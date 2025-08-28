|
Техника для осознанных людей и любителей комфорта. Смотрим, что и почем продается в премиум-реселлере Apple
Первый из магазинов появился по адресу Ленина, 5 тринадцать лет назад. Второй около пяти лет назад — в ТРЦ Galleria Minsk. Также у i-Store есть собственный
Мы находимся в магазине, по улице Ленина, 5. Чтобы посетители комфортно себя чувствовали, на входе их сразу окутывает приятный запах. В помещении много света, а товары на витринах разложены по сегментам, чтобы нужное было проще найти. Поражает, насколько ровно, буквально под линеечку, выставлен ассортимент. Все это, несомненно, приятно радует глаз. И уже с первых минут хочется задержаться в магазине подольше.
— Apple дает четкий план того, что должно быть в магазине, прописываются стандарты мебели и площадь помещения. Например, мы не имели права делать столы выше, ниже или шире тех параметров, которые определены Apple. Также обязательно присутствие специалистов, которые оказывают услуги по сервису, переносу данных, настройке iPhone и так далее. Мы должны были выполнить всё в соответствии с этими стандартами и уже после этого получили статус ApplePremium Reseller — объясняет собственник i-Store Максим Бобко.
«Мы не ориентируется на то, чтобы бездумно продать, мы выявляем потребности клиента»
Максим обращает внимание: чтобы стать консультантом в магазине, нужно сдать экзамен по стандартам Apple. Есть перечень документов и регламентов, которые необходимо изучить заранее. Важно знать стандарты продаж, абсолютно всю технику, ее функционал. После обучения, которое длится до трех месяцев, назначается экзамен и только после его успешной сдачи можешь называться консультантом и работать с покупателями, до этого времени — стажер.
— Такой подход выгодно отличает нас от конкурентов. Мы не ориентируемся на то, чтобы бездумно что-то продать, мы выявляем потребности клиента. Например, к нам приходит человек, говорит — «Я хочу
Максим вспоминает, что в 2022-м году на рынке образовался хаос. Тогда перестали существовать большинство официальных каналов поставки. Это породило большой рынок серых поставщиков.
— Понятно, что сейчас на сером рынке приобрести технику можно дешевле, потому что она без гарантии производителя и сертификатов безопасности, нет уверенности в оригинальности устройства, не потрачены деньги на логистику, растаможку, ввозной НДС. Это и есть ответ на вопрос, почему у нас дороже. Кого-то устраивает покупать технику у непроверенных поставщиков и продавцов. Но наши покупатели — это осознанные люди, для которых приобретение устройства — не спонтанная покупка. Они привыкли к определенному уровню комфорта и точно знают, что в нашем магазине только оригинальная и официально ввезенная на территорию РБ техника, опытные консультанты, которые буквально живут философией Apple, а наша первостепенная задача - не навязать покупку, а рассказать о возможностях любого из представленных в магазине устройств, показать, как их можно объединить в единую экосистему, которая позволит улучшить комфорт не только в быту, но и в профессиональной деятельности. Также нашими покупателями являются студенты, которым важно, чтобы техника была не только стильным и модным аксессуаром, но и удобным, надежным помощником в учебе. Тем более мы предлагаем варианты рассрочек и
«Все новейшие модели можно увидеть в свободном доступе»
Максим отмечает, что сегодня не каждый магазин по продаже электроники может предоставить возможность покупателям подержать в руках последнюю модель, актуальную на сегодня. «В i-Store, мало того, что все новейшие модели можно увидеть в свободном доступе, своими руками попробовать их функционал, но еще и консультант с удовольствием расскажет про интересные «фишки» именно этого устройства. И при этом нет никаких моральных или материальных обязательств перед нами. Ведь нам просто нравится рассказывать про технику Apple, мы рады любому вопросу. Белорусы — это такая модная нация, которая старается всегда быть в тренде, поэтому у нас сейчас большой процент населения перешел на Apple - это все же такая имиджевая вещь. Но нам важно, чтобы это был не только модный аксессуар, но и полезный, многофункциональный помощник, возможностями которого пользовались хотя бы на 50-60%, ведь в настоящее время, по статистике, 80% пользователей знают только о 15-20% функционала своих устройств».
Важную роль играет и то, что обычно продукцию Apple показывают покупателям только в запечатанных коробках, и не всегда можно понять, как на самом деле она будет выглядеть. В i-Store это предусмотрели — в магазине на выкладке всегда есть весь цветовой ряд, который можно взять в руки и посмотреть вживую перед покупкой.
Как рассказывает управляющая магазином Татьяна Каткова, среди представленных моделей iPhone наибольшей популярностью у покупателей пользуются флагманские версии —
Большой интерес сегодня вызывает линейка MacBook, особенно
— Сегодня клиенты всё чаще выбирают между
В ассортименте, конечно же, представлены планшеты Apple —
— Раньше было непросто понять, чем именно является iPad: с клавиатурой он напоминает MacBook, а по возможностям — скорее смартфон. Однако уже в сентябре ожидается масштабное обновление, которое принесет новый интерфейс и улучшит удобство работы. Эти изменения сделают iPad еще более похожим на MacBook с точки зрения пользовательского опыта, — рассказывает Татьяна.
