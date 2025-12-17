|
Первая новостройка на месте частного сектора на Розочке почти готова. А квартиры в ней продают?
Этот жилой комплекс строится на месте старых кварталов Розочки. Дома здесь будут хоть и панельными, но не совсем обычными. Высотным новостройкам архитекторы решили добавить элементы фахверка. Показываем, как выглядит первая многоэтажка.
Сейчас о частном секторе в этом уголке города уже ничего не напоминает. И если в прошлом году в пятне застройки еще стояла пара-тройка целых усадеб, то сейчас площадка под стройку полностью зачищена. Удивительно, но без домов участок выглядит не таким уж большим. А ведь когда-то на этом месте располагалось несколько улочек с частными подворьями.
Снаружи первый многоэтажный дом (№ 8 – по генплану) выглядит полностью готовым. Внешний вид у здания, как и обещали, получился интересным. С фасадом панельки проектировщики решили чуть «похулиганить» и оформить его в стиле фахверк. Намек на архитектуру европейских городков получат и следующие дома в комплексе на Грушевке.
Как рассказывали нам ранее в УКС «Запад», панельный дом рассчитан на 112 квартир. На первом этаже расположатся 7 встроенных торговых помещений. Квартиры в новостройке будут предназначены для «переселенцев» − для граждан, чьи дома идут под снос при изъятии земельных участков для государственных нужд.
