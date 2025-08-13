|
Откуда у людей такие деньги на квартиры в Минске? Разбираемся
13.08.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это самый популярный вопрос у людей, которые никак не поспевают за ростом цен в Минске. Мы уже
Что говорит статистика о зарплатах населения
Каждый год в мае и ноябре Белстат, помимо средней, считает медианную и модальную зарплаты.
Про модальную зарплату в мае
Итак, в Минске:
от 1000,1 до 2000 руб. зарабатывали 27,4%; от 2000,1 до 3000 руб. – 30,8%. Свыше 3000 руб. увидели в расчетниках 35,5% работников.
Ну и работники с зарплатами выше 10 тысяч рублей в основном трудятся в Минске. Таких, правда, всего 0,75%.
Важно также понимать, чьи доходы считает Национальный статистический комитет. Для подсчета модальных цифр он проанализировал данные о майских зарплатах почти 2 миллионов 518 тыс. человек. При этом всего в экономике страны было занято почти 4 150 тыс. человек.
То есть мы не видим данные о доходах более чем 1 миллиона 630 тысяч занятых в экономике сограждан. А это более трети (!) от всех занятых в экономике.
В Минске - самые высокие доходы, которые «не видит» статистика
В пометках Белстата о медианных зарплатах указано: считали по «юридическим лицам всех форм собственности, за исключением юридических лиц без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (кроме холдингов).
Нашла
В том же Минске 55,8 тысячи юрлиц, в которых трудятся 867,5 тысяч человек. Несложно прикинуть, что подавляющее большинство этих юрлиц – микроорганизации, раз в среднем на юрлицо в Минске приходится 15,5 человек.
То есть работает в Минске, например, успешная небольшая частная компания, в которой 4-49 человек. И условные инженеры, проектировщики, бухгалтер, монтажники т.д. там зарабатывают 4-15 тысяч рублей в месяц, наемный директор – все 20 тысяч. Но их зарплаты статистика не учитывает.
Доходы предпринимателей (индивидуальных предпринимателей и самозанятых в том числе) зарплатой с точки зрения статистики не считаются, поэтому тоже остаются «незримыми». А только ИП в Минске на начало 2024 года насчитывалось около 68,3 тысяч. Понятно, что часть из них – не работают, только числяться, еще часть - с небольшими доходами, но есть ведь и очень успешные ипэшники.
Все эти люди – и в микрокомпаниях, и предприниматели, и самозанятые - учувствуют в экономике, платят налоги, взносы. И многие зарабатывают гораздо больше, чем в найме.
У них есть возможность копить деньги. У самых состоятельных из них – улучшать жилищные условия или инвестировать в недвижимость.
Наследство в помощь
Часто задающиеся вопросом, а откуда такие деньги
Представьте себе типичную благополучную советскую семью с двумя детьми, которой в 1970-1980-м году советское государство дало квартиру. Сейчас родителям за семьдесят, а то и восемьдесят, их детям – около пятидесяти. Наверняка они уже с квартирами в условной Каменной Горке. Скорее всего, внуков 3-4, но не факт, что все живут в Минске. То есть на наследственную квартиру будут претендовать 1-3 человека. А еще наверняка есть дача недалеко от Минска. Вот внукам и 40-60 тысяч долларов на первоначальный взнос. Наверняка у них (а может, родители помогут) найдётся еще тысяч 20 долларов.
Если внуки могут показать банку среднюю минскую зарплату (что-то вроде тысячи долларов чистыми), могут докредитоваться еще на 20-30 тысяч долларов. И вот уже в распоряжении 80-110 тысяч на квартиру.
Да, по наблюдениям агентств недвижимости, сейчас каждая четвертая покупка – с привлечением кредита. Кредиты нынче дорогие – популярность их падает, но если нужно одолжить небольшую сумму – люди берут.
Деньги из цепочки
Помним, что существует и традиционное огромное количество цепочных сделок. Когда продается одна квартира поменьше, покупается вторая побольше. Либо продается большая ненужная квартира, и покупается две небольшие. В этих схемах тоже участвуют накопления и кредиты.
И да, можно удивляться ценам в объявлениях. Но реальность такова – почти 80% купленных на вторичном рынке в Минске квартир стоят до 100 тысяч долларов. То есть вписываются в описанные выше схемы приобретения.
Ежегодно до 10% квартир на вторичном рынке появляются от очередников и переселяемых. Типичная схема – выселили из половины частного дома при сносе, выдали большую квартиру в новом доме. Жить в квартире люди не желают, и, скорее всего, продадут по рыночной цене, чтобы разъехаться.
Либо очередники построили по госцене, но без льгот, небольшую квартиру. Не там, где хотели, а там, где предложили. Квартира продается (за 70-90 тысяч), добавляются семейные накопления, деньги от продажи дачи, кредиты, что-то одалживается у родственников (вариантов много) – и покупается что-то попросторней и попрестижней, уже тысяч за 90-130.
Поддержка рынка из регионов
Еще одна категория покупателей – люди из регионов. Они либо переезжают сюда (соответственно, продав все в своем регионе) и вложив накопления, взяв кредиты. Либо покупают что-то маленькое как страховку для детей – когда те поедут учится в Минск. Да, покупатели из регионов зачастую – обеспеченные, мотивированные, желающие зарабатывать. В разное время доля их – от 8 до 20%.
В общем, вместо резюме. Можно удивляться ценам и сетовать на них.
Можно констатировать, что рынок – на пределе платежеспособного спроса.
Но ключевое тут – есть пока еще платежеспособный спрос.
Цены диктует рынок. Рынку диктуют доходы белорусского среднего класса и его возможности получить, если не хватает, кредит. Не будет у нашего среднего класса таких денег, не будет возможности делать сбережения, кредитоваться - не будет и таких цен.
***
Много в тексте говорилось про такой инструмент «добычи» части денег на покупку жилья, как кредитование. С 13 августа этот инструмент станет гораздо менее доступным. Ставки на приобретение вторички по «главному кредиту на вторичку», «Ипотека Экспресс» от Беларусбанка, повышаются до 18,5% годовых – на общих основаниях, и до 16,5% - для нуждающихся. (Буквально вчера это было 17,65% и 14,75%).
Ставки выше 18% годовых воспринимаются уже как запретительные. И если сейчас четверть сделок на вторичном рынке проходит с привлечением кредита, можно ожидать – как минимум половина «кредитных» покупателей уйдут с рынка. Их доходов просто не хватит, чтобы получить нужную сумму от банка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это самый популярный вопрос у людей, которые никак не поспевают за ростом цен в Минске. Мы уже разобрались с мифом, что цены разгоняют россияне, но вопрос...
|
Архив (Новости Экономики)