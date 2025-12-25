ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Что будет с ценами на квартиры в 2026 году? Прогноз от Realt

25.12.2025  
Источник материала: realt.by

2025‑й для минского рынка жилья прошёл под одним лозунгом: дорого, быстро и мало. Цены росли, выбора становилось меньше,  но сделки шли уверенно — пусть уже не рекордными темпами. К концу года назрел вопрос: «Неужели все так подорожало, что покупать стало невозможно?». Вспоминаем основные вехи и подводим предварительные итоги 2025 года, а также заглядываем в грядущий 2026. 


Предварительные итоги 2025 - коротко и по делу

  • Цены выросли: вторичка +21% (до ~$1 930 за кв. м по сделкам и ~$2 170 в объявлениях), новостройки +26% (до ~$1 950 за кв. м).
  • Предложение уменьшилось: квартир в продаже стало меньше на -20% (с ~5 700 до ~4 400 сделок).
  • Сделок много, но меньше, чем в рекордные годы: за 11 месяцев — ~15 300, за год ожидается ~16 800 (в среднем ~1 400 в месяц).
  • Курс доллара упал примерно на 15–16% — из-за этого в рублях квартиры «подешевели», а продавцы смогли поднять долларовые цены.
  • Ипотека на вторичку подорожала: примерно до 18,5% годовых (в 2024 было ~15%).
  • Однокомнатные в дефиците: их активнее всего покупают (около 40% сделок на вторичке), а цена «квадрата» в однушках достигла $2 100.
  • Зарплаты выросли: средняя по Минску за октябрь — 3 654 BYN (+542 BYN к прошлому году), что поддержало спрос.
  • Ценовые рекорды с лета: столь быстрый рост цен ранее встречался разве что в 2013‑м (+34% за год).

2025 год в деталях

В 2025‑м покупатели квартир в Минске видели одну и ту же картину на первичке и вторичке: цены росли, а выбор становился меньше. Ситуацию частично смягчал подешевевший доллар и снизившиеся кредитные ставки на новостройки.

Несмотря на интенсивный рост цен, рынок оставался активным: за 11 месяцев прошли ~15 300 сделок купли‑продажи квартир, а по итогу года ждём около 16 800. Это выше доковидных лет, но ниже рекордных 2023–2024 (в 2024 было >20 000 сделок). В среднем в 2025‑м проходило примерно 1 400 сделок в месяц.

ТОП-3 самых активных по продажам месяцев: октябрь 1530 сделок, август 1520, июль 1500.

Самые низкие продажи были в январе 1055 сделок, ноябре 1240 и апреле 1265 проданных квартир.

Почему в 2025 году стало меньше сделок? Не из‑за падения желания купить. В столицу продолжают ехать люди, потребность в жилье не иссякает. Главная причина — меньше людей, которые реально могут потянуть покупку: цены выросли, а кредиты на вторичку подорожали.



Вторичный рынок

  • Цены: по данным сделок за 11 месяцев — +21%. Средний «квадрат» поднялся с ~$1 600 в декабре 2024‑го до ~$1 930. Особенно подорожали «молодые» квартиры (дома с 2000‑х) и сталинки с исторической ценностью (~+18%).
  • Однушки: средняя цена «квадрата» по сделкам в 1‑комнатных — ~$2 100. Ждать «однушек по $40 тыс.» в ближайшее время не стоит.
  • Количество квартир в продаже сократилось на 20% — с ~5 700 до ~4 400 квартир на начало декабря. Однокомнатных выставляли заметно меньше, хотя именно они составляют около 40% всех покупок.
  • Кредиты: ставки на вторичку выросли до ~18,5% (в 2024 было ~15%), что сузило круг «платёжеспособных» покупателей и сделало новостройки от застройщиков привлекательнее из-за более низких ставок.
  • Курс доллара: просел примерно на 16% (с ~3,47 → ~2,95 BYN). В рублях квартиры из‑за этого выглядели доступнее, и это позволило долларовым ценам расти. Если «очистить» рост цен от падения курса, получится чистый рост около 5%.

Даже при дорогих кредитах и росте цен, сделок на вторичке Минска проходило много. Часть покупателей подтолкнули к покупке рост зарплат и снижение курса доллара, а дефицит новостроек и уменьшение выбора на вторичке, заставлял соглашаться на более высокие цены.



Первичный рынок (квартиры от застройщиков)

  • Цены: рост ~26%, средний «квадрат» — ~$1 950 (чуть выше, чем на вторичке).
  • Большинство квартир продается без чистовой отделки плюс нужно ждать сдачу дома — это увеличивает общий бюджет (ремонт + время). Поэтому до снижения кредитных ставок, покупатели частенько смотрели альтернативные квартиры от собственников на вторичке.
  • Бюджетных компактных квартир стало меньше. В продаже чаще оставались премиальные и большие метражи. Застройщики нередко выпускали квартиры небольшими партиями, чтобы гибко реагировать на курс доллара — отсюда ощущение дефицита.
  • Ставки по ипотеке на новостройки: осенью снизились, что под конец года поддержало рост цен и помогло распродать даже «не самые ликвидные» варианты (первый этаж, вид на стройку и т.п.).

Часть покупателей, не находя подходящего бюджета в Минске, смотрели в пригородФаниполь, Мачулищи. Ранее похожая ситуация была в 2015–2017, до появления доступного «Минск Мира». Сейчас «Минск Мир» фактически исчерпал дешёвый запас, а «Северный берег» — проект более небюджетный, и полностью компенсировать нехватку компактных квартир пока не может.



