|
«Дома до 50 тысяч долларов покупают не раздумывая». Что происходит на рынке загородки прямо сейчас
07.08.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Хоть уже и прошла большая часть лета, рынок загородки по-прежнему активен. Покупатели продолжают смотреть загородные дома и даже дачи. Традиционно дачные домики в июле покупают уже реже, чем в июне, но этот сегмент интересует покупателей и в конце лета. Что происходит с домами и дачами прямо сейчас, Realt поинтересовался у представителей разных агентств недвижимости.
«Покупатели чаще берут кредиты на дома за 100-200 тысяч долларов»
— Июль подтвердил устойчивую тенденцию к росту интереса к загородной недвижимости, особенно в сегменте готовых домов и участков с развитой инфраструктурой, — отмечает специалист по работе с недвижимостью агентства «7 этажей» Дарья Запрягаева. — Покупатели все чаще делают выбор в пользу объектов, которые можно сразу использовать — без необходимости долгой стройки или дополнительных вложений. В приоритете по-прежнему остаются дома стоимостью до ста тысяч долларов с подведенными коммуникациями: водоснабжением, канализацией, электричеством и газом.
Особое внимание покупатели продолжают уделять объектам вблизи города — в радиусе до 30 км от мегаполиса. Такой формат позволяет сочетать уединение и природу с возможностью быстро добраться до работы, учебных заведений или медицинских учреждений. В этом сегменте остаются популярны одноэтажные дома в стиле шале площадью около 150 квадратов, выполненные из газосиликатных блоков или керамзитобетона — оптимальный вариант для тех, кто ценит качество и быстроту заселения.
Однако сохраняется спрос на быстровозводимые решения. Например, каркасные дома.
В сегменте сезонных дач наблюдается стабильный интерес при бюджете до 15 тысяч долларов — особенно в пределах 35 км от города. Участки в садовых товариществах с коммуникациями остаются востребованными: ценовой диапазон до 20 тысяч долларов привлекает покупателей, ищущих недорогой способ иметь собственный уголок за городом.
Для тех, кто планирует круглогодичное проживание за городом, наиболее привлекательным остается сегмент домов стоимостью от 100 до 200 тысяч долларов.
В условиях повышения ставок по кредитам увеличился спрос на ипотечное финансирование именно в этом сегменте: покупатели предпочитают приобретать полностью готовые объекты без необходимости самостоятельной отделки или строительства.
Интерес к квартирам за городом снизился из-за роста стоимости кредитов, однако активность на рынке участков для будущего строительства продолжает расти. Банки активнее кредитуют приобретение участков, что стимулирует развитие этого сегмента.
Это особенно важно для инвесторов и тех, кто стремится закрепить выгодное расположение в данный момент.
В июле не наблюдалось значимого интереса к сезонным домам, не предназначенным для зимнего проживания. Цены оставались практически стабильными, без резких колебаний и значительных скачков на рынке.
Ожидаемо увеличился спрос на объекты стоимостью
Покупатели все чаще делают выбор в пользу высокого качества и комфорта, а не только исходя из стоимости. Для них по-прежнему важны такие аспекты, как удобное расположение, готовность объекта к заселению, хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура. Рынок продолжает активно развиваться, предлагая все более современные и разнообразные варианты недвижимости, отвечающие новым требованиям покупателей.
«С прошлого лета цены на загородку выросли на 5-7%»
— Июль выдался довольно активным на рынке загородной недвижимости: покупали дачи, дома, участи и недострои, — констатирует руководитель отдела продаж загородной недвижимости агентства «Авангард Недвижимость» Сергей Юхновец. — Спросом пользовались объекты во всех категориях, если на них была выставлена рыночная цена. Хоть уже и прошла большая часть летнего, а соответственно и дачного сезона, покупатели все равно еще присматривают дачи и надеятся успеть насладиться последними деньками уходящего лета. Продавцы тоже спешат продать свои дома и дачи, чтоб решить вопрос в этом сезоне. Как следствие — цены начинают понемногу снижаться.
Но все-таки нельзя говорить о глобальных снижениях, если сравнивать с весной этого года. Как всегда важен фактор скорости: если клиенту нужно продать свой объект быстро, тогда он изначально ставит невысокую цену — в таком случае, конечно, сделка пройдет быстрее.
Есть и вторая категория клиентов — они заходят на рынок с ценой выше среднего и затем понемногу снижают цену, пока не найдут своего покупателя. На мой взгляд это наиболее оптимальный вариант.
Третья категория — клиенты, которые не спешат и готовы продавать свои объекты год, два или три, пока не получат сумму, которую они хотят.
Если сравнивать теперешние цены на загородку с ценами прошлогоднего лета, можно с уверенностью сказать, что в этом году они выросли примерно на 5-7% Повлияло на это прежде всего снижение курса доллара и рост цен на квартиры в Минске.
Я всегда рекомендую продавцам и покупателям решать жилищный вопрос здесь и сейчас. Никто не знает, какой курс доллара будет в следующем году. А это напрямую влияет на цену недвижимости: если доллар вырастет — цены будут снижаться, а если падать цены будут расти.
«Раньше чаще покупали дачи, а теперь дома»
— Июль в этом году оказался хорошим месяцем на рынке загородной недвижимости. Он был немного спокойнее, чем июнь — особенно если мы говорим о количестве проданных дач, — говорит специалист по недвижимости агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — В июне, по данным НКА, в Минском районе было продано 107 домов и 99 дач. В июле — 98 домов и 82 дачи. Июльские значения еще могут увеличиться, потому что сделки, проведенные в конце прошлого месяца еще не попали в эту статистику. Но все равно маловероятно, что эти цифры будут выше тех, что мы видели в июне.
В прошлом году ситуация была такой же: июль оказался немного спокойнее июня по количеству сделок.
Из-за того, что квартиры сильно подорожали, в последние годы сильно изменился и рынок загородной недвижимости. Многие, кто ориентировался на покупку квартиры, стали присматривать загородный дом.
Давайте сравним с 2022-м годом. Тогда с января по июль было продано 397 домов и 523 дачи. В 2023 году — 487 домов и 514 дач. В 2024-м количество домов снова увеличилось — их было продано 627, а дач — 601. Мы видим, что в 2022 году количество проданных дач было значительно больше количества домов. К 2024 году эти цифры практически сравнялись. В 2025 году было продано 609 домов и 592 дачи.
Кстати, в отличие от Минского района, по Минской области соотношение домов и дач практически не изменилось. В 2022 году домов было продано в два раза больше чем дач. К 2025 году рынок немного подрос, но соотношение осталось приблизительно тем же.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоть уже и прошла большая часть лета, рынок загородки по-прежнему активен. Покупатели продолжают смотреть загородные дома и даже дачи. Традиционно дачные домики в...
|
Архив (Новости Экономики)