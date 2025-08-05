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«Здесь будто находишься на природе, а не в городе». Как живется в панельках в Юго-Западе

05.08.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 1970-х годах началось освоение юго-западной части Минска. Именно тогда было запланировано возведение четырех новых жилых районов. Первым из них на городских картах появился Юго-Запад. Сегодня он объединяет четыре микрорайона с большим количеством зеленых зон, отличным транспортным сообщением и хорошо развитой инфраструктурой. Мы побывали в Юго-Западе-1 и узнали у местных о плюсах и минусах жизни здесь.


Строительство этого микрорайона началось в 1977 году, а заселяться жители туда начали уже в конце 1978-го. Здесь возводились преимущественно девятиэтажные панельки, вытянутые в длинные скобообразные линии, - можно увидеть 12-, 15-, 18- и даже 23-подъездные дома.

Кроме жилья, по проекту планировалось строительство общественных центров, социальных и торговых объектов. Так, появились торговый центр “Кірмаш”, рассчитанный на жителей всего Юго-Запада, а также кинотеатр “Берестье”, ставший последним построенным в советский период. В Юго-Западе-1 в то время открылись крупный универсам, комбинат бытового обслуживания, почта, сберкасса и пункт приема стеклотары. Сегодня часть перечисленных объектов продолжает работать. Также недалеко от микрорайона появился крупный торгово-развлекательный центр “Титан”, а в окрестностях - множество заведений на любой вкус.



Что касается дворов Юго-Запада-1, то со временем они густо заросли деревьями и кустарниками, начали утопать в зелени. Не редкость увидеть, как местные жители отдыхают на лавочках в тени или облагораживают цветники под окнами панелек.





“В нашем дворе сомнительный контингент - курящие мамы и пьющие”

Около четырех лет в Юго-Западе живет Елена. Она переселилась сюда после замужества в квартиру родителей супруга. За время проведенное в микрорайоне девушка поняла, что место ей очень нравится.

- Думала, что если будем куда-то переселяться, то также можно рассмотреть Малиновку или Петровщину. Мне нравится, что это такие, если можно сказать, природные места, где очень много зелени, есть варианты, чтобы погулять. И вот на Юго-Западе, как по мне, достаточно широкие улицы. В этом свои плюсы. К тому же, рядом находятся необходимые магазины, аптеки, отлично ходит наземный транспорт в разные уголки Минска, да и до метро идти совсем ничего.


Елена - молодая мама, и для нее важно наличие рядом детских садов и школ.

- С этим в микрорайоне никаких проблем, даже с учетом того, что он достаточно старенький. Недалеко от нашего дома находится два детских сада, школа. Думаю, проблем с местами здесь не будет, а для нас сейчас это актуальный вопрос. Плюсом недалеко от нас находится парк Павлова, который сейчас немного обновился - там сделали детскую площадку, скейтерский городок. Есть еще водоем, возле которого можно прогуляться. Мы там часто бываем. Кстати, рядом с нашим домом еще находится детская площадка, но есть свои нюансы.

Девушка говорит, что ей не совсем нравится двор, в котором они живут.

- Могу сказать, что у нас тут достаточно сомнительный контингент. Кроме пьющих, есть на детских площадках мамы, которые рядом с детьми курят. Для меня это совсем не норма, поэтому мы с ребенком ходим на площадку, которая немного дальше от дома.




Также девушка обращает внимание на хорошую слышимость в квартире.

- Раньше над нами жила многодетная семья. И это был кошмар. Например, дети в 11-12 часов ночи били игрушками по полу и батареям, прыгали, что-то переворачивали, ломали. Шум был ужасный. Ты ночью лежишь, слушаешь весь этот грохот и не знаешь, как уснуть. Но сейчас им, видимо, дали квартиру в другом месте, поэтому теперь там тишина. Хотя осталась рядом соседка - бабушка, которая на ну очень большой громкости смотрит телевизор. Мы у себя его отлично слышим, что тоже временами дискомфортно.



Отмечает Елена и то, что зимой в квартире в целом тепло.

