«Здесь будто находишься на природе, а не в городе». Как живется в панельках в Юго-Западе

Елена - молодая мама, и для нее важно наличие рядом детских садов и школ.

- С этим в микрорайоне никаких проблем, даже с учетом того, что он достаточно старенький. Недалеко от нашего дома находится два детских сада, школа. Думаю, проблем с местами здесь не будет, а для нас сейчас это актуальный вопрос. Плюсом недалеко от нас находится парк Павлова, который сейчас немного обновился - там сделали детскую площадку, скейтерский городок. Есть еще водоем, возле которого можно прогуляться. Мы там часто бываем. Кстати, рядом с нашим домом еще находится детская площадка, но есть свои нюансы.

Девушка говорит, что ей не совсем нравится двор, в котором они живут.

- Могу сказать, что у нас тут достаточно сомнительный контингент. Кроме пьющих, есть на детских площадках мамы, которые рядом с детьми курят. Для меня это совсем не норма, поэтому мы с ребенком ходим на площадку, которая немного дальше от дома.