он сильно загромоздил комнату, и мы решили вернуть все на свои места. При этом еще хотелось бы комфортно сидеть за столом с учетом того, что у нас подрастает дочь Варюша, - делится Вадим.





Супруги хотят, чтобы в кухне обязательно был круглый стол. “На самом деле, мы его уже купили, раздвижной, серого цвета. Теперь его нужно как-то вписать в весь интерьер”, - обращает внимание Екатерина.



Еще у них на кухне есть антресоль, которая активно используется как дополнительное место для хранения сезонных вещей, детских игрушек и других мелочей. Поэтому отказываться от нее они не хотят, а вот как-то интересно обыграть дизайнерски - не против.





Что касается цветовых решений, то Вадим и Екатерина хотят видеть кухню в светлых тонах. Готовы рассмотреть любые предложения, главное, чтобы они были максимально функциональными. “Бюджет не обсуждали. Мы не приверженцы каких-то дорогих изысков. Главное, чтобы это было удобно, надежно и выглядело хорошо”, - подчеркивает пара.

“Старалась сделать проект максимально функциональным и удобным” Работая над дизайн-концепцией для наших героев, дизайнер Анна Журавская взяла за основу базовый белый цвет, оттенки серого и акцентный синий. - Как и просили Екатерина и Вадим, я старалась сделать проект максимально функциональным и удобным. Они говорили о том, что хотят себе светлую кухню, поэтому фасады я решила выполнить в белом цвете и деревянной столешницей. Акцент будет делаться на фартуке - для него предлагаю рассмотреть плитку “кабанчик”, прямоугольную и глянцевую. От глянца отражается свет, и вот эта подсветка на рабочей зоне будет создавать красивый объем. В качестве акцентного цвета я выбрала синий. Обожаю использовать его в кухнях. Cчитается, что насыщенный, глубокий синий не вызывает дополнительного аппетита, а, наоборот, отбивает его. При этом он не бледный или мрачный, отлично подходит в качестве акцента в пространстве.





На пол Анна предлагает уложить плитку, сделанную под дерево. “Сейчас существует большое количество вариантов под дерево и камень, причем разных цветов. Думаю, “деревянный” пол им сюда отлично впишется и хорошо будет сочетаться со столешницей. При этом плитка более практичная и долговечная, чем, например, ламинат. Она не боится пролитой воды, пара, не впитывает жир, запахи и еще не пойдет трещинами, если вдруг упадет что-то тяжелое. Поэтому предлагаю остановится именно на ней”, - объясняет Анна.





Кроме того, в дизайн-проекте она сделала акцентную стену. “С той стороны, где будет выключатель, предлагаю сделать серую стену из гипсового камня. Материал относительно недорогой, его можно приобрести готовым в коробках и просто выложить на стену”. Для радиатора под окном, возле стола, девушка предлагает сделать зашивку из ЛДСП. “Чтобы его не менять и не переносить, сильно не заморачиваясь, ЛДСП - отличный вариант. В местах, где делают кухни, такие зашивки также выполняют под заказ. Здесь еще важно обратить внимание, что в таком решении к батарее будет поступать воздух, а это очень важно”.





Чтобы сделать кухню более эргономичной, дизайнер считает, что на нижнюю базу можно установить угловой шкаф, куда будет установлена мойка, за счет чего и рабочее пространство станет больше. Также Анна советует в верхней части разместить несколько навесных шкафов, а холодильник сделать встроенным. “Я ориентировалась на то, что герои будут делать кухню на заказ, но вообще предложенный мной вариант можно собрать из модулей, однако тогда она будет не до потолка либо придется брать какой-то добор. В принципе Вадим и Екатерина могут прийти с моим проектом, где я подробно расписывала каждую деталь с размерами, и уже специалисты по изготовлению мебели сами предложат дополнительные модульные доборы. Важно, чтобы тогда с их помощью закрывалась вентиляция. Там прокладывается короб, который также можно зашить. При этом герои должны понимать, каким они хотят сделать потолок. В проекте я закладывала, что он идет под покраску. Если же натяжной, то тогда и высота самой кухни опустится”, - отмечает Анна.





Как дополнительное место хранения вещей в дизайн-проект была добавлена небольшая полка над столом. “У меня были клиенты, которые на такую же полку размещали мелкую бытовую технику, когда не пользовались ей. По необходимости снимали ее с полки - она и не занимала место в шкафчиках, и не мешалась под руками, когда не нужна”, - поясняет девушка. Вместо стандартных стульев было предложено с одной стороны круглого стола разместить двухместный пуфик. “Это и для экономии пространства неплохо - сразу же на него может сесть двое человек. Плюс отлично помещаются два стула и стульчик для кормления. Но опять же, если Екатерине и Вадиму вариант с пуфиком не подходит, туда спокойно можно поставить еще один стул. Общая картина от этого сильно не поменяется”, - обращает внимание дизайнер.





- Помню, что Екатерина и Вадим не знали, как быть с микроволновкой. Я придумала для них такое решение - сейчас делают духовые шкафы с функцией СВЧ. То есть она ставится на место духовки, и получается на микроволновку не уходит лишнее пространство. Не знаю, планируют ли герои устанавливать посудомоечную машину, но в проекте заложено на нее место. При необходимости туда же можно расположить мультиварку или спрятать ее в один из шкафов. Это уже по желанию. Дополнительную розетку для посудомойки я вписала в проект, в нее же можно провести провод от мультиварки.

Для решения вопроса с антресолью дизайнер предложила заменить ее фасад и сделать в тон кухни, чтобы все было в одном цвете и сильно не бросалось в глаза.

А что можно приобрести для кухни в ТЦ “ТРЮМ”? Проговорив все детали проекта, мы с Анной отправились в ТЦ “ТРЮМ” на улице Кальварийской, 7Б, чтобы подобрать наиболее подходящие под концепт варианты мебели. Первым делом решили примерно просчитать стоимость самой кухни. С этим нам помогли в “Модуль кухни”. - Понятное дело, что есть разное ценообразование. Все зависит от материалов, фурнитуры, встроенных элементов. Плита ЛДСП или МДФ 16 миллиметров более бюджетные варианты, однако через два года эти кухни могут разбухнуть, так как по факту внутри просто опилки. В нашей компании плиты 18 миллиметров австрийского фабричного производства. При этом мы производим модульные кухни. От кухонь на заказ они отличаются тем, что используются стандартные размеры шкафчиков. Однако из-за большого опта стандартных размеров и из-за того, что при этом оборудование не перестраивается, у нас есть возможность делать скидку клиентам в размере до 30 процентов от общей стоимость. По 31 июля как раз у нас проходит акция, где скидка доходит до 32 процентов, - рассказала сотрудница компании.









Приблизительная стоимость мебели в разработанном Анной дизайн-проекте оценивается вместе со скидкой в 4 701 белорусский рубль. Если отказаться от встроенного холодильника, то цена будет значительно меньше - 3 999 белорусских рублей.







Так как у героев уже был приобретен стол, далее стояла задача найти подходящие под него стулья. Анна остановилась на двух вариантах. Первый это стул “Оскар” в салоне мебели ALESAN. Его стоимость - 580 белорусских рублей.





Второй вариант - это кресло “Орландо” от ООО БЕЛЭРИА ТРЕЙД стоимостью 300 белорусских рублей.







- Вообще для такой кухни, как у наших героев, важно найти компактные варианты, которые не занимают много места. Плюс, конечно, нужно уточнить, смогут ли их выполнить в нужном оттенке. Первый выбранный вариант сделан в молочном цвете и отлично вписывается в нашу цветовую гамму. Во втором - можно заказать разную ткань и цвет. Оба выглядят красиво и хорошо сочетаются с разработанной концепцией, - подчеркнула Анна.





А что о проекте думают заказчики? - Прежде всего, нам очень понравилась цветовая гамма. Как мы и хотели, комната получается очень светлой и визуально более просторной. Мы не оговаривали, но так совпало, что синий это мой любимый цвет. Интересное совпадение и точное попадание дизайнера. Еще очень понравилась идея с деревянными вставками и полом под дерево. И вариант - в углу поставить пуфик, а не стулья тоже класс. Единственное, наверное, откажемся от штор, хотя еще подумаем на этот счет, - делится впечатлениями Екатерина. Вадим отмечает, что проект они точно возьмут в реализацию. "Перед тем, как принять участие в такой работе с дизайнером, присутствовал скептицизим. Все это выглядело больше как авантюра. Но нам было при этом очень интересно, что же предложат по итогу. И сейчас полностью поменяли свое мнение. Мы в восторге от того, что получилось. И обязательно в дальнейшем будем воплощать эти идеи в жизнь", - заключает он.