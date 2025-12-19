|
Участок с недостроем в Семково продали за 81 тысячу долларов. Итоги аукциона
Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Дзержинском, Логойском, Слуцком и Солигорском районах Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
В Минском районе на аукцион было предложено 10 недостроев разной степени готовности. Торги прошли по 7 лотам.
Наибольшее количество заявок – 7 – подали на лот № 8. Участок расположен в агрогородке Семково на улице Купалинской, 5, Папернянского сельсовета. Готовность жилого дома составляет 10%. Бетонный фундамент насчитывает 102 квадратных метра. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ.
Лот был оценен в 134 121 рубль, в том числе дом – в 24 120 рублей. Его удалось продать за 240 000 рублей, или 81 500 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Пять заявлений подали на участок № 14 в агрогородке Новоселье Горанского сельсовета. Готовность жилого дома составляет 20%. Общая площадь железобетонного фундамента насчитывает 56 квадратных метров. Из коммуникаций есть только электричество. Площадь земельного надела составляет 14,7 сотки. Лот оценили в 66 286 рублей, в том числе дом – в 5 786 рублей. Недострой продали за 106 755 рублей, или 36 252 доллара.
Пять заявок подали и на участок в деревне Старое Село на улице Тихой, 3, Хатежинского сельсовета. Общая площадь столбчатого фундамента насчитывает 48 квадратных метров. Готовность жилого дома составляет 45 %. Будущий собственник может подвести к дому электричество и газ.
Лот оценили в 82 803 рубля, в том числе дом – в 12 803 рубля. Его купили за 143 200 рублей, или 48 628 долларов.
В Дзержинском районе на аукцион выставляли 4 участка с не завершенными строительством домами. Торги прошли по 2 лотам. Два заявления подали на лот № 13. Дом расположен в деревне Войтовка-2 на улице Центральной, 36, Станьковского сельсовета. Площадь участка насчитывает 14,7 сотки. Готовность строения составляет 11%. Общая площадь железобетонного фундамента насчитывает 226 квадратных метров. Имеется возможность подвести к дому электричество. Начальная цена на лот составила 43 033 рубля, в том числе дома – 19 639 рублей. Его продали за 63 004 рубля, или 21 395 долларов.
В Логойском районе участникам аукциона было предложено 3 участка с недостроями. На 2 из них подали по 5 заявок. Один земельный надел находится в деревне Марковщина на улице Дачной, 5, Беларучского сельсовета. Второй расположен деревне Чуденичи на улице Садовой, 13 (РИЗ «Чуденичи-3», участок № 82), Острошицкого сельсовета. Есть возможность подвести к домам газ. Один надел продали за 111 510 рублей, или 37 867 долларов. Второй – за 98 325 рублей, или 33 389 долларов.
Слуцкий район на этот раз выставлял на аукцион 2 участка. Торгов по ним не было. Только на один подали одно заявление.
В Солигорском районе на аукцион в аренду на 30 лет предлагались 7 участков с недостроенными строениями. На один в городском поселке Старобин на улице Калинина, 85, Старобинского сельсовета подали 4 заявления. Бетонный фундамент насчитывает 150 квадратных метров. Из коммуникаций имеются электричество и газ. Стартовая цена на лот составила 8 901 рубль, в том числе дома – 6 598 рублей. Лот удалось продать за 27 935 рублей, или 9 486 долларов.
Более подробную информацию о лотах и результатах торгов смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
