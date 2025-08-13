Откуда у людей такие деньги на квартиры в Минске? Разбираемся

В Минске - самые высокие доходы, которые «не видит» статистика

В пометках Белстата о медианных зарплатах указано: считали по «юридическим лицам всех форм собственности, за исключением юридических лиц без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (кроме холдингов).

Нашла статистику за 2024 год .

В том же Минске 55,8 тысячи юрлиц, в которых трудятся 867,5 тысяч человек. Несложно прикинуть, что подавляющее большинство этих юрлиц – микроорганизации, раз в среднем на юрлицо в Минске приходится 15,5 человек.

То есть работает в Минске, например, успешная небольшая частная компания, в которой 4-49 человек. И условные инженеры, проектировщики, бухгалтер, монтажники т.д. там зарабатывают 4-15 тысяч рублей в месяц, наемный директор – все 20 тысяч. Но их зарплаты статистика не учитывает.