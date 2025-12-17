ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Первая новостройка на месте частного сектора на Розочке почти готова. А квартиры в ней продают?

17.12.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс строится на месте старых кварталов Розочки. Дома здесь будут хоть и панельными, но не совсем обычными. Высотным новостройкам архитекторы решили добавить элементы фахверка. Показываем, как выглядит первая многоэтажка.


Стартовый дом на 17 этажей вырос на пересечении улиц Щорса и Розы Люксембург. Если помните, то этот участок еще в 2021-м году занимали улочки частного сектора с садами и огородами. Затем последовал снос построек и подготовка территории под новое строительство.


Осваивать участок доверили УКС «Запад». Госзастройщик намерен возвести здесь целый квартал панельных домов с благоустроенными дворами и паркингами. Сегодня первая новостройка, которую начали собирать больше года назад, выглядит практически законченной.


Помимо 17-ти этажной высотки, в новом жилом комплексе будет еще четыре дома. Вообще, месторасположение у будущего ЖК – довольно неплохое. От шума проспекта дома будут скрыты другими новостройками, при этом до метро «Грушевка» жители смогут дойти всего за пару минут.



Сейчас о частном секторе в этом уголке города уже ничего не напоминает. И если в прошлом году в пятне застройки еще стояла пара-тройка целых усадеб, то сейчас площадка под стройку полностью зачищена. Удивительно, но без домов участок выглядит не таким уж большим. А ведь когда-то на этом месте располагалось несколько улочек с частными подворьями.


Снаружи первый многоэтажный дом (№ 8 – по генплану) выглядит полностью готовым. Внешний вид у здания, как и обещали, получился интересным. С фасадом панельки проектировщики решили чуть «похулиганить» и оформить его в стиле фахверк. Намек на архитектуру европейских городков получат и следующие дома в комплексе на Грушевке.




Согласно концепции проекта застройки, дворы тут будут свободными от машин. Первый двухуровневый паркинг появится близко к улице Щорса и будет рассчитан на 100 мест.


Как рассказывали нам ранее в УКС «Запад», панельный дом рассчитан на 112 квартир. На первом этаже расположатся 7 встроенных торговых помещений. Квартиры в новостройке будут предназначены для «переселенцев» − для граждан, чьи дома идут под снос при изъятии земельных участков для государственных нужд.


Сдать первый дом по плану должны были во втором квартале 2025 года, однако судя по всему, тут еще продолжаются какие-то работы: строительный забор не снят, территорию вокруг продолжают благоустраивать. Мы продолжим наблюдение за домом и будем ждать появления первых квартир на вторичке.



Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