- Но, наверное, как и во многих домах с центральным отоплением, приходится сталкиваться с дубариной осенью. Еще могу отметить такую деталь, что у нас в доме пока остался действующим мусоропровод, что лично для меня супер удобно, потому что не нужно спускаться вниз, на улицу, но слышала, что их все все-таки собираются заваривать. Надеюсь, это решение все же будет отложено.




“Больше всего поражало отсутствие балконов, из-за чего приходилось сушить вещи на батареях”

В течение четырех лет вместе с подругой квартиру в микрорайоне Юго-Запад-1 снимала Вероника. Сама девушка не из Минска, в студенческие годы жила в общежитии на Петровщине, а потом пришло время искать варианты, куда переселиться.

- Вообще мы с подругой изначально хотели снимать жилье вместе, рассматривали однушки, чтобы было дешевле, потому что в тот момент денег не хватало. Так, нашли квартиру в этом микрорайоне совершенно случайно. Тогда мы обратились в агентство по недвижимости. Особых предпочтений у нас не было. Ключевую роль играл ценник. Агент предлагал нам абсолютно разные районы, и среди них была как раз квартира на Голубева. Мы ее посмотрели, нам понравился хозяин, стоимость оказалась подходящей. В итоге заселились в нее.


Девушка отмечает, что сама по себе однушка у них была очень узкая, с маленькой кухней, для двоих там маловато места, но в тот момент искать что-то другое не было возможности.

- В ней прожила четыре года, а вот моя подруга задержалась. И после того, как я съехала, начала там жить со своим парнем. Большой плюс, что за все эти годы владелец квартиры особо ценник на аренду не менял. Если сравнивать с тем, что происходит по рынку, то она увеличивалась на какие-то копейки.




Сам дом, в котором она жила, был построен в 1985 году. Квартира на первом этаже приносила свои неудобства.

- Летом открыть форточку было проблемой, потому что по вечерам под окнами собирались алкаши. Они не буянили, просто громко разговаривали, а нам это все было хорошо слышно. Да и видеть это пьянство само по себе неприятно, особенно тревожно, возвращаясь поздно домой. К тому же, у меня есть кот, из-за его безопасности тоже старались окна не открывать. Что касается самого дома, то это вроде панелька, но шум соседей мы никогда не слышали, ничего такого не было. Какие-то подвалы, парковки для велосипедов, конечно, у нас тоже отсутствовали, но в тот момент они как будто нам и не были нужны. Но больше всего поражало отсутствие балкона. Моя мама всегда удивлялась, как мы живем без него. А мы как-то привыкли, однако приходилось сушить вещи на батареях.



Несмотря на это, Вероника подчеркивает, что от места у нее остались теплые воспоминания.

- Не знаю, с чем это связано. Может, от того, что студенчество прошло в том районе. Но я вообще думала, что тот спальник в принципе можно рассматривать для жизни. Например, по утрам мне нравилось прогуляться или побегать в парке Павлова. Это в любом случае приятнее, чем по асфальту. Конечно, когда вечером ходишь там, людей побольше. Недалеко от дома есть все нужные магазины, хорошая инфраструктура, то есть по факту можно дальше района, в центр, не выезжать, если только захочется потусить в каких-то барах. Потому что в окрестностях чего-то подобного не особо найдешь.





Сейчас девушка живет за городом, но задумывается о переезде в Минск. Она подчеркивает, что если бы строила свое жилье, то рассмотрела вариант с покупкой квартиры в подобном спальнике.

- Я такой человек, что ближе к вечеру и в выходные меня тянет за город. Я не люблю вот эти каменные застройки, где совсем нет природы. А в таких микрорайонах много зелени и какая-то своя атмосфера. Да, есть свои минусы, но плюсов, как по мне, больше.



“Ощущается, как будто находишься не в городе, а где-то на природе”

Александра вместе с мужем живет в Юго-Западе уже три года. В 2023-м они приобрели здесь квартиру. 

- Когда задумались о покупке собственного жилья, начали рассматривать разные варианты. И как раз нашли объявление о подходящем на Realt. Лично мне сильно понравился этот район - рядом с нами два круглосуточных магазина, недалеко рынок со свежими овощами и метро в пяти минутах. В квартире окна выходят прям на сквер, можно любоваться зеленью. Плюс здесь тихо, красиво и очень много птиц. Ощущается, как будто находишься не в городе, а где-то на природе.


Как отмечает девушка, дом, в котором они живут, уже староват. Он был построен в начале 1980-х годов. Подъезд оставляет желать лучшего, но квартиру пара полностью переделала под себя.

- Теперь у нас жилье такое, каким мы хотели его видеть. К тому же, очень теплое. И могу сказать, что в нем достаточно тихо. Хотя для панелек это не совсем свойственно, но нам повезло. Из проблем, с которыми мы столкнулись во время ремонта, могу выделить кривые стены. Чтоб вы понимали, мы не нашли ни одного угла в 90 градусов, поэтому при ремонте пришлось работать с этим, что, конечно, требовало больших затрат.




Александра подчеркивает, что на данном этапе они другие варианты для переезда не рассматривают.

- Нам слишком нравится это место, то, что здесь так много зеленых зон, летом все по-особенному атмосферно. К тому же, мы относительно недавно заселились, поэтому как будто бы слишком рано думать о каких-то других вариантах. Тем более, что мы полностью довольны своим выбором.



Что здесь продается?

Всего в базе Realt в микрорайоне Юго-Запад-1 выставлено на продажу десять квартир. Их стоимость варьируется от 65 500 до 117 тысяч долларов.

По наиболее высокой цене предлагается сразу два варианта. Один из них - светлая трехкомнатная квартира общей площадью 66,26 квадратов. Находится она на шестом этаже девятиэтажки 1978 года постройки. Расположена в тамбуре на две квартиры. В 2013 году в доме проводился капитальный ремонт с заменой труб, проводки, установкой окон и рам с профилем ПВХ, утеплением и окраской фасада. Во дворе дома оборудована детская площадка и есть автомобильные парковки. В квартире сделан хороший ремонт, поэтому после покупки можно сразу заселяться. Хотят за такую трешку 117 тысяч долларов, то есть 1 766 тысяч долларов за квадрат. 











Второй вариант за эту же цену - четырехкомнатная квартира общей площадью 80,7 квадратов. Дом, в котором она находится, - двенадцатиэтажная панелька, введенная в эксплуатацию в 1988 году. В самой квартире - четыре раздельные жилые комнаты и просторная кухня правильной формы площадью 8,8 квадратов, где уже установлен кухонный гарнитур. В квартире также сделан ремонт: на полу уложена пробка, стены оштукатурены и оклеены обоями, потолки окрашены. Ванная и санузел облицованы плиткой. Сама по себе квартира светлая и теплая. Окна из нее выходят на две стороны. Метр квадратный в такой четырехкомнатной оценивается в 1 450 тысяч долларов.










Наиболее дешевый вариант в этом микрорайоне - однушка общей площадью 34,8 квадратов. Квартира размещена на первом этаже девятиэтажного дома, построенного в 1978 году. Капитальный ремонт в нем проводился в 2018 году, тогда полностью были заменены трубы. Однушка готова к проживанию. Владельцы могут оставить все, что находится в квартире: кухонный гарнитур, холодильник, СВЧ печь, стиральную машину, раскладной двуспальный диван и другую мебель. Кроме того, в жилье установлена металлическая входная дверь и стеклопакеты, в коридоре есть встроенный шкаф. Просят за такую однушку 65 500 тысяч долларов (1 882 тысячи долларов за метр квадратный).






Еще один доступный вариант однушки расположен на проспекте Газеты Звязда, д.17. Квартира находится на девятом этаже девятиэтажки 1979 года постройки. В доме есть технический этаж. Общая площадь однокомнатной квартиры - 35,1 метр квадратный. В ней отличная планировка: большая изолированная комната 17,1 квадрат с выходом на лоджию, кухня - 7,1 квадрат, раздельный санузел и просторная прихожая. В квартире сделан аккуратный ремонт - ламинат, натяжные потолки, установлены стеклопакеты и металлическая входная дверь. Во дворе дома есть зеленая зона и обустроены места для парковки. Стоимость такой однушки оценивается в 69 900 тысяч долларов (1 991 доллар за квадрат).










 
Теги: Минск
 
 
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В 1970-х годах началось освоение юго-западной части Минска. Именно тогда было запланировано возведение четырех новых жилых районов. Первым из них на городских...
 
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