Неужели лучше чем в Galleria Minsk? Смотрим, как выглядит новогодняя фотозона в Dana Mall
Сегодня в Dana Mall открыли долгожданную новогоднюю инсталляцию. Не секрет, что праздничная композиция в этом торговом центре каждый раз становится событием. Не стал исключением и 2025-й год. Сказочная рождественская ярмарка уже вызвала ажиотаж, а ведь впереди еще выходные. Показываем.
Несколько недель центральный атриум Dana Mall был надежно спрятан за плотной тканью. Пока Galleria Minsk
Кажется, мы знаем, чем займутся жители Минска в ближайшие дни.
