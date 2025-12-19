Участок с недостроем в Семково продали за 81 тысячу долларов. Итоги аукциона

Лот оценили в 82 803 рубля, в том числе дом – в 12 803 рубля. Его купили за 143 200 рублей, или 48 628 долларов.

В Дзержинском районе на аукцион выставляли 4 участка с не завершенными строительством домами. Торги прошли по 2 лотам. Два заявления подали на лот № 13. Дом расположен в деревне Войтовка-2 на улице Центральной, 36, Станьковского сельсовета. Площадь участка насчитывает 14,7 сотки. Готовность строения составляет 11%. Общая площадь железобетонного фундамента насчитывает 226 квадратных метров. Имеется возможность подвести к дому электричество. Начальная цена на лот составила 43 033 рубля, в том числе дома – 19 639 рублей. Его продали за 63 004 рубля, или 21 395 долларов.

В Логойском районе участникам аукциона было предложено 3 участка с недостроями. На 2 из них подали по 5 заявок. Один земельный надел находится в деревне Марковщина на улице Дачной, 5, Беларучского сельсовета. Второй расположен деревне Чуденичи на улице Садовой, 13 (РИЗ «Чуденичи-3», участок № 82), Острошицкого сельсовета. Есть возможность подвести к домам газ. Один надел продали за 111 510 рублей, или 37 867 долларов. Второй – за 98 325 рублей, или 33 389 долларов.

Слуцкий район на этот раз выставлял на аукцион 2 участка. Торгов по ним не было. Только на один подали одно заявление.

В Солигорском районе на аукцион в аренду на 30 лет предлагались 7 участков с недостроенными строениями. На один в городском поселке Старобин на улице Калинина, 85, Старобинского сельсовета подали 4 заявления. Бетонный фундамент насчитывает 150 квадратных метров. Из коммуникаций имеются электричество и газ. Стартовая цена на лот составила 8 901 рубль, в том числе дома – 6 598 рублей. Лот удалось продать за 27 935 рублей, или 9 486 долларов.

Более подробную информацию о лотах и результатах торгов смотрите в таблице.