|
5 тысяч долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона
14.08.2025 13:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
На аукцион были выставлены три лота — земельных участка в деревне Избицкое, агрогородке Юрьево и деревне Тадулино.
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624885602801000178 находится в д. Избицкое на ул. Поселочной, 39 В. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подведения к дому электро-, водо- и газоснабжения.
Стартовая цена на лот составила 14 000 рублей. На лот претендовали 4 человека. В ходе торгов цена на лот возросла до 46 500 рублей, или 15 631 доллар по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624885610501000335 расположен в аг. Юрьево на ул. Советской, 39. Земельный надел насчитывает 15,16 сотки и оснащен электричеством, водой и газом.
Начальная цена на лот составила 15 000 рублей. На него претендовал один человек. Участок реализован единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 294 доллара.
Лот № 3 — участок № 1 с кадастровым номером 624885605501000138 расположен в д. Тадулино на ул. Садовой. Есть возможность подведения к дому электричества.
Земельный надел насчитывает 15 соток и был оценен в 16 500 рублей. Заявок на лот не поступило.
Напомним, что в мае участок на ул. Садовой продали единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 12 600 рублей, или 4 183 доллара.
Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
|
Архив (Новости Экономики)