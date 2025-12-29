Приемка, регистрация и расходы на ремонт. К каким дополнительным тратам готовиться тем, кто покупает новостройку?

Услуги дизайнера

— Этому пункту мне бы хотелось уделить особое внимание исходя из личного опыта, потому что я сама чуть не совершила тотальную ошибку, — признается Светлана. — Сразу я хотела отказаться от услуг дизайнера. Ведь я знаю, чего хочу, у меня неплохой вкус, плюс я же работаю в недвижимости... Но про техническую часть на тот момент я совсем не подумала. Меня спасло то, что я устала ударяться о торчащую вытяжку на кухне в прежней квартире и подумала, что дизайнер бы этого точно не допустил. Спешу вас уберечь от подобных рисков и с уверенностью скажу: дизайнер необходим в 99% случаев. Он сэкономит ваши деньги, создаст визуал, который будет максимально отвечать вашему запросу и вас радовать. Дизайнер сразу нарисует, а затем поможет осуществить этот проект в реальности, будет контролировать все процессы, помогать находить желаемые материалы и направлять строителей. Именно с дизайнером вы сможете грамотнее использовать пространство квартиры. Например, реализовать евродвушку в квартире площадью 40 квадратов удобнее, чем в площади 50 квадратов.

Еще один приятный момент — у многих дизайнеров свои условия и скидки на покупку материалов в магазинах. Конкретно наш дизайнер окупил себя при первых же заказах плитки и отделочных материалов. Квартиры, которые отремонтированы по дизайн-проекту, всегда отличаются от тех, где идеи придумывали самостоятельно.

Стартовая цена от 10-15 долларов за квадрат — это технический проект без спецификации и визуализации. От 25 долларов за квадрат —спецификация + визуал. Плюс отдельно оплачивается авторский надзор. Выходит, что дизайн-проект с визуализацией квартиры в 40 квадратов обойдется в сумму от тысячи долларов или от 3 тысяч рублей.