Также в магазине представлены беспроводные зарядные устройства. Стоимость у них начинается от 199 и может варьироваться до 600−700 белорусских рублей. Цена зависит от бренда и самого материала, который используется. Например, со стеклянными выемками для меньшей перегреваемости или с быстрой работоспособностью для трех устройств одновременно будут дороже.
Что касается
Из наушников сейчас отдают предпочтение беспроводным. Наиболее востребованы
«В последнее время всё больше людей приходят к нам на обучение»
Максим подчеркивает, что на все приобретенные устройства есть официальная гарантия, которая действует в течение года. Более того, есть возможность приобрести сертификат расширенной гарантии также на год.
— Даже если будут механические повреждения или с iPhone что-то случится, что не входит в гарантийное обслуживание, мы сделаем все необходимые работы в пределах лимитов, обозначенных в сертификате. У нас есть несколько вариантов по стоимости, которые, соответственно, покрывают разную сумму повреждений. Цены на сертификаты варьируются от 155 до 310 белорусских рублей. Сумма покрытия повреждений — от 1000 до 2000 BYN. При этом ремонт можно делать несколько раз в течение года, пока не закончится лимит. По окончании года также можно приобрести сертификат на подобное обслуживание, стоить он будет чуть дороже, — объясняет собственник магазина.
Также в каждом магазине есть специалист по сервисному обслуживанию, который помогает настроить устройство, перенести данные, сделать диагностику, если что-то не работает или, например, пропал звук. Если не требуется углубленная диагностика, причину поломки и стоимость ремонта смогут сказать в течение 10−15 минут после обращения. Если же нужна более детальная диагностика, то она проводится в течение двух дней. Важно учитывать, что при официальной гарантии, как и при любом коммерческом ремонте, устанавливаются только оригинальные запчасти бренда. Услуга доступна только для клиентов магазина.
Кроме того, желающим предлагается обучение и подробное изучение принципов пользования устройством вместе со специалистом.
— Обучение стоит у нас от 90 рублей. И, кстати, в последнее время много покупателей приходят на него. В результате остаются довольны, потому что с ними досконально изучают все возможности iPhone, сразу же отвечают на вопросы. Также к нам часто приходят клиенты, которые хотят пользоваться техникой Apple, но не знают, с какого устройства начать. В таких случаях мы сначала выявляем базовые потребности клиента — узнаем, что нужно, чем хотят пользоваться, с какими целями планируют перейти на этот бренд, что для них важно, чтобы было в устройстве. И далее, исходя из этих запросов, подбираем несколько вариантов и предлагаем их клиенту. Для нас более важно не продать как можно больше товаров, а подобрать для человека именно то, чем он действительно будет пользоваться, — замечает управляющая магазином Татьяна.
«Предлагаем приятный бонус, чтобы подготовить детей к школе»
Каждый год в наших магазинах в преддверии начала учебного года запускается акция. «Она сопровождается тем, что мы умышленно снижаем цены на те товары, которые могут быть полезны в новом учебном году. Чаще всего это MacBook и недорогие iPhone. В этом году мы пошли немного дальше — не только снизили цены, но и решили помочь родителям собрать детей в школу. Если пришло время обновить устройство, себе или своему ребенку, то при покупке любого устройства Apple, мы бесплатно даем каждому покупателю фирменные рюкзак с логотипом i-Store. В нем лежит пенал со школьными принадлежностями и набор тетрадей. Уверен, что этот приятный бонус, хоть немного, но облегчит заботу родителей по подготовке детей к школе», — рассказывает Максим.
Также в магазине сейчас проходит коллаборация с детской футбольной школой «ГРУГАНЫ». При совершении любой покупки в магазине i-Store покупателю выдается сертификат на месяц бесплатных тренировок. Это прекрасная возможность для родителей привить ребенку любовь к спорту в школе, футбольные поля которой соответствуют требованиям FIFA.
— А чтобы дети были чем-то заняты во время того, как их родители выбирают себе какое-либо устройство или аксессуары, мы в магазин, который находится в ТРЦ Galleria Minsk, завезли оригинальные фуглеры — это игрушки в виде странных плюшевых монстров с человеческими зубами. Сейчас они в тренде, и вот оригиналы можно посмотреть и приобрести в одном из наших магазинов, — упоминает Максим.
Как выбрать и приобрести нужный продукт от Apple?
Приходите в магазины i-Store в Минске, на ул. Ленина, 5 и в ТРЦ Galleria Minsk, на пр. Победителей, 9. Находите свои решения в интернет-магазине
