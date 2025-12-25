Что будет с ценами на квартиры в 2026 году? Прогноз от Realt

2025 год в деталях

В 2025‑м покупатели квартир в Минске видели одну и ту же картину на первичке и вторичке: цены росли, а выбор становился меньше. Ситуацию частично смягчал подешевевший доллар и снизившиеся кредитные ставки на новостройки.

Несмотря на интенсивный рост цен, рынок оставался активным: за 11 месяцев прошли ~15 300 сделок купли‑продажи квартир, а по итогу года ждём около 16 800. Это выше доковидных лет, но ниже рекордных 2023–2024 (в 2024 было >20 000 сделок). В среднем в 2025‑м проходило примерно 1 400 сделок в месяц.

ТОП-3 самых активных по продажам месяцев: октябрь 1530 сделок, август 1520, июль 1500.

Самые низкие продажи были в январе 1055 сделок, ноябре 1240 и апреле 1265 проданных квартир.

Почему в 2025 году стало меньше сделок? Не из‑за падения желания купить. В столицу продолжают ехать люди, потребность в жилье не иссякает. Главная причина — меньше людей, которые реально могут потянуть покупку: цены выросли, а кредиты на вторичку подорожали.