«Желающих купить жилье тут больше, чем квартир». Как живется в квартале у Свислочи, который ждут перемены

Жизнь в частном секторе имеет и другую сторону. Людям хочется надеяться на помощь местных служб, но очень многие вопросы касательно территории вокруг своих участков, собственники решают сами. Но и это не всегда выходит.

Отец Инны Алексеевны был военным, он получил участок в деревне. Семья приехала в Минск из Дальнего Востока. За все эти годы она ни разу не слышала о том, что частный сектор собираются сносить (счастливый случай). Но по ее мнению, вмешательств и модернизации он требует.

— Вы видите, какие у нас тут плохие дороги. Неплохо было бы провести центральные коммуникации. Но даже это не самая большая беда. Чтобы попасть к себе во двор, должна миновать соседей. Несколько лет назад близстоящий сруб просто развалился. МЧС обязали хозяйку убрать завал, но все по-прежнему валяется кучей. И вот что мне делать? У нас всю жизнь жили кошки, они в доме просто необходимы. Раньше могли словить несколько полевых мышей, сейчас же появились крысы. Почему бы и нет, ведь жить им есть где.