«Боялись, что будет ажиотаж и мест не хватит». Побывали внутри первого детсада в Зеленой гавани
Первой (и долгожданной) инфраструктурной ласточкой в Зеленой гавани стал детский сад на 240 детей. Дошкольное учреждение за собственные средствавозвел застройщик «А-100 Девелопмент». Сегодня новый детсад показали журналистам. Realt побывал внутри необычного садика и узнал, пришлось ли родителям стоять в очереди, чтобы сюда попасть.
Обращаем внимание на многочисленные скворечники. Они здесь не случайно. Ведь детский сад под названием «Птичий дом» стилизован под гнездо. Главный архитектор «А-100 Девелопмент» Андрей Пашев рассказывает, что в квартале пока нет ни голубей, ни воробьев, зато есть около 70 видов птиц, которые живут в заказнике «Стиклево» и порой прилетают в Зеленую гавань. Поэтому в благоустройстве квартала предусмотрено много кормушек, поилок и даже купалок.
– Сейчас ведется набор персонала в детский сад. Мы помогаем с набором специалистов, готовы помочь и с доставкой сотрудников. Если возникнет такая необходимость, то организуем подвоз, – говорит Андрей Пашев.
Интересуемся наличием очередей и наполнением групп.
– Мы боялись, что будет ажиотаж, ведь на место в детском саду могут претендовать не только жители Зеленой гавани, но также Колодищей и других населенных пунктов. Но кажется, все, кто хотел именно в этот детский сад, сюда и попали. На сегодняшний день группы почти полностью укомплектованы.
