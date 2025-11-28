Неужели лучше чем в Galleria Minsk? Смотрим, как выглядит новогодняя фотозона в Dana Mall

Источник материала: realt.by

Сегодня в Dana Mall открыли долгожданную новогоднюю инсталляцию. Не секрет, что праздничная композиция в этом торговом центре каждый раз становится событием. Не стал исключением и 2025-й год. Сказочная рождественская ярмарка уже вызвала ажиотаж, а ведь впереди еще выходные. Показываем.



Несколько недель центральный атриум Dana Mall был надежно спрятан за плотной тканью. Пока Galleria Minsk удивляла минчан своей снежной королевой, в торговом центре на проспекте Независимости собирали «Калядны кірмаш». Сегодня инсталляцию наконец открыли для посетителей.

Желающих сфотографироваться в праздничных декорациях в Dana Mall уже много. Не секрет, что сюда за атмосферой приближающегося праздника приезжают не только со всех уголков столицы, но и из других городов.













В этот раз гостей торгового центра ждет инсталляция «Калядны кірмаш». Представьте себе уютный городок из ваших самых теплых зимних фантазий – именно таким и стал центральный атриум на этот раз.















Праздничная композиция будто сошла со страниц волшебной книги: под ногами искрится снег, а вокруг со звуковыми эффектами двигаются разнообразные фигурки. В каждом домике происходит что-то любопытное, и наблюдать за всем этим – чрезвычайно интересно.







Кажется, мы знаем, чем займутся жители Минска в ближайшие дни.