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«Здесь будто находишься на природе, а не в городе». Как живется в панельках в Юго-Западе
05.08.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 1970-х годах началось освоение юго-западной части Минска. Именно тогда было запланировано возведение четырех новых жилых районов. Первым из них на городских картах появился Юго-Запад. Сегодня он объединяет четыре микрорайона с большим количеством зеленых зон, отличным транспортным сообщением и хорошо развитой инфраструктурой. Мы побывали в Юго-Западе-1 и узнали у местных о плюсах и минусах жизни здесь.
Строительство этого микрорайона началось в 1977 году, а заселяться жители туда начали уже в конце 1978-го. Здесь возводились преимущественно девятиэтажные панельки, вытянутые в длинные скобообразные линии, - можно увидеть 12-, 15-, 18- и даже 23-подъездные дома.
Кроме жилья, по проекту планировалось строительство общественных центров, социальных и торговых объектов. Так, появились торговый центр “Кірмаш”, рассчитанный на жителей всего Юго-Запада, а также кинотеатр “Берестье”, ставший последним построенным в советский период. В Юго-Западе-1 в то время открылись крупный универсам, комбинат бытового обслуживания, почта, сберкасса и пункт приема стеклотары. Сегодня часть перечисленных объектов продолжает работать. Также недалеко от микрорайона появился крупный торгово-развлекательный центр “Титан”, а в окрестностях - множество заведений на любой вкус.
“В нашем дворе сомнительный контингент - курящие мамы и пьющие”
Около четырех лет в Юго-Западе живет Елена. Она переселилась сюда после замужества в квартиру родителей супруга. За время проведенное в микрорайоне девушка поняла, что место ей очень нравится.
- Думала, что если будем куда-то переселяться, то также можно рассмотреть Малиновку или Петровщину. Мне нравится, что это такие, если можно сказать, природные места, где очень много зелени, есть варианты, чтобы погулять. И вот на Юго-Западе, как по мне, достаточно широкие улицы. В этом свои плюсы. К тому же, рядом находятся необходимые магазины, аптеки, отлично ходит наземный транспорт в разные уголки Минска, да и до метро идти совсем ничего.
Елена - молодая мама, и для нее важно наличие рядом детских садов и школ.
- С этим в микрорайоне никаких проблем, даже с учетом того, что он достаточно старенький. Недалеко от нашего дома находится два детских сада, школа. Думаю, проблем с местами здесь не будет, а для нас сейчас это актуальный вопрос. Плюсом недалеко от нас находится парк Павлова, который сейчас немного обновился - там сделали детскую площадку, скейтерский городок. Есть еще водоем, возле которого можно прогуляться. Мы там часто бываем. Кстати, рядом с нашим домом еще находится детская площадка, но есть свои нюансы.
Девушка говорит, что ей не совсем нравится двор, в котором они живут.
- Могу сказать, что у нас тут достаточно сомнительный контингент. Кроме пьющих, есть на детских площадках мамы, которые рядом с детьми курят. Для меня это совсем не норма, поэтому мы с ребенком ходим на площадку, которая немного дальше от дома.
Также девушка обращает внимание на хорошую слышимость в квартире.
- Раньше над нами жила многодетная семья. И это был кошмар. Например, дети в 11-12 часов ночи били игрушками по полу и батареям, прыгали, что-то переворачивали, ломали. Шум был ужасный. Ты ночью лежишь, слушаешь весь этот грохот и не знаешь, как уснуть. Но сейчас им, видимо, дали квартиру в другом месте, поэтому теперь там тишина. Хотя осталась рядом соседка - бабушка, которая на ну очень большой громкости смотрит телевизор. Мы у себя его отлично слышим, что тоже временами дискомфортно.
Отмечает Елена и то, что зимой в квартире в целом тепло.
- Но, наверное, как и во многих домах с центральным отоплением, приходится сталкиваться с дубариной осенью. Еще могу отметить такую деталь, что у нас в доме пока остался действующим мусоропровод, что лично для меня супер удобно, потому что не нужно спускаться вниз, на улицу, но слышала, что их все все-таки собираются заваривать. Надеюсь, это решение все же будет отложено.
“Больше всего поражало отсутствие балконов, из-за чего приходилось сушить вещи на батареях”
В течение четырех лет вместе с подругой квартиру в микрорайоне Юго-Запад-1 снимала Вероника. Сама девушка не из Минска, в студенческие годы жила в общежитии на Петровщине, а потом пришло время искать варианты, куда переселиться.
- Вообще мы с подругой изначально хотели снимать жилье вместе, рассматривали однушки, чтобы было дешевле, потому что в тот момент денег не хватало. Так, нашли квартиру в этом микрорайоне совершенно случайно. Тогда мы обратились в агентство по недвижимости. Особых предпочтений у нас не было. Ключевую роль играл ценник. Агент предлагал нам абсолютно разные районы, и среди них была как раз квартира на Голубева. Мы ее посмотрели, нам понравился хозяин, стоимость оказалась подходящей. В итоге заселились в нее.
