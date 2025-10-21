ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Уберут усадьбы и автостоянки, построят высотки и развязку. Чижовку ожидают перемены

21.10.2025 16:42 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Микрорайон Чижовка сегодня – это один из самых доступных по стоимости жилья уголков Минска. При этом в последние годы ранее скромная окраина столицы заметно преобразились. На месте частного сектора выросли многоэтажки, а на некогда диких берегах Чижовского водохранилища появились экотропы, велодорожки и вся инфраструктура. Оказывается, это не все перемены. Сегодня администрация Заводского района сообщила о старте общественных обсуждений. Вот какие решения предлагают градостроители.


Детальное планирование коснулось участка площадью 335 га. На этой внушительной территории (от улицы Турова до Уборевича) расположился микрорайон Чижовка. Застраивать данную часть города начали еще в 1964 году. Сейчас район состоит из семи кварталов, в которых проживает около 55 тысяч человек. Современная Чижовка – это типичный «спальник» с соответствующей инфраструктурой. Тут много школ, детских садов, магазинов, а также зеленых зон. В основном территорию микрорайона занимают многоквартирные дома, осталось тут и несколько улиц с усадебной застройкой.

Менять Чижовку будут в два этапа. Первый этап реализации детального плана должен завершиться до 2030 года, второй – до 2035 года.

Что планируется сделать?

Сразу отметим, что большого жилищного строительства в районе не предвидится. Новая стройка развернется только на месте усадебной застройки в микрорайоне «Чижовка-3», в границах улиц Столбцовской и Копыльской. Сейчас тут уже растет несколько жилых высоток, а в перспективе к ним добавится еще один дом на 132 квартиры.

Судя по опубликованным технико-экономическим показателям, изменится в микрорайоне и количество усадеб. Подчеркнем, что основная часть индивидуальных домов сохранится – порядка 200 строений. Под снос планируется отправить только 11 усадеб. При этом в перспективе здесь появится 18 новых частных домов. Возможно, речь о таунхаусах или индустриальном домостроении.


А вот дополнительной инфраструктуры в Чижовке станет больше. В будущем тут возведут сразу две поликлиники (включая стоматологическую), детский центр и два спортивных объекта. Один из может появиться на окраине шестой Чижовки – ближе к Лошице, на месте нескольких частных домов (остатков бывшей деревни Корзюки). Также в районе в будущем появится гостиница, ветеринарная клиника и объект культурно-просветительского назначения.


Для размещения всей инфраструктуры скорее всего пойдут под снос автостоянки и гаражи рядом с кольцевой. На их месте запроектированы «объекты коммунально-обслуживающего назначения с общественными функциями». К слову, зданий именно с таким описанием в Чижовке запланировано более 10 штук.


Большие перемены также ждут автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Так, проектом предлагается строительство транспортной развязки с прохождением улицы Ташкентской под МКАД. Отмечается, что это позволит сохранить комфортную среду для жителей близлежащих домов.

Кроме того, планом предусмотрено расширение проезжей части улицы Голодеда. При этом разворотное кольцо троллейбусов «Чижовка -1» будет перенесено на пересечение Голодеда и Уборевича. А вот разворотное кольцо «ДС Чижовка-6» будет ликвидировано, ведь троллейбусные маршруты в перспективе продлят до соседнего микрорайона Лошица. Исчезнет и АЗС рядом с МКАД – на ее месте построят развязку.


Общественное обсуждение проекта будет проходить с 27 октября по 10 ноября. Внимательно рассмотреть планы в хорошем качестве можно на сайте администрации Заводского района. Замечания и предложения с пометкой «общественные обсуждения» принимают по адресу: 220026, Минск, ул. Жилуновича, 17 (электронный адрес: zav.arhitektor@minsk.gov.by). Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
