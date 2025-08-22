Застройщики определились с «нормальными» ценами. Что происходит с новостройками и чего ждать дальше

Что происходило с ценами?

Самые «яркие» эпизоды акций и скидок были связаны с квартирами-студиями. Изначально застройщики переоценили спрос на них, цены квадратного метра доходили до 2500 долларов. В середине лета и сейчас можно констатировать – в комфорт-классе за студию не готовы отдавать больше 2000 долларов за квадратный метр, в эконом-классе (пожалуй, к нему можно отнести дом коридорного типа на Каролинской) – больше 1600. И после снижения цен предложение все еще остается значительным.

С ценником на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в большинстве ЖК в июле-первой половине августа ничего не происходило. Продажи везде, где цена адекватна рынку, шли обычными темпами.

И по-прежнему «стояли колом» там, где цена изначально была завышена.

Единственным ньюсмейкером был ЖК Гулливер от госзастройщика. Тут выпустили в продажу второй коммерческий дом с «космическим» ценником 5800 рублей за квадратный метр. Партия 42-метровых квартир предлагалась без паркинга, по 6200/м2, и ее быстро разобрали, завис только первый жилой этаж над коммерческими помещениями.

Полноценные же двушки и трешки по 5800 и с обременением в виде паркинга за 70 тысяч рублей никого не соблазнили. Многие задались вопросом, а зачем выставили такой пугающий ценник во втором доме, на стадии начала строительства? Когда в первом доме большие квартиры по 4800 + паркинг не берут?

Расчет у маркетологов был нехитрый. Народ увидит, что цены во втором доме еще больше, и скупит 2-3-комнатные в первом доме. Там уже приступают к фасаду, а полгода не получается продать почти шесть десятков квартир. Но расчет не сработал, «испугавшихся» оказалось слишком мало.

«Помогла» продавцам только следующая акция – часть квартир «открепили» от паркинга, подняв в них цену квадратного метра до 5000 рублей. Таким образом удалось реализовать два десятка квартир (из партии «без паркинга», таких еще с полтора десятка осталось в продаже).