Девушка отмечает, что сама по себе однушка у них была очень узкая, с маленькой кухней, для двоих там маловато места, но в тот момент искать что-то другое не было возможности.
- В ней прожила четыре года, а вот моя подруга задержалась. И после того, как я съехала, начала там жить со своим парнем. Большой плюс, что за все эти годы владелец квартиры особо ценник на аренду не менял. Если сравнивать с тем, что происходит по рынку, то она увеличивалась на какие-то копейки.
Сам дом, в котором она жила, был построен в 1985 году. Квартира на первом этаже приносила свои неудобства.
- Летом открыть форточку было проблемой, потому что по вечерам под окнами собирались алкаши. Они не буянили, просто громко разговаривали, а нам это все было хорошо слышно. Да и видеть это пьянство само по себе неприятно, особенно тревожно, возвращаясь поздно домой. К тому же, у меня есть кот, из-за его безопасности тоже старались окна не открывать. Что касается самого дома, то это вроде панелька, но шум соседей мы никогда не слышали, ничего такого не было. Какие-то подвалы, парковки для велосипедов, конечно, у нас тоже отсутствовали, но в тот момент они как будто нам и не были нужны. Но больше всего поражало отсутствие балкона. Моя мама всегда удивлялась, как мы живем без него. А мы как-то привыкли, однако приходилось сушить вещи на батареях.
Несмотря на это, Вероника подчеркивает, что от места у нее остались теплые воспоминания.
- Не знаю, с чем это связано. Может, от того, что студенчество прошло в том районе. Но я вообще думала, что тот спальник в принципе можно рассматривать для жизни. Например, по утрам мне нравилось прогуляться или побегать в парке Павлова. Это в любом случае приятнее, чем по асфальту. Конечно, когда вечером ходишь там, людей побольше. Недалеко от дома есть все нужные магазины, хорошая инфраструктура, то есть по факту можно дальше района, в центр, не выезжать, если только захочется потусить в каких-то барах. Потому что в окрестностях чего-то подобного не особо найдешь.
Сейчас девушка живет за городом, но задумывается о переезде в Минск. Она подчеркивает, что если бы строила свое жилье, то рассмотрела вариант с покупкой квартиры в подобном спальнике.
- Я такой человек, что ближе к вечеру и в выходные меня тянет за город. Я не люблю вот эти каменные застройки, где совсем нет природы. А в таких микрорайонах много зелени и какая-то своя атмосфера. Да, есть свои минусы, но плюсов, как по мне, больше.
“Ощущается, как будто находишься не в городе, а где-то на природе”
Александра вместе с мужем живет в Юго-Западе уже три года. В 2023-м они приобрели здесь квартиру.
- Когда задумались о покупке собственного жилья, начали рассматривать разные варианты. И как раз нашли объявление о подходящем на Realt. Лично мне сильно понравился этот район - рядом с нами два круглосуточных магазина, недалеко рынок со свежими овощами и метро в пяти минутах. В квартире окна выходят прям на сквер, можно любоваться зеленью. Плюс здесь тихо, красиво и очень много птиц. Ощущается, как будто находишься не в городе, а где-то на природе.
Как отмечает девушка, дом, в котором они живут, уже староват. Он был построен в начале 1980-х годов. Подъезд оставляет желать лучшего, но квартиру пара полностью переделала под себя.
- Теперь у нас жилье такое, каким мы хотели его видеть. К тому же, очень теплое. И могу сказать, что в нем достаточно тихо. Хотя для панелек это не совсем свойственно, но нам повезло. Из проблем, с которыми мы столкнулись во время ремонта, могу выделить кривые стены. Чтоб вы понимали, мы не нашли ни одного угла в 90 градусов, поэтому при ремонте пришлось работать с этим, что, конечно, требовало больших затрат.
Александра подчеркивает, что на данном этапе они другие варианты для переезда не рассматривают.
- Нам слишком нравится это место, то, что здесь так много зеленых зон, летом все по-особенному атмосферно. К тому же, мы относительно недавно заселились, поэтому как будто бы слишком рано думать о каких-то других вариантах. Тем более, что мы полностью довольны своим выбором.
Что здесь продается?
Всего в базе Realt в микрорайоне Юго-Запад-1 выставлено на продажу десять квартир. Их стоимость варьируется от 65 500 до 117 тысяч долларов.
По наиболее высокой цене предлагается сразу два варианта. Один из них - светлая
Второй вариант за эту же цену -
Наиболее дешевый вариант в этом микрорайоне -
Еще один доступный вариант
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В 1970-х годах началось освоение юго-западной части Минска. Именно тогда было запланировано возведение четырех новых жилых районов. Первым из них на городских...
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