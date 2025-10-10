За сколько сейчас можно укомплектовать квартиру техникой? Реальный опыт и смета

Источник материала: realt.by

Представьте: вы получили ключи от квартиры, сделали ремонт мечты, обставили свое жилье мебелью. Теперь вам предстоит оборудовать его техникой. Отсюда возникает вопрос: сколько же будет стоить укомплектовать квартиру всем необходимым? Realt отправился к одной из наших читательниц, чтобы на ее примере узнать, как много средств придется вложить в максимальный набор техники. Партнером нашего проекта выступает бренд Maunfeld — решений от одного производителя оказалось полностью достаточно для того, чтобы сделать квартиру функциональной, удобной и стильной.

Наша героиня Галина Владимировна переехала в квартиру в Новой Боровой из Жодино. К такому решению она пришла совместно с сыновьями - младшим Александром и старшим Сергеем, которые уже давно живут в Минске. Один из них — на соседней улице, а второй — недалеко от Тракторного завода. — Мы втроем решили, что мне нужно перебираться ближе к ним. Ковид нас, в свое время, сильно напугал. Дети, конечно, приезжали, навещали, но были тяжелые моменты, когда хотелось их присутствия рядом, а они сорваться так быстро не могли. В итоге я собрала всех и сказала, что нужно что-то решать. У нас хорошие отношения, поэтому после коллективного обсуждения я продала свое имущество и вложила средства в это жилье, — вспоминает Галина Владимировна.





В конце июня она окончательно перебралась на новое место жительство. Правда, жизнь в евродвушке чередовалась с поездками в деревню, где также были нерешенные дела. «Соседка из Жодино часто спрашивает, скучаю ли я. А я обычно отвечаю, что только по ней. На это времени как-то нет, да и здесь всегда есть, чем заняться. Место хорошее, недалеко парк. К тому же, дети и внуки рядом — это большой плюс».









Изначально владелица квартиры рассматривала варианты вторичного жилья, ориентируясь на сумму, которая у нее была. «Ездили и смотрели то, что предлагают, с Сергеем и его женой. Но всё не подходило. В итоге младший сын Александр сказал, что будем строить в Новой Боровой. Поехали в центр продаж в 2022 году. Очень много сомнений было, когда узнала, что строительство только на этапе котлована. Боялась, что такие деньги могут пропасть. Но, все взвесив и подумав еще раз, всё же решилась. И уже в 2024-м году получила ключи. Шаг за шагом начали делать ремонт. Кстати, изначально мебель тоже хотела перевезти с прошлой квартиры, а Александр запротестовал, мол, лучше купить новую», — делится Галина Владимировна.



Мебель с прошлого жилья уже не подходила под новый дизайн-проект, который разрабатывался специально для женщины. — У нас с дизайнером были онлайн-созвоны, причем много. Обсуждали, что я хочу видеть в квартире. Для меня главное, чтобы она была светлой и максимально функциональной. В ванной комнате я хотела видеть только душевую кабинку, мне с ней удобнее. А потом, после первоначальных запросов, мы постепенно начали углубляться в разные нюансы. Дизайнер предложила несколько решений, а я всё думала, как их объединить в одно, потому что нравилось многое. Я прислушивалась к ее предложениям, но также вносила свои. Например, кухню она хотела сделать полностью белой, однако меня это как-то испугало. Я тогда предложила кое-какие элементы выполнить серым, казалось, это будет и более практичным вариантом. В результате получилось отлично, — отмечает Галина Владимировна.





В прошлой квартире у женщины была ванная в зеленых тонах — этот цвет ей очень нравится, поэтому в новой она также решила на кухне сделать бирюзовые акценты. Получилось стильно и гармонично.



После разработки дизайн-проекта начались ремонтные работы и декорирование помещений. В результате так получилось, что вся техника, которая установлена в квартире Галины Владимировны, от бренда Maunfeld . Как оказалось, в Жодино она также пользовалась продукцией этого производителя, но не в таких масштабах. Сейчас же, чтобы сэкономить время и деньги, было решено покупать все в одном месте. — Я, конечно же, обращала внимание на соотношение цены и качества. Техника Maunfeld по цене достаточно доступная, при этом предлагается широкий ассортимент. Еще подкупило то, что у нас в стране есть официальный сервис бренда, куда можно обратиться в случае чего. Плюс дается гарантия на три года, в основном, на всю продукцию. Можно прийти, чтобы заменить или починить товар бесплатно, — замечает владелица квартиры.





Так, в кухне у Галины Владимировны появился встроенный духовой шкаф , обеспечивающий восемь режимов работы. С таймером, электрическим грилем и технологией «холодный фронт», благодаря которой владелец не сможет обжечься при случайном касании. Его стоимость сейчас — 1 826 белорусских рублей.





