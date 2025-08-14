ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Боялись, что будет ажиотаж и мест не хватит». Побывали внутри первого детсада в Зеленой гавани

14.08.2025 16:29 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Первой (и долгожданной) инфраструктурной ласточкой в Зеленой гавани стал детский сад на 240 детей. Дошкольное учреждение за собственные средствавозвел застройщик «А-100 Девелопмент». Сегодня новый детсад показали журналистам. Realt побывал внутри необычного садика и узнал, пришлось ли родителям стоять в очереди, чтобы сюда попасть.


Детский сад появился на Хвойной аллее (именно так называется местная улица). Рядом в будущем возведут и другую инфраструктуру, в том числе школу. Планируется, что полоса общественных зданий будет отделять Зеленую гавань от Зеленого бора, который проектируется по соседству.



Мы заходим на территорию и оказываемся в каком-то модном общественном пространстве. Вокруг – ухоженные газоны, дорожки, деревянные беседки, детские площадки и взрослые березки. Деревья тут, кстати, сохраняли по максимуму.




Обращаем внимание на многочисленные скворечники. Они здесь не случайно. Ведь детский сад под названием «Птичий дом» стилизован под гнездо. Главный архитектор «А-100 Девелопмент» Андрей Пашев рассказывает, что в квартале пока нет ни голубей, ни воробьев, зато есть около 70 видов птиц, которые живут в заказнике «Стиклево» и порой прилетают в Зеленую гавань. Поэтому в благоустройстве квартала предусмотрено много кормушек, поилок и даже купалок.



Детский сад был построен всего за год. Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп. Между уровнями можно передвигаться по лестнице или на лифте.


Мы проходим внутрь и жалеем, что наши дошкольные годы уже позади. Вокруг – приятные цвета, милые рисунки, кукольная мебель.



Площадь типовой группы насчитывает 80-90 квадратных метров. Пространство разделено на несколько зон. Тут есть игровая, буфетная, спальня и кладовка.




Архитектор обращает наше внимание на раздевалку с подогреваемыми шкафчиками.


Дальше осматриваем спортивный и музыкальный залы. Представьте себе, тут есть даже театр-батлейка!




На втором этаже нам показывают кабинеты психолога и логопеда. В одном мы замечаем то, что точно понравится детишкам – интерактивную песочницу с функцией дополненной реальности.



Что касается питания, то в садике будет «столовая» полного цикла. То есть, готовить все блюда повара будут непосредственно тут. В группы еда будет доставляться на специальном лифте.



Спускаемся на первый этаж. Тут расположена администрация и медицинские кабинеты. На случай болезни или травматической ситуации даже предусмотрены изоляторы: до приезда родителей или скорой малыша поместят в небольшую комнату с кроваткой и очистителем воздуха.



На строительство и оборудование детсада застройщик потратил 4 миллиона долларов. Сейчас детский сад уже передан на баланс Минского района. Ожидается, что заработает «Птичий дом» в середине сентября.


– Сейчас ведется набор персонала в детский сад. Мы помогаем с набором специалистов, готовы помочь и с доставкой сотрудников. Если возникнет такая необходимость, то организуем подвоз, – говорит Андрей Пашев.

Интересуемся наличием очередей и наполнением групп.

– Мы боялись, что будет ажиотаж, ведь на место в детском саду могут претендовать не только жители Зеленой гавани, но также Колодищей и других населенных пунктов. Но кажется, все, кто хотел именно в этот детский сад, сюда и попали. На сегодняшний день группы почти полностью укомплектованы.


Кстати, в Зеленой гавани в настоящий момент зарегистрировано около 1000 человек, среди которых – 133 дошкольника. Всего же по планам застройщика, в квартале будет проживать около 20 тысяч человек. Для них построят еще три детских сада, школу, магазины, поликлинику и многое другое.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первой (и долгожданной) инфраструктурной ласточкой в Зеленой гавани стал детский сад на 240 детей. Дошкольное учреждение за собственные...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Откуда у людей такие деньги на квартиры в Минске? Разбираемся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика