Неужели лучше чем в Galleria Minsk? Смотрим, как выглядит новогодняя фотозона в Dana Mall

29.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Сегодня в Dana Mall открыли долгожданную новогоднюю инсталляцию. Не секрет, что праздничная композиция в этом торговом центре каждый раз становится событием. Не стал исключением и 2025-й год. Сказочная рождественская ярмарка уже вызвала ажиотаж, а ведь впереди еще выходные. Показываем.


Несколько недель центральный атриум  Dana Mall  был надежно спрятан за плотной тканью. Пока  Galleria Minsk удивляла минчан своей снежной королевой, в торговом центре на проспекте Независимости собирали «Калядны кірмаш». Сегодня инсталляцию наконец открыли для посетителей.




Желающих сфотографироваться в праздничных декорациях в Dana Mall уже много. Не секрет, что сюда за атмосферой приближающегося праздника приезжают не только со всех уголков столицы, но и из других городов.







В этот раз гостей торгового центра ждет инсталляция «Калядны кірмаш». Представьте себе уютный городок из ваших самых теплых зимних фантазий – именно таким и стал центральный атриум на этот раз.








Праздничная композиция будто сошла со страниц волшебной книги: под ногами искрится снег, а вокруг со звуковыми эффектами двигаются разнообразные фигурки. В каждом домике происходит что-то любопытное, и наблюдать за всем этим – чрезвычайно интересно.




Кажется, мы знаем, чем займутся жители Минска в ближайшие дни.

 
Теги: Минск
 
 
﻿