Также были установлены встраиваемые микроволновая печь за 953 BYN, кухонная вытяжка за 689 BYN и индукционная варочная панель стоимостью 979 BYN. Все позиции узкие, не громоздкие и не занимают много места. Для небольших кухонь такие компактные решения — наиболее подходящие варианты, хотя у бренда есть предложения и для помещений большей площади.







Кроме того, в кухне было решено разместить встроенный холодильник сразу с морозильной камерой . Обошелся он в 2 599 белорусских рублей. Сначала устанавливалась техника, а затем на нее вешался фасад. — Я постепенно осваиваю технику — сначала разбиралась с индукционной плитой, потом с СВЧ. До духовки и посудомоечной машины пока дело не дошло. Я же много времени отсутствовала тут, периодически только приезжала. А вообще готовить люблю, часто устраиваю семейные ужины, детей, внуков приглашаю. Конечно, наличие техники упрощает жизнь, плюс сильно экономит время, которое тратится на готовку. Одновременно можно заниматься несколькими делами. Кстати, моя соседка из Жодино посмотрела на меня и также закала технику от Maunfeld, — обращает внимание Галина Владимировна.

В кухне-гостиной установлен и телевизор Maunfeld — это, можно сказать, новинка бренда. Их начали завозить примерно два года назад. В установленной модели есть виртуальный голосовой ассистент, объемный звук, качество изображения — Ultra HD. Стоил телевизор 2 779 белорусских рублей.







В ванной у владелицы квартиры, можно сказать, полноценная прачечная из стиральной и сушильной машин. Хоть в квартире и большая лоджия, но проще постиранное белье закинуть сразу в сушилку, отпарить или разгладить, если нужно. Функций техника предлагает множество.









Кроме крупной техники, Галина Владимировна также приобрела мелкую бытовую — чайник, кофемашину, кофемолку, блендер, мультиварку, напольные весы, вертикальный пылесос. Купила и сковороды, формы для запекания. На этом дело не закончилось — теперь хозяйка пользуется даже бытовой химией бренда, во всем отдавая предпочтение одному и тому же производителю.









Если говорить об общей сумме, то максимальная комплектация вышла в 18 370 белорусских рублей. Однако благодаря большому заказу женщине предоставили хорошую скидку. В итоге всё обошлось ей в 15 798 белорусских рублей, то есть, экономия в таком варианте составила почти тысячу долларов в эквиваленте. — Покупатели бренда MAUNFELD получают уникальную возможность собрать в одном месте полный комплект техники для дома. К нам можно прийти уже с готовым дизайнерским проектом или же обратиться к нашим менеджерам онлайн из любой точки Беларуси. Специалисты подберут технику, идеально подходящую по цвету, размеру и функционалу. Мы гордимся индивидуальным подходом: клиенту не нужно тратить время на посещение разных магазинов — достаточно одной консультации, чтобы получить комплексное решение. Кроме того, при покупке больших комплектов мы предлагаем выгодные условия и дополнительные скидки. Доставляем бесплатно по всей Беларуси, все нюансы, включая подъем техники на этаж, обсуждаются заранее, чтобы клиент получил максимально комфортный сервис, — отмечает маркетолог бренда MAUNFELD Ольга Королевич.



Компания также предлагает удобные условия рассрочки и кредитные программы, также для покупателей действует система скидок. «Мы предоставляем специальные условия при покупке от трех единиц техники. Чаще всего клиенты приобретают не один товар, а сразу комплект — например, делая ремонт на кухне, они понимают, какой набор техники им необходим, и оформляют всё в одном месте. Это удобно и экономит время. Кроме того, выбирая технику одного бренда, покупатели уверены, что все приборы будут гармонично сочетаться по цвету и стилю», — обращает внимание Ольга.





Также бренд MAUNFELD регулярно проводит акции на популярные товары и предлагает систему выгодных скидок при покупке комплектов техники для кухни. Чем больше позиций приобретает клиент, тем выше размер скидки. Такой подход позволяет собрать современную и функциональную кухню по оптимальной цене. Выбрать технику MAUNFELD можно как в онлайн-магазине , так и в фирменных шоурумах бренда. Сегодня они работают в четырех городах Беларуси: Минске (пр. Победителей, 129), Гомеле (ул. Советская, 138А), Бресте (ул. Октябрьской Революции, 3А) и Гродно (пр. Янки Купалы, 87, ТРК TRINITI, 3 этаж). В шоурумах покупатели могут не только увидеть технику в интерьере, но и протестировать её работу, так как многие модели подключены к сети. Это позволяет принять решение о покупке максимально уверенно и осознанно.