Прогнозы Realt

2025‑й научил рынок одной вещи: покупательская способность не резиновая. И базируется она на трех составляющих: 1. Рост заработных плат (вселяет оптимизм "на завтра" и помогает получить одобрение кредита "сегодня"); 2. доступное по ставкам кредитование (помогает купить "сегодня", а не копить 20 лет); 3. снизившийся обменный курс валют (уменьшил стоимость квартир в пересчете на BYN, и тем самым нивелировал рост цен). В 2025 это выглядело так: когда курс и зарплаты помогали — цены шли вверх; когда банки снижали кредитные ставки — покупатели перетекали со вторички к застройщикам.

Поэтому как бы кто не искал скрытые факторы влияния на рынок и покупателей, но в 2026‑м все будет зависеть от курсов валют и кредитов

Важная ремарка: прогнозы сегодня можно строить только с учетом допущения сохранения текущей экономической ситуации: доступности кредитов, стабильности курса доллара и продолжения роста заработных плат.

В этом случае в первом полугодии 2026 года можно ждать осторожное торможение продаж (как вторичка, так и первичка), а вслед за ним и постепенную стабилизацию цен: из-за увеличивающихся уступок со стороны продавцов на вторичке, желающих ускорить продажу, а также увеличивающегося числа акций от застройщиков со снижением цен на отдельные квартиры и отказа от увеличения цен на новые выходящие в продажу. 

А вот падения цен при стабильной экономике, ждать не стоит. По крайней мере значительного. 

В то же время рост цен может и продолжиться - если доллар просядет еще больше либо кредитные ставки пойдут вниз. Без этого и только на основе роста заработных плат - большого потенциала роста у цен не будет.

И наоборот - поднявшийся до 3,5 BYN доллар и подорожавшие \ пропавшие кредиты, могут быстро стабилизировать цены за счет снижения продаж. Если будет еще хуже - вот тогда цены пойдут вниз.

 


Условия, при которых цены... 

  • Остановят рост (плато): если несколько месяцев подряд объём сделок на вторичке <1 200/мес. -> продажи начинают растягиваться, и продавцы уступают, чтобы «закрыть» сделку.
  • Начнут снижение (запуск тренда вниз): если вторичка опуститься ниже <1 100/мес. (кроме сезонного января) -> начнётся волна точечных снижения цен — сначала у тех, кому нужна скорость, затем шире по вторичке. Но застройщики будут держаться до последнего.

Как это будет выглядеть

Январь — традиционно вялый по причинам праздников и наблюдений за экономикой. Если все будет хорошо, то со второй половины начнется оживление покупателей.

Небольшой рост цен возможен до весны. Далее, при стабильной экономике и текущем обменном курсе, ожидается их постепенная стабилизация к лету: продавцы на вторичке вынуждены будут чаще идти на уступки в цене и закладывать все меньше надбавки «на торг». Уже в первом квартале однушки, скорее всего, по цене упрутся в потолок — перегретый сегмент всегда первый остывает.

Застройщики уже испытывают сложности с продажами, поэтому будут с интересом наблюдать за цифрами продаж на вторичке - как индикатором покупательских возможностей. Ведь стабилизация (и снижение) цен начинается именно со вторички.

Если курс доллара пойдёт вверх (Br3,2–3,4), покупатели станут еще осторожнее. При Br3,5–3,6 и росте кредитных ставок начнется стабилизация цен с риском небольшого отката. В то же время снижение кредитных ставок на вторичку (что маловероятно) даст новый импульс спросу и продажи подрастут, за счет чего ценовое плато растянется и цены сохранят уровень.

На первичном рынке ожидается...

  • анонсирование новых не‑премиальных проектов, что в перспективе усилит конкуренцию между застройщиками и немного ослабит ценовой накал;
  • сохранение сниженных кредитных ставок или повторение акций по еще их большему снижению;
  • точечное появление акционных предложений отдельных квартир по сниженным ценам.

 Из-за сужающегося выбора доступных по соотношению "цена / площадь / локация" квартир на первичном рынке и более выгодного кредитования, застройщики все еще находятся в более сильной позиции. Поэтому стабилизация цен на новостройки наступит позже вторички. Насколько? Все будет зависеть, как минимум, от доступности кредитов. 


 

Рекомендации

Продавцам:

  • Отслеживайте «температуру» рынка по количеству сделок (порог 1 200 / 1 100) — это сигнал к необходимости корректировки цены и быстрой продаже.
  • Косметический ремонт ускоряет продажу в массовом сегменте.
  • Не завышайте цену в объявлении — покупатели стали чувствительным к переплате.

Покупателям:

  • Считайте полный бюджет покупки квартиры: цена + ремонт + время + кредитная ставка. И по итогу сравнивайте с готовыми вариантами на вторичке, доступными "здесь и сейчас", но по более высоким ставкам и требущих юридической проверки.
  • Следите за акциями девелоперов: партии квартир по сниженным ценам выходят порционно и уходят быстро. А чтобы успеть купить понравившуюся квартиру в кредит, надо быстро подготовится к его получению. 
  • Следите за новостями банков и заранее рассчитайте свои финансовые возможности по условиям каждого из банков. Это позволит при необходимости, среагировать быстро.

 

 
