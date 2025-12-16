В Минске заработал новый ТЦ, о котором вы скорее всего не слышали. Народ собрался еще до открытия

Нельзя сказать, что открытие торгового центра громко анонсировали в интернете. Но вот вывеска на дверях о том, что заработать ТЦ «4 сезона» должен в 14.00 16 декабря появилась. И этого было достаточно, чтобы жители района в обед буднего дня собрались здесь. За полчаса до открытия под дверьми стояли несколько десятков человек. Позже, если даже прикинуть очень приблизительно, минчан было точно не меньше сотни: кто-то ожидал у дверей, кто-то на ступеньках у ТЦ, дети были на детской площадке. Когда двери открыли, чтобы зашли все желающие, понадобилось несколько минут.