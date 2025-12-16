|
В Минске заработал новый ТЦ, о котором вы скорее всего не слышали. Народ собрался еще до открытия
16.12.2025
Торговый центр «4 сезона» открылся в микрорайоне «Красный Бор» за Каменной Горкой. Он заработал сегодня в 14.00, но не меньше сотни минчан собрались еще до открытия и ждали, пока откроются двери. Рассказываем подробнее об этом торговом центре и показываем, что там уже работает.
ТЦ «4 сезона» открылся по адресу Скрипникова, 47. Это недалеко от МКАД, в районе улиц Притыцкого, Одинцова и Мазурова. От станции метро «Каменная Горка» — чуть меньше километра. Вот точка на карте.
Вы вполне могли не слышать об этом торговом центре, но его имя при этом может быть вам знакомым: с таким же названием есть жилой комплекс на улицы Беды. Застройщик у ЖК и ТЦ один — ООО «ТЕНКинвест». Кроме этого, компания строила жилые комплексы «Александров Парк» и «Акварель», торговый центр «Перекресток» и бизнес-центр «Тенк».
Площадь торгового центра — 16 тысяч квадратов, запланирован фудкорт, детский развлекательный центр и крытый паркинг на 300 машиномест и наземная парковка. Продуктовый магазин выбран не самый ожидаемый — «Дионис». Это полоцкая сеть магазинов — и в большинстве своем магазины размещены в Витебской области — Полоцке, Новополоцке, Глубоком, Витебске. Со временем «Дионис» стал расти — магазины появились в Гродно, Бресте и Гомеле. В Минск «Дионис»
Нельзя сказать, что открытие торгового центра громко анонсировали в интернете. Но вот вывеска на дверях о том, что заработать ТЦ «4 сезона» должен в 14.00 16 декабря появилась. И этого было достаточно, чтобы жители района в обед буднего дня собрались здесь. За полчаса до открытия под дверьми стояли несколько десятков человек. Позже, если даже прикинуть очень приблизительно, минчан было точно не меньше сотни: кто-то ожидал у дверей, кто-то на ступеньках у ТЦ, дети были на детской площадке. Когда двери открыли, чтобы зашли все желающие, понадобилось несколько минут.
(Будет дополнено)
