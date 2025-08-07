«Дома до 50 тысяч долларов покупают не раздумывая». Что происходит на рынке загородки прямо сейчас

В сегменте сезонных дач наблюдается стабильный интерес при бюджете до 15 тысяч долларов — особенно в пределах 35 км от города. Участки в садовых товариществах с коммуникациями остаются востребованными: ценовой диапазон до 20 тысяч долларов привлекает покупателей, ищущих недорогой способ иметь собственный уголок за городом.

Для тех, кто планирует круглогодичное проживание за городом, наиболее привлекательным остается сегмент домов стоимостью от 100 до 200 тысяч долларов.