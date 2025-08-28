Техника для осознанных людей и любителей комфорта. Смотрим, что и почем продается в премиум-реселлере Apple

«Мы не ориентируется на то, чтобы бездумно продать, мы выявляем потребности клиента»

Максим обращает внимание: чтобы стать консультантом в магазине, нужно сдать экзамен по стандартам Apple. Есть перечень документов и регламентов, которые необходимо изучить заранее. Важно знать стандарты продаж, абсолютно всю технику, ее функционал. После обучения, которое длится до трех месяцев, назначается экзамен и только после его успешной сдачи можешь называться консультантом и работать с покупателями, до этого времени — стажер.