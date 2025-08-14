ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5 тысяч долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

14.08.2025 13:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.


На аукцион были выставлены три лота — земельных участка в деревне Избицкое, агрогородке Юрьево и деревне Тадулино. 

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624885602801000178 находится в д. Избицкое на ул. Поселочной, 39 В. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подведения к дому электро-, водо- и газоснабжения. 

Стартовая цена на лот составила 14 000 рублей. На лот претендовали 4 человека. В ходе торгов цена на лот возросла до 46 500 рублей, или 15 631 доллар по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624885610501000335 расположен в аг. Юрьево на ул. Советской, 39. Земельный надел насчитывает 15,16 сотки и оснащен электричеством, водой и газом. 

Начальная цена на лот составила 15 000 рублей. На него претендовал один человек. Участок реализован единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 294 доллара.

Лот № 3 — участок № 1 с кадастровым номером 624885605501000138  расположен в д. Тадулино на ул. Садовой. Есть возможность подведения к дому электричества. 

Земельный надел насчитывает 15 соток и был оценен в 16 500 рублей. Заявок на лот не поступило. 

Напомним, что в мае участок на ул. Садовой продали единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 12 600 рублей, или 4 183 доллара. 

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Откуда у людей такие деньги на квартиры в Минске? Разбираемся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика