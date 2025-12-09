|
«Желающих купить жилье тут больше, чем квартир». Как живется в квартале у Свислочи, который ждут перемены
09.12.2025 08:01
realt.by
Свислочь пересекает Минск с севера на юг. Интересно получается, что жить около нее в некоторых районах — дорого и престижно, а в других — как будто не особо интересно. Если первые локации в представлении не нуждаются, то вторые зачастую вовсе неизведанные. Например, участок в границах улиц Маяковского и Денисовской недалеко от главной водной артерии. В ноябре мы
Соседство со Свислочью не всегда добавляет к стоимости метра несколько сотен долларов. Жить рядом с ней на северо-западе города куда дороже, чем на юго-востоке. Во втором случае ценник за квартиру частенько соответствует категории «самые бюджетные в Минске». Оно и понятно, там предлагают элитные новостройки, а тут — старый жилфонд. Несмотря на завидную инфраструктуру: парки, Свислочь и водный канал, которые окружают Серебрянку с трех сторон, назвать район желанным не получается, но бюджетным — точно да. Но и это может измениться.
По другую сторону парка Серебряный Лог находится территория, которую город хочет переделать. Речь про участок площадью 69,6 гектара в границах улиц Маяковского — Денисовской — Лошицкого парка. Власти выносили на общественное обсуждение
Для всего этого необходим снос. Под бульдозер могут пойти двухэтажки, усадьбы, бывший автобусный парк № 2 и др. На самом деле на выделенном участке жилых зданий не так много. Большую часть территории занимают крупные объекты инфраструктуры, например, торгово-развлекательный центр «Корона», Минский городской дворец культуры (бывший ДК Камвольного комбината), Минский государственный колледж легкой промышленности и комплексной логистики, суд Минского района, центр научных исследований легкой промышленности, стадион ФК «Минск». При этом в проекте обращают внимание на то, что некоторые объекты реконструируют и трансформируют. В этом плане присматриваются к профилакторию и недострою. На их месте видят многофункциональный центр с помещениями здравоохранения и медицинский центр.
Как и большинство старых районов этот утопает в зелени. Даже в редкий зимний день, разглядеть темп течения Свислочи удается не везде – видимости препятствуют ветки кустов и деревьев. Но вдоль набережной мы встретили больше всего людей. Это самая красивая локация района. С высокого берега открывается живописный вид на Серебрянку. Даже простые высотки на Якубова из 90-х кажутся местным Манхэттеном. Такой же эффект приобретают здешние здания, когда перебираешься на противоположную сторону.
«На каждом подъезде висят объявления»
Одно из самых лучших расположений у дома №28 по улице Семенова. Девятиэтажка 1978 года стоит на первой береговой линии. Жители района, с которыми мы говорили, называли его самым популярным в округе. Собственники частных секторов отмечали, что не прочь бы жить именно здесь, если бы уж пришлось съезжать. Даже соседняя панелька-новостройка в 16 этажей не вызывает такого отклика. Все дело в расположении и материале стен – в девятиэтажке это кирпич, в остальном дом — стандартный.
Нина тоже замечает ажиотаж вокруг ее дома.
— Я так особо не слежу за тем, кто уехал, а кто въехал, но новые лица вижу часто. Желающих купить тут жилье больше, чем самих квартир. На каждом подъезде висят объявления. Люди ищут для себя, для родителей. Готовы даже сразу заплатить всю сумму.
По словам женщины, этот дом возводили для военнослужащих. Сперва было пять подъездов, а потом пристроили еще три. О том, что на близлежащую территорию у города есть планы, Нина знает. Очень рада, что их дом снос не касается.
— Но я бы не хотела, чтобы тут появились высотки. На нашу жизнь это вряд ли как-то повлияет, но атмосфера района изменится.
В некоторых дворах обустроены детские площадки. Активности на них нет даже в этот редкий день, когда количество снега позволяет слепить полноценного снеговика. Собеседники отмечают, что детей в районе становится меньше. Зато пенсионеров, гуляющих и бегающих вдоль Свислочи, приятно много. Спортсмен-любитель считает, что в этом плане местным очень повезло. Опять же, много парков, малоэтажная застройка — нелюдно, тихо и спокойно.
Светлана вышла на прогулку со своим четвероногим охранником. Женщина живет в частном доме, что стоит рядом с границей обсуждаемой территории.
— Я слышала про проект. Надеюсь, что нас не снесут. Вообще, я в этом районе с рождения. Дом принадлежал моей маме, а строился бабушкой. Я в 20-летнем возрасте уехала. Дом после смерти родителей пустовал. Когда уже мы с мужем дожили до желания быть на своей земле, переехали, а квартиру в Серебрянке оставили детям.
Женщина вспоминает свое беззаботное детство. И тогда в ее районе мирно сосуществовали жители частного сектора и многоквартирных домов.
— Времена немного изменились. Раньше я где-то немного завидовала одноклассникам, хотела променять дом на квартиру. У нас комнатки были маленькие, коммуникаций никаких, а забот больше. Сейчас же все мечтают о своем уголке. Даже на нашей улице можно увидеть не только старые дома, но и коттеджи, - делится собеседница. – Вообще мне тут очень нравится даже спустя столько лет. Рядом живет подруга, инфраструктура изменилась в лучшую сторону. Если и мы попадем под снос, то хотелось бы все равно остаться в этой локации.
«Единственным минусом для оставшихся может стать только грязь и шум от стройки»
В проекте города говорится про строительство жилого комплекса «Новый двор». Судя по описанию, он находится на предпроектной проработке. Возвести его планируют на участке Денисовская — Денисовский переулок — Семенова — Маяковского. Сейчас тут прописаны несколько кварталов частного сектора, три двухэтажки и производственные здания. Об этом ЖК
С еще одной Светланой знакомимся во дворе другого дома. Девушка тоже живет в районе всю жизнь. На данный момент – в хрущевке, что стоит напротив запланированного «Нового двора». К возможным изменениям она относится с принятием и даже какой-то радостью: наконец, для жителей частного сектора настанет ясность.
— Родители живут в частном секторе. Им уже трудновато за всем ухаживать, не все коммуникации центральные. Правда, у некоторых вообще ничего не введено в дом, живут как в аутентичной деревне. Вообще, все подобные застройки в черте города много лет находятся в режиме ожидания. По внешнему виду домов видно, что кто-то просто ждет решения, а кто-то живет здесь и сейчас — не жалеет средств на обустройства дома. Вот их по-настоящему жаль, ведь порой предлагаемые квадраты или деньги не соответствуют вложениям. Двухэтажки, вообще, кажется, давно забросили. Там тоже все держится на инициативе жителей.
При этом, по ее наблюдениям, жилье тут все равно покупают часто. Нравится район и молодежи, и людям в возрасте. И тех и других привлекает тишина и близость к зеленой зоне. Востребованы не только квартиры, но и участки.
В процессе разговора затрагиваем тему и детских учреждений образований.
— Если планы реализуют, детям не придется ездить за тридевять земель. Единственным минусом для нас, оставшихся, может стать только грязь и шум от стройки, — улыбается Светлана.
Недалеко от микрорайона Серебрянка сохранились три действующие деревни: Соколенка, Столовая, Шейпичи. Здешний частный сектор, который простирается по обе стороны улицы Семенова и упирается в парк, относится к деревне Столовая. Река огибает ее с двух сторон.
Большинство домов проект не затронет, но собственники немного взволнованы: «начнут с тех, закончат нами». Несмотря на то, что прописка у домов столичная, атмосфера белорусской деревни присутствует в каждом дворе. Разноцветные срубы, цветущие розы под снегом, стильные наличники – в сочетании с погодой – это какая-то сказка. Даже менталитет отличается от привычного городского: сразу замечают незнакомцев, не стесняются здороваться и уточнить, кто мы и чем интересуемся.
Даже в эту пору году в деревне ведется активная деятельность: кто-то машиной занимается, кто-то достраивает современный дом. Вот и Сергей в майке с короткими рукавами любуется не так давно купленным участком, устеленным снегом.
Он приехал в Минск несколько лет назад. Все это время снимал квартиру, но хотелось чего-то своего.
- Параллельно все еще снимаем, но в квартире и доме жизнь протекает по-разному. Там тебя окружает лишний шум, а тут ты сам себе хозяин. На объявление о продаже половины дома наткнулись случайно. Посмотрели, понравился и оформили сделку. Место красивое, вся инфраструктура рядом. Что еще нужно? Да, дом старый, требует ремонта. Делаем потихоньку, вот окна поменяли. В другой части живет бабушка – очаровательная женщина, котиков любит, подкармливает. Мы в хороших отношения.
По словам Сергея, деревня живая. Здесь часто интересуются, продает ли кто участок.
— О проекте узнал и выдохнул, так как наш дом им не нужен. – Мужчина говорит, что перед покупкой уточнял у местных органов власти о дальнейших планах на эту территорию. Местные тоже предупреждали, что подобные вопросы поднимались в 2015-м, 2020-м и вот сейчас. — Было бы неприятно купить дом, сделать ремонт и выселиться. Но по моим данным, наша земля вообще не подходит под строительство высоток из-за расположения реки. Планы на деревню были такие: думали снести постройки и продолжить парк. Как оно будет через 10-20 лет никто не знает.
Жизнь в частном секторе имеет и другую сторону. Людям хочется надеяться на помощь местных служб, но очень многие вопросы касательно территории вокруг своих участков, собственники решают сами. Но и это не всегда выходит.
Отец Инны Алексеевны был военным, он получил участок в деревне. Семья приехала в Минск из Дальнего Востока. За все эти годы она ни разу не слышала о том, что частный сектор собираются сносить (счастливый случай). Но по ее мнению, вмешательств и модернизации он требует.
— Вы видите, какие у нас тут плохие дороги. Неплохо было бы провести центральные коммуникации. Но даже это не самая большая беда. Чтобы попасть к себе во двор, должна миновать соседей. Несколько лет назад близстоящий сруб просто развалился. МЧС обязали хозяйку убрать завал, но все по-прежнему валяется кучей. И вот что мне делать? У нас всю жизнь жили кошки, они в доме просто необходимы. Раньше могли словить несколько полевых мышей, сейчас же появились крысы. Почему бы и нет, ведь жить им есть где.
Много возникает вопросов и по уборке территории вокруг дома. То кусты и деревья обрезать нужно, которые мешают проходу и уже переросли провода, то дорогу почистить.
— Коммунальщики не всегда вовремя реагируют, а сделать что-то сама на чужой территории не имею права. Вот таки и живем.
