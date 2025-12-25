|
Что будет с ценами на квартиры в 2026 году? Прогноз от Realt
25.12.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
2025‑й для минского рынка жилья прошёл под одним лозунгом: дорого, быстро и мало. Цены росли, выбора становилось меньше, но сделки шли уверенно — пусть уже не рекордными темпами. К концу года назрел вопрос: «Неужели все так подорожало, что покупать стало невозможно?». Вспоминаем основные вехи и подводим предварительные итоги 2025 года, а также заглядываем в грядущий 2026.
Предварительные итоги 2025 - коротко и по делу
2025 год в деталях
В 2025‑м покупатели квартир в Минске видели одну и ту же картину на первичке и вторичке: цены росли, а выбор становился меньше. Ситуацию частично смягчал подешевевший доллар и снизившиеся кредитные ставки на новостройки.
Несмотря на интенсивный рост цен, рынок оставался активным: за 11 месяцев прошли ~15 300 сделок купли‑продажи квартир, а по итогу года ждём около 16 800. Это выше доковидных лет, но ниже рекордных 2023–2024 (в 2024 было >20 000 сделок). В среднем в 2025‑м проходило примерно 1 400 сделок в месяц.
ТОП-3 самых активных по продажам месяцев: октябрь 1530 сделок, август 1520, июль 1500.
Самые низкие продажи были в январе 1055 сделок, ноябре 1240 и апреле 1265 проданных квартир.
Почему в 2025 году стало меньше сделок? Не из‑за падения желания купить. В столицу продолжают ехать люди, потребность в жилье не иссякает. Главная причина — меньше людей, которые реально могут потянуть покупку: цены выросли, а кредиты на вторичку подорожали.
Вторичный рынок
Даже при дорогих кредитах и росте цен, сделок на вторичке Минска проходило много. Часть покупателей подтолкнули к покупке рост зарплат и снижение курса доллара, а дефицит новостроек и уменьшение выбора на вторичке, заставлял соглашаться на более высокие цены.
Первичный рынок (квартиры от застройщиков)
Часть покупателей, не находя подходящего бюджета в Минске, смотрели в пригород — Фаниполь, Мачулищи. Ранее похожая ситуация была в 2015–2017, до появления доступного «Минск Мира». Сейчас «Минск Мир» фактически исчерпал дешёвый запас, а «Северный берег» — проект более небюджетный, и полностью компенсировать нехватку компактных квартир пока не может.
Прогнозы Realt
2025‑й научил рынок одной вещи: покупательская способность не резиновая. И базируется она на трех составляющих: 1. Рост заработных плат (вселяет оптимизм "на завтра" и помогает получить одобрение кредита "сегодня"); 2. доступное по ставкам кредитование (помогает купить "сегодня", а не копить 20 лет); 3. снизившийся обменный курс валют (уменьшил стоимость квартир в пересчете на BYN, и тем самым нивелировал рост цен). В 2025 это выглядело так: когда курс и зарплаты помогали — цены шли вверх; когда банки снижали кредитные ставки — покупатели перетекали со вторички к застройщикам.
Важная ремарка: прогнозы сегодня можно строить только с учетом допущения сохранения текущей экономической ситуации: доступности кредитов, стабильности курса доллара и продолжения роста заработных плат.
В этом случае в первом полугодии 2026 года можно ждать осторожное торможение продаж (как вторичка, так и первичка), а вслед за ним и постепенную стабилизацию цен: из-за увеличивающихся уступок со стороны продавцов на вторичке, желающих ускорить продажу, а также увеличивающегося числа акций от застройщиков со снижением цен на отдельные квартиры и отказа от увеличения цен на новые выходящие в продажу.
В то же время рост цен может и продолжиться - если доллар просядет еще больше либо кредитные ставки пойдут вниз. Без этого и только на основе роста заработных плат - большого потенциала роста у цен не будет.
И наоборот - поднявшийся до 3,5 BYN доллар и подорожавшие \ пропавшие кредиты, могут быстро стабилизировать цены за счет снижения продаж. Если будет еще хуже - вот тогда цены пойдут вниз.
Условия, при которых цены...
Как это будет выглядеть
Январь — традиционно вялый по причинам праздников и наблюдений за экономикой. Если все будет хорошо, то со второй половины начнется оживление покупателей.
Небольшой рост цен возможен до весны. Далее, при стабильной экономике и текущем обменном курсе, ожидается их постепенная стабилизация к лету: продавцы на вторичке вынуждены будут чаще идти на уступки в цене и закладывать все меньше надбавки «на торг». Уже в первом квартале однушки, скорее всего, по цене упрутся в потолок — перегретый сегмент всегда первый остывает.
Застройщики уже испытывают сложности с продажами, поэтому будут с интересом наблюдать за цифрами продаж на вторичке - как индикатором покупательских возможностей. Ведь стабилизация (и снижение) цен начинается именно со вторички.
Если курс доллара пойдёт вверх (Br3,2–3,4), покупатели станут еще осторожнее. При Br3,5–3,6 и росте кредитных ставок начнется стабилизация цен с риском небольшого отката. В то же время снижение кредитных ставок на вторичку (что маловероятно) даст новый импульс спросу и продажи подрастут, за счет чего ценовое плато растянется и цены сохранят уровень.
На первичном рынке ожидается...
Из-за сужающегося выбора доступных по соотношению "цена / площадь / локация" квартир на первичном рынке и более выгодного кредитования, застройщики все еще находятся в более сильной позиции. Поэтому стабилизация цен на новостройки наступит позже вторички. Насколько? Все будет зависеть, как минимум, от доступности кредитов.
