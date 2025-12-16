ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
В Минске заработал новый ТЦ, о котором вы скорее всего не слышали. Народ собрался еще до открытия

16.12.2025 14:52 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Торговый центр «4 сезона» открылся в микрорайоне «Красный Бор» за Каменной Горкой. Он заработал сегодня в 14.00, но не меньше сотни минчан собрались еще до открытия и ждали, пока откроются двери. Рассказываем подробнее об этом торговом центре и показываем, что там уже работает.  


ТЦ «4 сезона» открылся по адресу Скрипникова, 47. Это недалеко от МКАД, в районе улиц Притыцкого, Одинцова и Мазурова. От станции метро «Каменная Горка» — чуть меньше километра. Вот точка на карте.   

Вы вполне могли не слышать об этом торговом центре, но его имя при этом может быть вам знакомым: с таким же названием есть жилой комплекс на улицы Беды. Застройщик у ЖК и ТЦ один — ООО «ТЕНКинвест». Кроме этого, компания строила жилые комплексы «Александров Парк» и «Акварель», торговый центр «Перекресток» и бизнес-центр «Тенк».


Площадь торгового центра — 16 тысяч квадратов, запланирован фудкорт, детский развлекательный центр и крытый паркинг на 300 машиномест и наземная парковка. Продуктовый магазин выбран не самый ожидаемый — «Дионис». Это полоцкая сеть магазинов — и в большинстве своем магазины размещены в Витебской области — Полоцке, Новополоцке, Глубоком, Витебске. Со временем «Дионис» стал расти — магазины появились в Гродно, Бресте и Гомеле. В Минск «Дионис» пришел в 2018 году. Магазин в ТЦ «4 сезона» стал восьмым в городе.   

Нельзя сказать, что открытие торгового центра громко анонсировали в интернете. Но вот вывеска на дверях о том, что заработать ТЦ «4 сезона» должен в 14.00 16 декабря появилась. И этого было достаточно, чтобы жители района в обед буднего дня собрались здесь. За полчаса до открытия под дверьми стояли несколько десятков человек. Позже, если даже прикинуть очень приблизительно, минчан было точно не меньше сотни: кто-то ожидал у дверей, кто-то на ступеньках у ТЦ, дети были на детской площадке. Когда двери открыли, чтобы зашли все желающие, понадобилось несколько минут. 




Пока что арендаторов в ТЦ немного, а на фасаде висят объявления о доступных площадях. Сейчас уже работает зоомагазин, кофеточка, пару островков с выпечкой, пункт выдачи Wildberries. Основной арендатор — супермаркет «Дионис». Сегодня там обещают скидки и активности в честь открытия.  







(Будет дополнено)

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
﻿
