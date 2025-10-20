«Рынок перешел от эмоций к рациональности». Что происходит с загородкой прямо сейчас

Средняя цена домов в радиусе 30 км от Минска стабилизировалась в диапазоне от 700 до 1 200 долларов за квадрат, в зависимости от состояния и наличия газа, воды и подъездных путей.

Дачи и участки подешевели на 2–3 %, что логично для конца сезона, но сделки продолжают заключаться даже в октябре! Особенно по объектам с привлекательной локацией и адекватной ценой.

За последние три месяца агентство «7 этажей» реализовало более 30 объектов загородного фонда: от недорогих дач и участков до коттеджей премиум-класса. Средняя стоимость проданного объекта составила около 38 тысяч долларов, а медианная — 25 тысяч. Это отражает широкий диапазон спроса: от сезонных дач до домов для постоянного проживания.

Спрос четко разделился на две группы — бюджетные дома до 40 тысяч долларов и комфортные варианты, пригодные для круглогодичного проживания, от ста тысяч долларов. Средний класс покупателей сегодня не готов вкладываться в стройку, им нужен дом под ключ с коммуникациями на участке и хорошими подъездными путями.

Самыми востребованными остаются дачи до 20 тысяч, их покупают молодые семьи и те, кто хочет обрести свое место для отдыха. Но в отличие от прошлого года, 90 % покупателей уточняют наличие воды и электричества. Дача без воды и санузла в доме перестала быть романтикой.