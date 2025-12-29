|
Приемка, регистрация и расходы на ремонт. К каким дополнительным тратам готовиться тем, кто покупает новостройку?
Покупка квартиры — событие для любого человека радостное, хоть и затратное. Вот вы собрали нужную сумму — часть накопили, часть взяли в кредит... И кажется, что теперь траты закончатся и можно будет наслаждаться новым жильем! А вы точно учли всё и ничего не упустили? Оформить документы, узаконить перепланировку, сделать ремонт и не только. Вместе с аттестованным риэлтером, заместителем директора агентства недвижимости «Юриэлт» Светланой Беляевой Realt посчитал, сколько не самых заметных трат ждет вас, когда покупаете новостройку. Приятнее и спокойнее планировать эти расходы с
Светлана Беляева работает в недвижимости седьмой год.
Она помогает покупать и продавать недвижимость в Минске и пригороде. Сама недавно переехала в новостройку и закончила в квартире ремонт, поэтому делится информацией и с профессиональным, и с личным опытом.
Приемка квартиры
Этот этап покупатели новостроек иногда пропускают в надежде сэкономить деньги. Но риэлтер очень советует не игнорировать важный пункт: совсем небольшие затраты точно окупятся. Во время приемки специалист проводит профессиональный просмотр новостройки, чтобы выявить недостатки перед подписанием акта или перед принятием решения о покупке. Обращает внимание на отделку, инженерные системы и геометрию.
— Эта услуга позволит выявить все недостатки, включая скрытые, а на основании дефектного акта застройщик эти недостатки устранит, — объясняет Светлана Беляева. — Самыми частыми являются проблемы с окнами/стеклами, трещины в конструктивных элементах и проблемы с электрическими/водными системами. Кстати, гарантийный срок составляет 5 лет с момента подписания акта о вводе дома в эксплуатацию.
Стоимость этой услуги варьируется от 150 до 180 руб.
Оформление документов
Все сделки, в том числе и покупка новостройки подлежат государственной регистрации в Агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру, либо через удостоверение договора у нотариусов с последующей госрегистрацией. Покупатель оплачивает составление и удостоверение договора, госпошлину/нотариальный тариф, госрегистрацию сделки, перехода права собственности, а также изготовление документов.
В среднем, одна сделка купли-продажи квартиры обходится примерно в 350−400 рублей. Также покупатель при необходимости оплачивает изготовление документов: свидетельство о госрегистрации — от 50 рублей и технический паспорт — от 50 рублей (сумма может быть выше из-за метража и срочности).
Услуги дизайнера
— Этому пункту мне бы хотелось уделить особое внимание исходя из личного опыта, потому что я сама чуть не совершила тотальную ошибку, — признается Светлана. — Сразу я хотела отказаться от услуг дизайнера. Ведь я знаю, чего хочу, у меня неплохой вкус, плюс я же работаю в недвижимости... Но про техническую часть на тот момент я совсем не подумала. Меня спасло то, что я устала ударяться о торчащую вытяжку на кухне в прежней квартире и подумала, что дизайнер бы этого точно не допустил. Спешу вас уберечь от подобных рисков и с уверенностью скажу: дизайнер необходим в 99% случаев. Он сэкономит ваши деньги, создаст визуал, который будет максимально отвечать вашему запросу и вас радовать. Дизайнер сразу нарисует, а затем поможет осуществить этот проект в реальности, будет контролировать все процессы, помогать находить желаемые материалы и направлять строителей. Именно с дизайнером вы сможете грамотнее использовать пространство квартиры. Например, реализовать евродвушку в квартире площадью 40 квадратов удобнее, чем в площади 50 квадратов.
Еще один приятный момент — у многих дизайнеров свои условия и скидки на покупку материалов в магазинах. Конкретно наш дизайнер окупил себя при первых же заказах плитки и отделочных материалов. Квартиры, которые отремонтированы по дизайн-проекту, всегда отличаются от тех, где идеи придумывали самостоятельно.
Стартовая цена от 10-15 долларов за квадрат — это технический проект без спецификации и визуализации. От 25 долларов за квадрат —спецификация + визуал. Плюс отдельно оплачивается авторский надзор. Выходит, что дизайн-проект с визуализацией квартиры в 40 квадратов обойдется в сумму от тысячи долларов или от 3 тысяч рублей.
Ремонт
— Самое сложное в ремонте — сберечь нервы, вписаться в бюджет и выдержать нюансы человеческого фактора при взаимодействии со строителями. Везет далеко не всем, — улыбается Светлана. — Мои рекомендации:
Предположим, у вас уже есть дизайн-проект — и вы стараетесь сделать ремонт в соответствии с ним, но иногда я вижу, как ремонт хотят удешевить и найти бюджетную альтернативу.
Получается это сделать хорошо не у всех, иногда теряется качество. К примеру, если вы делаете премиальный ремонт, а технику ставите совсем бюджетную. На «спичках» не рекомендую экономить, в таких ситуациях выбирайте хотя средний сегмент техники. И старайтесь исключать крайности. Если сегодня эмоциональное настроение «зеленый потолок и синий холодильник», возьмите паузу и вернитесь к этому вопросу позже, в более спокойном состоянии.
На практике часто затраты на ремонт составляют половину стоимости квартиры. Если ремонт бюджетный — чуть меньше.
Переустройство и перепланировка
Нередко во время ремонта (в новостройках особенно) приходится делать перепланировку. И это тоже дополнительные затраты.
Чаще всего это:
Важно понимать, что не все изменения можно узаконить. Вот список изменений, узаконить которые в жилых помещениях не получится:
- объединение неотапливаемых площадей с отапливаемыми (лоджии с комнатой), однако это изменение при необходимости легче восстановить по сравнению с другими;
- перенос радиаторов на лоджию;
- переустройство систем газоснабжения, вентиляционных шахт, стояков и канализации;
- примыкание стены к оконному проему;
- нарушение целостности фасада здания;
- работы, которые могут привести к нарушению и безопасности всей конструкции.
В среднем, общая стоимость комплекса услуг по перепланировке и переустройству начинается от 3 200 рублей.
Заниматься процедурой можно самостоятельно, однако потребуется время. Проще обратиться к специалистам.
Расходы для перепланировки с согласованием:
Покупка мебели, декора и создание атмосферы в квартире
Часть самая приятная, но не менее ответственная.
— Постарайтесь сохранить силы и энтузиазм, чтобы насладиться этим этапом, — советует Светлана. — Можно заранее начать подбирать предметы интерьера, которые порадуют вас. Я, кстати, начала покупать посуду, текстиль и мелкую бытовую технику еще за несколько месяцев до переезда.
Одно из самых дорогих вложений — выбор кухни. Больше всего жалоб в ремонте и оснащении я слышу как раз о кухнях. «Криво, косо, не соответствует...» Я нашла своего мастера только после пяти встреч с разными специалистами и не потому, что у меня были высокие запросы или я капризничала. Они не могли реализовать подвесную кухню, а прайс у разных мастеров очень сильно отличался. Но сейчас я не могу нарадоваться кухне, в которой все продумано и красиво.
Оценить этот пункт в денежном эквиваленте сложно, потому что цены очень сильно отличаются. К примеру, стоимость средней кухни на заказ стартует от 4 тысяч рублей, с мягкой мебелью в небольшую студию можно уложиться тоже в 4 тысячи. Плюс добавим такую же сумму на корпусную мебель.
