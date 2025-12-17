Первая новостройка на месте частного сектора на Розочке почти готова. А квартиры в ней продают?

Сейчас о частном секторе в этом уголке города уже ничего не напоминает. И если в прошлом году в пятне застройки еще стояла пара-тройка целых усадеб, то сейчас площадка под стройку полностью зачищена. Удивительно, но без домов участок выглядит не таким уж большим. А ведь когда-то на этом месте располагалось несколько улочек с частными подворьями.