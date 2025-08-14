«Боялись, что будет ажиотаж и мест не хватит». Побывали внутри первого детсада в Зеленой гавани

– Сейчас ведется набор персонала в детский сад. Мы помогаем с набором специалистов, готовы помочь и с доставкой сотрудников. Если возникнет такая необходимость, то организуем подвоз, – говорит Андрей Пашев.

Интересуемся наличием очередей и наполнением групп.

– Мы боялись, что будет ажиотаж, ведь на место в детском саду могут претендовать не только жители Зеленой гавани, но также Колодищей и других населенных пунктов. Но кажется, все, кто хотел именно в этот детский сад, сюда и попали. На сегодняшний день группы почти полностью укомплектованы.