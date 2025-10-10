|
За сколько сейчас можно укомплектовать квартиру техникой? Реальный опыт и смета
10.10.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Представьте: вы получили ключи от квартиры, сделали ремонт мечты, обставили свое жилье мебелью. Теперь вам предстоит оборудовать его техникой. Отсюда возникает вопрос: сколько же будет стоить укомплектовать квартиру всем необходимым? Realt отправился к одной из наших читательниц, чтобы на ее примере узнать, как много средств придется вложить в максимальный набор техники. Партнером нашего проекта выступает
Курение вредит вашему здоровью. Мы не пропагандируем курение и не производим онлайн продаж.
Наша героиня Галина Владимировна переехала в квартиру в Новой Боровой из Жодино. К такому решению она пришла совместно с сыновьями - младшим Александром и старшим Сергеем, которые уже давно живут в Минске. Один из них — на соседней улице, а второй — недалеко от Тракторного завода.
— Мы втроем решили, что мне нужно перебираться ближе к ним. Ковид нас, в свое время, сильно напугал. Дети, конечно, приезжали, навещали, но были тяжелые моменты, когда хотелось их присутствия рядом, а они сорваться так быстро не могли. В итоге я собрала всех и сказала, что нужно что-то решать. У нас хорошие отношения, поэтому после коллективного обсуждения я продала свое имущество и вложила средства в это жилье, — вспоминает Галина Владимировна.
В конце июня она окончательно перебралась на новое место жительство. Правда, жизнь в евродвушке чередовалась с поездками в деревню, где также были нерешенные дела. «Соседка из Жодино часто спрашивает, скучаю ли я. А я обычно отвечаю, что только по ней. На это времени как-то нет, да и здесь всегда есть, чем заняться. Место хорошее, недалеко парк. К тому же, дети и внуки рядом — это большой плюс».
Изначально владелица квартиры рассматривала варианты вторичного жилья, ориентируясь на сумму, которая у нее была. «Ездили и смотрели то, что предлагают, с Сергеем и его женой. Но всё не подходило. В итоге младший сын Александр сказал, что будем строить в Новой Боровой. Поехали в центр продаж в 2022 году. Очень много сомнений было, когда узнала, что строительство только на этапе котлована. Боялась, что такие деньги могут пропасть. Но, все взвесив и подумав еще раз, всё же решилась. И уже в 2024-м году получила ключи. Шаг за шагом начали делать ремонт. Кстати, изначально мебель тоже хотела перевезти с прошлой квартиры, а Александр запротестовал, мол, лучше купить новую», — делится Галина Владимировна.
Мебель с прошлого жилья уже не подходила под новый дизайн-проект, который разрабатывался специально для женщины.
— У нас с дизайнером были онлайн-созвоны, причем много. Обсуждали, что я хочу видеть в квартире. Для меня главное, чтобы она была светлой и максимально функциональной. В ванной комнате я хотела видеть только душевую кабинку, мне с ней удобнее. А потом, после первоначальных запросов, мы постепенно начали углубляться в разные нюансы. Дизайнер предложила несколько решений, а я всё думала, как их объединить в одно, потому что нравилось многое. Я прислушивалась к ее предложениям, но также вносила свои. Например, кухню она хотела сделать полностью белой, однако меня это как-то испугало. Я тогда предложила кое-какие элементы выполнить серым, казалось, это будет и более практичным вариантом. В результате получилось отлично, — отмечает Галина Владимировна.
После разработки дизайн-проекта начались ремонтные работы и декорирование помещений. В результате так получилось, что вся техника, которая установлена в квартире Галины Владимировны, от
— Я, конечно же, обращала внимание на соотношение цены и качества. Техника Maunfeld по цене достаточно доступная, при этом предлагается широкий ассортимент. Еще подкупило то, что у нас в стране есть официальный сервис бренда, куда можно обратиться в случае чего. Плюс дается гарантия на три года, в основном, на всю продукцию. Можно прийти, чтобы заменить или починить товар бесплатно, — замечает владелица квартиры.
Так, в кухне у Галины Владимировны появился
Также были установлены встраиваемые
Кроме того, в кухне было решено разместить
— Я постепенно осваиваю технику — сначала разбиралась с индукционной плитой, потом с СВЧ. До духовки и
В кухне-гостиной установлен и
В ванной у владелицы квартиры, можно сказать, полноценная прачечная из
Кроме крупной техники, Галина Владимировна также приобрела мелкую бытовую — чайник, кофемашину, кофемолку, блендер, мультиварку, напольные весы, вертикальный пылесос. Купила и сковороды, формы для запекания. На этом дело не закончилось — теперь хозяйка пользуется даже бытовой химией бренда, во всем отдавая предпочтение одному и тому же производителю.
Если говорить об общей сумме, то максимальная комплектация вышла в 18 370 белорусских рублей. Однако благодаря большому заказу женщине предоставили хорошую скидку. В итоге всё обошлось ей в 15 798 белорусских рублей, то есть, экономия в таком варианте составила почти тысячу долларов в эквиваленте.
Компания также предлагает удобные условия рассрочки и кредитные программы, также для покупателей действует система скидок. «Мы предоставляем специальные условия при покупке от трех единиц техники. Чаще всего клиенты приобретают не один товар, а сразу комплект — например, делая ремонт на кухне, они понимают, какой набор техники им необходим, и оформляют всё в одном месте. Это удобно и экономит время. Кроме того, выбирая технику одного бренда, покупатели уверены, что все приборы будут гармонично сочетаться по цвету и стилю», — обращает внимание Ольга.
Также бренд MAUNFELD регулярно проводит акции на популярные товары и предлагает систему выгодных скидок при покупке комплектов техники для кухни. Чем больше позиций приобретает клиент, тем выше размер скидки. Такой подход позволяет собрать современную и функциональную кухню по оптимальной цене.
Выбрать технику MAUNFELD можно как в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте: вы получили ключи от квартиры, сделали ремонт мечты, обставили свое жилье мебелью. Теперь вам предстоит оборудовать его техникой. Отсюда возникает...
|
Архив (Новости Экономики)