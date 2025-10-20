|
«Рынок перешел от эмоций к рациональности». Что происходит с загородкой прямо сейчас
Рынок загородной недвижимости стал «зрелым, честным и осознанным» и перешел от эмоций к рациональности. Покупатели больше не выбирают мечту о доме, а ищут конкретное решение под свои цели — качество, инфраструктуру и готовность к жизни. А продавцам пришло время перестать ждать чуда и адаптироваться к новым реалиям. Так считает риэлтер агентства «7 этажей» Наталья Зубковская. Что еще происходит с загородкой прямо сейчас, Realt поинтересовался в агентствах недвижимости.
«Дача без воды и санузла в доме уже перестала быть романтикой»
— Сентябрь подтвердил: загородная недвижимость остается устойчивым сегментом даже в период осеннего охлаждения спроса, — комментирует риэлтер агентства «7 этажей» Наталья Зубковская. — По данным Realt и агентств, количество сделок в Минском районе снизилось незначительно по сравнению с августом, но структура продаж изменилась. Люди стали покупать реже, но лучше: если весной и летом решали «лишь бы дом был», то к осени клиенты осознанно ищут комфорт, коммуникации и готовность к проживанию.
Средняя цена домов в радиусе 30 км от Минска стабилизировалась в диапазоне от 700 до 1 200 долларов за квадрат, в зависимости от состояния и наличия газа, воды и подъездных путей.
Дачи и участки подешевели на 2–3 %, что логично для конца сезона, но сделки продолжают заключаться даже в октябре! Особенно по объектам с привлекательной локацией и адекватной ценой.
За последние три месяца агентство «7 этажей» реализовало более 30 объектов загородного фонда: от недорогих дач и участков до коттеджей премиум-класса. Средняя стоимость проданного объекта составила около 38 тысяч долларов, а медианная — 25 тысяч. Это отражает широкий диапазон спроса: от сезонных дач до домов для постоянного проживания.
Спрос четко разделился на две группы — бюджетные дома до 40 тысяч долларов и комфортные варианты, пригодные для круглогодичного проживания, от ста тысяч долларов. Средний класс покупателей сегодня не готов вкладываться в стройку, им нужен дом под ключ с коммуникациями на участке и хорошими подъездными путями.
Самыми востребованными остаются дачи до 20 тысяч, их покупают молодые семьи и те, кто хочет обрести свое место для отдыха. Но в отличие от прошлого года, 90 % покупателей уточняют наличие воды и электричества. Дача без воды и санузла в доме перестала быть романтикой.
Тенденции осенних продаж загородной недвижимости:
Советы покупателям
Советы продавцам
Прогноз на IV квартал 2025
Резюмируя, Наталья замечает:
— За 10 лет работы я не видела, чтобы рынок загородки был таким осознанным. Люди больше не покупают «мечту о доме», они выбирают конкретное решение под свои цели. И это здоровый признак того, что рынок взрослеет. В 2025 году рынок загородной недвижимости перешел от эмоций к рациональности. Покупатели выбирают качество, инфраструктуру и готовность к жизни. Продавцам пора перестать ждать чуда и адаптироваться к новым реалиям: рынок стал зрелым и честным.
«Модульные и каркасные дома покупают не только для себя, но и на перепродажу»
— В первой половине сентября многие покупатели загородной недвижимости сосредоточились на начале учебного года, поэтому количество звонков и запросов на загородку в начале месяца немного уменьшилось. Но уже в конце сентября и октябре запросов и интереса к загородке снова стало больше: люди стали звонить, писать в социальных сетях. И можно с уверенностью говорить, что интерес восстановился, — говорит
Из тенденций, который заметил в этом сезоне, что, выбирая дачный дом, покупатели стали выбирать поближе к населенному пункту, где они живут. Минчанам особенно интересны варианты в 20 километрах от города. На объекты в 50-80 километрах внимания обращают гораздо меньше.
Покупатели в возрасте около 50 лет рассматривают готовые дачные дома. Молодые семьи с детьми в возрасте 30 плюс-минус готовы присмотреться и к домикам, которые нуждаются в ремонте и каких-то вложениях.
Как правило, людям интересны дачные домики небольшой площади — до ста квадратов. Если это жилой дом — это метраж до 150 квадратов. Огромные дома, как было раньше, покупателям сейчас уже давно неинтересны.
Еще из довольно новых тенденций в загородной недвижимости отмечу, что сейчас стали больше строятся дома каркасного и модульного типа — он быстрее строится и выходит более бюджетным в сравнении с кирпичными и блочными домами. Такие варианты покупают не только для себя, но и на перепродажу.
На фоне роста цен жилой недвижимости продавцы загородки тоже поднимают цены на свои объекты. И к сожалению, это происходит не всегда в соответствии с рынком — и мы можем видеть завышенные цены. Конечно, такие объекты будут продаваться дольше или же и вовсе останутся висеть на несколько сезонов. С объектами, на которые выставлена рыночная стоимость, затяжных продаж практически нет. Что касается торга, он присутствует у 99% покупателей: конечно, все хотят купить дешевле и задают вопрос о снижении цены.
Хоть уже и середина октября, шанс продать загородку в этом сезоне, конечно, есть. Но стоит помнить, что на итоговую сделку загородной недвижимости влияет много факторов, основной из которых соответствие цены и качества. Некоторые покупатели как раз-таки и ждут конец сезона, потому что рассчитывают на понижение цены и хороший торг.
«Осенью рынок не останавливается, хоть и становится менее активным»
— Дыхание осени на рынке загородной недвижимости уже более ощутимое: в октябре уменьшилось количество звонков, а соответственно — просмотров и заключенных сделок, — замечает Светлана Никитюк. — В прошлом месяце я предполагала, что сентябрь окажется хорошим по количеству сделок и активнее августа — так и вышло, — констатирует специалист по недвижимости агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк.
По данным на 17 октября, в сентябре было продано 95 домов (для сравнения, в августе эта цифра составила 90), а дач — 90 (в августе — 78). По данным на середину октября, в этом месяце продано 26 домов и 30 дач. Эти цифры дают понять, что октябрь по результатам месяца окажется слабее сентября по количеству сделок и по домам, и по дачам. Но замечу, что рынок не останавливается в конце сезона, сделки продолжаются, хоть и становится менее активным.
